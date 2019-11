Mit „Ronja Räubertochter“ in den Zauberwald

Hannover

Einmal Ohren zuhalten, bitte; es muss einfach raus. Ronja lässt ihren Frühlingsschrei los. Weil sie ein Kind ist und frei. Weil die Welt zwar auch traurig und grausam, aber eben auch schön ist. Und weil es immer weitergeht, egal ob jemand lebt oder stirbt. So ein Glück ist das, und davon darf man sich gerne anstecken lassen, bei dieser kleinen Lebenskünstlerin „ Ronja Räubertochter“ im Schauspielhaus.

Regisseurin Nina Mattenklotz durfte – das ist Tradition bei solchen Familienstücken zur Weihnachtszeit das große Besteck herausholen. Die Bühne (auch Kostüme: Johanna Pfau) ist ein Traumland, mal Räuberhauptquartier, mal Zauberwald, mal Bärenhöhle, und doch geerdet genug, um die Fantasie der jungen Zuschauer anzuregen; manchmal laufen Bühnenhelfer in Tiermasken darüber und pflanzen noch ein paar Bäume.

Großmäulig und liebenswert

Der Musikalische Leiter Matze Kloppe und seine Band (darunter einschlägig bekannte Hannover-Musiker wie Christoph van Hal von Milou & Flint) liefern Lieder mit gehörigem Ohrwurmpotenzial. Und einmal mehr zeigt sich, was für ein tolles, spielfreudiges Ensemble Intendantin Sonja Anders zusammengestellt hat.

Mohamed Achour glänzt als vierschrötiger Räuberhauptmann Mattis, der kaum raus kann aus seiner rauen Schale, aber doch eigentlich ein ausgemachter Helikopter-Vater ist. Wolf List hat tolle Szenen als alterweiser Glatzen-Per, und Nicolas Matthews ist angemessen frech als Birk, Ronjas bester Kumpel – Quatsch: wahlverwandter Bruder. Und Katherina Sattler ist eine ganz wunderbare Räubertochter, großmäulig, kratzbürstig und doch liebenswert, vielschichtig in ihrer ansteckenden Kindlichkeit.

Zum Donnerdrummel!

Diese Ronja und ihr Freund Birk, Kinder verfeindeter Räuber, verziehen sich in den Wald, wo zwar gefährliche Wesen wie Graugnome und Wilddruden hausen, aber auch die Freiheit lockt. Weil sie nämlich – zum Donnerdrummel! – die Nase voll haben von den Erwachsenen und ihren Nickeligkeiten, die sich nicht leiden können, weil es Tradition ist, weil „Man“ das eben so macht. Alle Kinder hinterfragen so etwas, vor allem starke Mädchen. Und manchmal bringt es etwas: wenn die Liebe größer ist als der Hass.

Schon Astrid Lindgren erzählte in ihrer Roman-Vorlage eine „Romeo und Julia“-Geschichte, davon, wie Grenzen überwunden werden können. In der Inszenierung von Mattenklotz wird das – ganz beiläufig – zu einem sehr aktuellen Stoff. Beide erzählen auch eine Geschichte von Zusammenhalt, vom Ende der Angst und – im bittersüßen Ende – auch von der Vergänglichkeit. Lindgren hat ihren Lesern eben nicht nur Glück, sondern auch Wahrhaftigkeit zugemutet. Darauf einen lauten Schrei – der nächste Frühling kommt bestimmt.

Von Stefan Gohlisch