Dies ist seine Woche: Lukas Holzhausen (53), Ensemblemitglied am Schauspielhaus, spielt das Solo „Die Tagesordnung“ und die Hauptrolle in „Amphitryon“.

Nach langer Durststrecke zwei Premieren in einer Woche. Wie geht es Ihnen damit?

Das ist sehr ungewohnt, zumal beide Premieren so dicht hintereinander sind und beide ihre Generalprobe schon lange vorher hatten, „Amphitryon“ vor fast zwei Monaten und „Die Tagesordnung“ vor zwei vier Wochen. Dazwischen bin ich mit beiden Texten spazieren gegangen, an den Ricklinger Kiesteichen, was nicht das selbe ist wie weiter zu proben. Die Weise, wie es sich im Kopf und Körper speichert, ist eine andere. Man braucht normalerweise auch den Druck. Aber Hauptsache, wir dürfen wieder spielen.

Wenn ich es recht verstanden habe, waren beide Produktionen eigentlich schon in die kommende Spielzeit geschoben worden und wurden wieder zurückgeholt, oder?

Ja, beide, recht kurzfristig. Ich habe ja noch, als Regiearbeit, „Ein Mann seiner Klasse“, mit einer Generalprobe, die am 12. Dezember war, und die feiert jetzt im Herbst Premiere. Ich glaube, das wird auch ein schöner Abend, ein harter, aber toller Abend. Da werden wir ein wenig mehr Zeit brauchen, um das wieder hochzuholen, weil auch ein Kind mitspielt, und ein Laie.

Die „Tagesordnung“: ein „Historien-Stand-up“

Es fällt schwer, „Amphitryon“ und „Tagesordnung“ miteinander in Verhältnis zu setzen – außer dass es um Machtmenschen geht und eine Erschütterung der Macht.

Natürlich geht es irgendwie um Macht in der „Tagesordnung“ Es geht zum einen, um den Beginn der Nazi-Diktatur, dem Treffen der deutschen Industriellen mit Göring und Hitler, bis zum Anschluss Österreichs. Was der Autor tut: Er nimmt einen poetischen Ich-Erzähler, der sich in ganz unterschiedliche Situationen hineinfantasiert. Es ist trotzdem verdammt gut recherchiert; Éric Vuillard ist von Haus aus Historiker. Aber er setzt Geschichte anders zusammen. Vor allem hat er eine Stimme. Wo Als ich den Roman gelesen habe, dachte ich sofort: Das könnte man am Theater machen. Es ist – und das setze ich mal in Anführungsstriche – eine Art „Historien-Stand-up“. Aber in dem vielleicht eher US-amerikanischen Sinne, dass da jemand auf die Bühne kommt und versucht, auch sehr ernsthafte Dinge klarzumachen.

Eine Solo: LUkas Holzhausen in „Die Tagesordnung“. Quelle: Katrin Ribbe

Also eher Hagen Rether als – um mal ganz tief zu greifen – Mario Barth?

Oh nein, Mario Barth das darf nicht fallen. Das wäre ja eine Beschädigung von allem. Eher Dave Chapelle, wenn er über #BlackLivesMatter redet. Der ist ein Gott, ein Stand-up-Philosoph. Es ist eine Geschichtenerzählung: Geschichte als Erzählung.

„Amphitryon“, ein traumatisierter Mann

Und „Amphitryon“?

Es geht im Kern um Identität, den Verlust von Identität, um die Verwirrung: Wie kann ich Ich, sein wenn ich anscheinend gleichzeitig gestern Abend bei meiner Frau war, obwohl ich da nicht war? Das Konzept von Regisseur Stephan Kimmig ist insofern speziell, als er bei dieser Verwechslungskomödie die Figuren zusammenlegt. Es gibt normalerweise Jupiter und Amphitryon und Merkur und Sosias, also Götter und Menschen, die sich gegenüberstehen. Ich spiele Jupiter und Amphitryon, Amelle Schwerk ist Sosia, seine Dienerin, und ist auch eine Merkure. Wir sind keine Götter. Stephan Kimmig geht es im Grunde um eine gespaltene Persönlichkeit nach einer posttraumatischen Störung. Da kommt kein Held aus dem Krieg zurück. Dieser Amphitryon stammt eher aus „Draußen vor der Tür“, und er erträumt sich in seinem zerstörten Männerbild gewissermaßen einen Über-Mann, der er lieber sein möchte.

Kein Kriegsheld: Lukas Holzhausen als Amphitryon – Szene mit Tabitha Frehner. Quelle: Katrin Ribbe

Was jeder Mann, der schon etwas länger Mann ist, irgendwann einmal getan hat…

Ja, man ahnt, wovon die Rede sein könnte… Und ich glaube, dass dadurch der Zuschauer viel intensiver in die Verwirrung Amphitryons mit reingeht. Das erfordert eine ganz große Klarheit, denn wir wollen der Zuschauer ja nicht irgendwie verwirren. Bei Kleist ist die Identität sowieso ein ganz großes Thema.

