Schon als Junge mochte er Auftritte im Schultheater, machte seine Leidenschaft zum Beruf: Horst Janson ist aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht wegzudenken. Zum 85. Geburtstag veröffentlicht er eine Biografie.

Sie sind kein großer Freund von roten Teppichen und Öffentlichkeit, leuchten nun in Ihrer Biografie viele Winkel Ihres Lebens aus. Wie war er so, der Rückblick auf Ihr Leben?

Es ist mir relativ leicht gefallen, mein Inneres nach Außen zu kehren. Während des Schreibens sind mir so viele Anekdoten eingefallen, viele aber auch erst hinterher (lacht).

Irgendetwas Spannendes, das dem Leser verwehrt geblieben ist?

Nein, ich bin auf die wichtigen Punkte in meinem Leben eingegangen. Meine Anfänge, die glücklichen Zufälle, die mein Leben geprägt haben.

Smart: „Der Bastian“ mit Horst Janson und Karin Anselm Quelle: teutopress

Zum Beispiel?

Etwa, dass ich im Berliner UFA-Nachwuchsstudio gelandet bin, dort Schauspiel gelernt habe. Es gab einige Stationen in meinem Leben, die durch Zufall entstanden sind, die ich geschenkt bekommen habe. Mir war immer wichtig, die in sie gesteckten Erwartungen zu erfüllen. Und das war mit Arbeit verbunden. Nur etwas in den Schoß gelegt zu bekommen, reicht nicht aus.

Ihre Erlebnisse schildern Sie detailliert. Woran haben Sie sich orientiert? An Tagebucheinträgen, Zeitungsartikeln, Fotoalben?

Ich habe meine Erinnerungen hauptsächlich aus dem Kopf. Tagebuch habe ich nicht regelmäßig geschrieben, mir aber immer mal wieder Notizen gemacht. Besonders zu beruflichen Dingen.

Er wurde Schauspieler, als viele noch keinen Fernseher hatten

Welche Erlebnisse haben Sie besonders gerne Revue passieren lassen?

Dinge aus der Kindheit, erste Erfahrungen an Theatern und mit dem Fernsehen. Schon in den 1960ern habe ich ein paar Serien gedreht, etwa „Sein Traum von Grand Prix“ und „Die Laubenpieper“. Damals gab es gerade einmal ein TV-Programm, viele hatten nicht einmal einen Fernseher. An diese Zeiten denke ich gern.

Und an welche so gar nicht?

Da gibt es eigentlich keine. Auch das Schreiben des Kapitels über dunkle Jahre hat nicht mehr wehgetan. Das war vorgestern, das ist vorbei. Ich bin da relativ cool, trauere nicht nach, schaue lieber auf das Positive im Leben. Es lohnt sich immer zu kämpfen, das ist wunderbar, wenn man gewinnt. Und wenn man verliert, so einschneidend und prägend es auch sein mag, gehört es auch zum Leben dazu.

TV-Klassiker: 1973 steht Horst Janson mit Heidi Brühl (roter Pulli) und Birgit und Bettina Westhausen in „Die Zwillinge vom Immenhof“ vor der Kamera. Quelle: Imago

Sie erzählen einiges von Ihren Töchtern Laura und Sarah, auch nicht so schöne Dinge. Etwa von der Magersucht Ihrer Tochter Laura. Was haben Ihre Mädels zu Ihrem Vorhaben gesagt?

Die beiden hatten davon anfangs noch gar nichts erfahren. Ich wusste ja selbst noch richtig, wo die Reise beim Schreiben hingeht. Als es konkreter wurde, habe ich es ihnen erzählt und es war okay. Schließlich habe ich nichts berichtet, was so nicht passiert ist.

Sie genießen am Älterwerden, dass Sie ausschlafen können – ohne schlechtes Gewissen. Wann sind Sie heute aufgestanden?

So kurz nach elf Uhr.

Und wie sind Sie wachgeworden?

Einfach so, weil ich ausgeschlafen war. Dann bleibe ich gerne noch einen Moment liegen, fange an nachzudenken, der Tag beginnt. Es gibt aber auch Tage, an denen der Wecker klingelt – wenn ich zum Zahnarzt muss zum Beispiel.

In diesen Tagen erscheint Ihre Biografie, ist da mehr los als sonst?

Es ist wahnsinnig viel los! Ich gebe viele Interviews, verschiedene Sender drehen Beiträge mit mir.

