96 Stufen geht es hoch nach Cumberland, bis man eintritt in ein 96-jähriges Leben: das von „Willi“. Man hat ihm, wie es seine Enkelin Natalie einmal die Woche tut, Lebensmittel mitgebracht, die einem unten in die Hand gedrückt wurden. Jetzt nimmt man Platz in seiner Wohnung, deren Räume mit weißen Streifen und Mobiliar markiert sind, und setzt sich auf Sofa, Heimtrainer oder sogar Toilette, um dieser neuen Produktion von Operation Wolf Haul beizuwohnen.

Willi gibt es wirklich. Er ist der Großvater von Natalie Köhler aus dem Team der freien Theatergruppe. Willi erzählt, wie das damals war, als er sich mit 17 freiwillig für den Krieg gemeldet hat, weil kurz zuvor die Mutter gestorben war, er für die gewählte Metzgerlehre ungeeignet war, da er es nicht ertrug, wenn die Tiere geschlachtet wurden. Und weil er einfach wegwollte.

Geschichten wie auf Schienen

Von einer Leinwand und dem Fernseher aus spricht er. Köhler hat Videotelefonate mit ihm aus der Quarantäne aufgezeichnet. Und dann ist da noch Sebastian Jakob Doppelbauer aus dem Schauspiel-Ensemble, der sich – mal als junger Willi, mal als heutiger, mal auch als er selbst – diesem gelebten Leben annähert.

Denn „Willi“, das Stück, nicht die Person, erzählt noch viel mehr: vom Erinnern, vom Altern, vom nahenden Tod und der Angst der Enkelin davor. Und nicht zuletzt erzählt „Willi“ vom Erzählen selbst, von Geschichten, die, weil schon so oft erprobt, schnurgerade wie auf Schienen auf ihre Pointen zusteuern, dass die mitgedachten Details und Assoziationsketten auch mal unter den Tisch fallen können, und davon, dass manches einfach unsagbar bleibt.

Die Enkelin: Natalie Köhler in „Willi“. Quelle: Moritz Kuestner

Wie bloß beschreibt man Todesangst außer als nur mit den Fakten? Man kann es nicht nachvollziehen, wie sich das angefühlt hat, damals, als Willis Schiff auf dem Weg zum Afrikafeldzug getroffen wurde und er allein auf dem Meer von 9 Uhr morgens bis zum nächsten Tag um 10 Uhr durchschwimmen musste. Man kann es auch kaum spielen. Doppelbauer versucht es und erklärt sein eigenes Scheitern, zieht sich eine Plastiktüte in den Kopf, um die Atemnot zu spüren, und schmiert sich Zwiebeln in die Augen, um zu weinen. Es tut schon beim Zusehen weh und bleibt doch Spiel.

Die 100 hat er noch im Blick

Und man spürt, welche Lücken bleiben, wenn diese Geschichten nicht mehr erzählt werden. Regisseur Volker Bürger verwebt all diese Ebene sehr differenziert miteinander. „Willi“ ist persönlich, intim und anrührend und bleibt doch heiter. „Ich warte auf den Freund Hein; der kommt bald, mit der großen Sense“, sagt Willi einmal und lacht dreckig, „Hehe“. Nein, nein, die 100 habe er schon noch im Blick.

Dann sieht man ihn auf einem Video, wie er noch einmal die Kneipe Mein Eid am Amtsgericht besucht, deren Wirt er lange war, damals noch unter dem Namen Königsklause. Dort erzählt der gebürtige Rheinländer seinem Alter Ego Doppelbauer, wie er um seine Anni warb, dieses „lecker Mädsche“. Ganz jung sieht er da aus. Wie es weitergeht? Man will’s von Willi gerne wissen.

Wieder am 2. Oktober ab 20 Uhr und am 3. Oktober ab 11 Uhr. Mehr Informationen finden Sie hier.

Von Stefan Gohlisch