„Die Götter sind eine notwendige Erfindung zerstörter Menschen“

Aber er tut es noch mit diesem mythischen Überbau, zwar stärker aufs Individuum bezogen als noch bei Molière.

Ja, bei ihm gibt es noch Götter. Die müssen dann auch noch Buße tun, indem Jupiter das Versprechen gibt: „Lieber Mann verzeih mir, aber der mit deiner Frau gezeugte Sohn wird Herkules sein. Ist das nicht toll für euch!“ „Dafür kriegt ihr einen Sohn, und der Sohn wird Herkules sein.“

Happy End, und man weiß: Es war wohl doch eine Komödie.

Das gibt es bei uns nicht. Die Götter sind eine notwendige Erfindung zerstörter Menschen. Kleists Methodik ist die einer unfassbar genauen Sprache. Mit diesem wahnsinnig präzisen Instrument beschreibt er ganz viele Unsicherheiten. Das ist wirklich taff gedacht und auch empfunden. Ein Grund für das Konzept Stephans Kimmigs, dass Kleist als junger Mensch im Grunde ein Kindersoldat war. Das hat ihn nicht unbeschadet zurückgelassen.

Die Geschichte als zersplitterter Spiegel

Er wusste, was es heißt, kein Kriegsheld zu sein.

Er wusste um die Angst, die Verwirrung, um all diese Dinge. Insofern haben diese Stücke wirklich wenig miteinander zu tun. Außer dass dieses fabulierende ‚Ich’ von Vuillard sich natürlich auch in andere Figuren hineinversetzt. Und all diese Blickwinkel sind dann wiederum wie ein zersplitterter Spiegel. Er erzählt Geschichte nicht als: A plus B ergibt unweigerlich C.

Was ohnehin ein Konstrukt ist, dass immer nur im Nachhinein funktioniert

Ja, und das hat mit dem spezifisch deutschen Umgang mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts zu tun. Wir wollen nichts falsch machen. Wir hangeln uns von Fakt zu Fakt. Und dieser Franzose erlaubt sich einen poetisch-künstlerischen Zugriff, ist aber zugleich hochseriös. Gerade am Anfang handelt es von ganz vielen Momenten, wo überhaupt nichts klar ist, wo und es noch hätte verhindert werden können...

Sie stellen den Ich-Erzähler auf die Bühne?

Ja. die Proben bestanden vor allem darin, diese Stimmen zu suchen, die Haltungen, auch den Humor – es ist ein sehr böser Humor. Ein Beispiel: Beim Einmarsch in Österreich hatte die deutsche Armee eine gigantische Panne. Es fuhr nichts. Die Panzer mussten auf Güterzüge geladen und nach Wien gebracht werden, und dann konnte man die Parade dort machen – gerade dafür hat es gereicht. Das ist nur vollkommen vergessen, denn was wir kennen von dieser Phase, sind die Bilder von Goebbels. Auch die Firmen, die er alle nennt und die es heute noch gibt: Es war kein Druck von der Nazis. Es war ein Fundraising. Die Wirtschafts-Elite wurde nicht irgendwohin zitiert; es war ein Vorsprechen von Göring und Hitler vor denen.

Dadurch wird es aktuell?

Ja, und – das war für uns der zweite wichtige Grund neben der schieren Qualität – es hat sehr viel Parallelen zu all diesen Figuren, die gerade wieder aus ihren Löchern kriechen. Es steht die Möglichkeit einer Marie Le Pen als Frankreichs Präsidentin ins Haus. Die Gefahr ist nicht überwunden.

Die Hannoveraner: ein „zugewandtes Publikum“

Wie erzählen Sie die anderen Figuren?

Wie beim Stand-up: rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Es sind immer nur kurze Momente. Wie man es beim Erzählen eben auch tut. Wen wir nicht impersonieren, ist Hitler. Das gehört sich nicht in so einem Zusammenhang. Was Vuillard entwirft, ist eine Skizze. Es behauptet nie die absolute Wahrheit.

Und das macht es theatral?

Ja, das habe ich beim Lesen schon empfunden und dann mit Oliver Meyer einen Regisseur gefunden, der das genauso sah. Auch er ist von Haus aus Historiker und war von dem Stoff begeistert. Dann haben wir einen Teil probiert und den Stoff danach erst, als das funktionierte, dem Haus vorgeschlagen. Das Buch den wichtigsten französischen Literaturpreis gekriegt; es hat uns keine große Überredungskunst gekostet. Aber der Vorgang war besonders.

Nach bald zwei Jahren in Hannover spielen Sie nun endlich zwei Hauptrollen. Hat das für Sie eine besondere Bedeutung?

Ja, aber eben daher, dass durch die lange Pandemie der Kontakt zum Publikum fehlt. Wir wissen von uns gegenseitig noch gar nicht so richtig, wer wir sind. In Wien wüsste ich das jetzt besser abzuschätzen. Aber ich habe die Hannoveraner als sehr zugewandtes Publikum wahrgenommen.

„Die Tagesordnung“ feiert am 15. Juni im Ballhof Zwei Premiere, „Amphytryon“ am 20. Juni im Ballhof Eins.

Von Stefan Gohlisch