Familienbande: Schauspieler Horst Janson mit seiner Frau Hella und den Töchtern, Sarah-Jane und Laura (rechts). Quelle: dpa

Ihre Frau Hella spielt nicht nur eine immer wiederkehrende Rolle in Ihrer Biografie, sie unterstützt Sie auch bei der Terminplanung. Klappt das gut mit Ihnen beiden, so beruflich und privat?

Ja, ganz hervorragend! Wie es bei alten Eheleuten eben so ist. Wir sind aufeinander abgestimmt, wissen genau, was der andere denkt, was er fühlt. Mittlerweile sind wir seit 45 Jahren zusammen, 38 davon verheiratet.

Internationale Produktion: (von links) Tony Curtis, Tony Bonner und Charles Bronson mit Horst Janson im Hintergrund. Das Bild stammt aus dem Film „Dubious Patriots“. Quelle: Imago

Im Fernsehen waren Sie in unterschiedlichen Rollen zu sehen, auch international. Bei der Rollenauswahl war immer Ihr Ziel, „sich von dem allergrößten Mist fernzuhalten“. Was waren das für Angebote?

So Pseudo-Sexfilmchen zum Beispiel, „Liebesgrüße aus der Lederhose“ und wie die alle hießen (lacht). Ich war aber immer neugierig, unterschiedliche Richtungen auszuprobieren. Ich habe ernste Filme gedreht, lustige. Ich habe in ernsthaften Theaterstücken mitgespielt, war in spaßigen zu sehen. Das Einzige, was in meiner Laufbahn fehlt, ist Musiktheater. Aber dieser Kelch ist an mir vorbeigegangen.

„Ich spiele so lange ich kann“

Theater spielen Sie heute noch mit Leidenschaft.

Ich spiele, so lange ich kann. Wenn ich keinen Spaß mehr habe, dann ist es Zeit, aufzuhören. Im Januar geht es wieder auf die Bühne, ich spiele mit meiner Tochter Sarah im Düsseldorf „Kerle im Herbst“. Mal schauen, wie sehr sich Corona dann noch auswirkt.

Was für Auswirkungen hatte Corona auf Ihr Leben?

Beruflich relativ wenig. Privat hat uns unsere Tochter anfangs, als man noch nicht so viel über das Virus wusste, mit Einkäufen versorgt. Später war ich regelmäßig selbst einkaufen, habe mir Zeiten ausgesucht, wo nicht so viel Betrieb war.

„Sesamstraße“ ist nicht mehr das, was sie mal war

Ihre Enkelin Frida wird im November ein Jahr alt. Werden Sie irgendwann mit ihr „Sesamstraße“ gucken?

Leider ist die „Sesamstraße“ längst nicht mehr das, was sie mal war, Samson gibt es zum Beispiel gar nicht mehr. Ich höre nicht mehr viel von ihr – und früher war sie in aller Munde …

„Sesamstraße“: Hier ist Horst Janson mit Ute Willing an der Seite von Kinderliebling Samson zu sehen. Quelle: dpa

Vor der Kamera sind Sie oft gestorben, zum Beispiel hat Sie Roger Moore in „Shout at the Devil“ auf Malta erstochen. Wie sieht es in der Realität aus: Haben Sie Angst vorm Tod?

Ich denke nicht so viel darüber nach. Was klar ist: In meinem Alter kann es nicht immer so weitergehen wie jetzt. Es geht mir gut, und ich fühle mich gut, hoffe, dass ich ein paar Jahre an der Seite meiner Frau genießen kann. Damit das so bleibt, schlafe ich morgens lange. Ein Privileg, das ich gerne ausnutze. Am Ende werde ich so alt, wie es mir gestattet wird. Sterben müssen wir alle.

Nach langer Pause widmete Janson sich wieder dem Thema Religion

Am Ende des Buchs danken Sie Gott. Wie gläubig sind Sie?

Ich bin katholisch getauft, wenn auch sehr spät. Danach und während der Schulzeit habe mich sehr in Religion reingekniet, ich war sehr interessiert. In den Folgejahren habe ich das wieder vernachlässigt, mich aber seit etwa zehn, 15 Jahren wieder dem Thema gewidmet. Irgendetwas muss da sein. Ob genau so, wie es in der Bibel steht, weiß ich allerdings nicht.

Von Mirjana Cvjetkovic