Sie bringen das Grundgesetz zum Klingen – Interview mit Paul Pötsch, Frontmann der Hamburger Band Trümmer, und seiner hannoverschen Kollegin Joy Bogat, die beim neuen Liederabend des Schauspiels auf der Bühne stehen: „ Grundgesetz – in Concert“.

Wie klingt das Grundgesetz?

Paul Pötsch: Erst einmal muss man es zum Klingen bringen. Es ist grundsätzlich ein nüchterner Stoff. Die Herausforderung ist also, es emotional zu erschließen. Die allererste Assoziation war: Tanzmusik. Denn das Grundgesetz ist eine Utopie, und diese Utopie ist noch lange nicht verwirklicht. Aber es ist auch ein Grund zum Feiern, denn die Werte, die dort drinstehen, sind es wert, gefeiert zu werden.

Wie sind Sie vorgegangen?

Pötsch: Friederike (Regisseurin Friederike Schubert, d.Red.) hat mich im November gefragt, ob ich die Musik machen möchte. Mir war klar, dass ich es nicht alleine machen möchte, und so habe ich meinen Kollegen Albrecht Schrader dazugeholt, den man vielleicht kennt von Jan Böhmermanns Rundfunkorchester Ehrenfeld und seinen Solo-Projekten. Und wir wollten, dass lokale Musiker dabei sind. Über unseren Pianisten Niklas Fischer kam der Kontakt in die Musikhochschule.

„Wir haben natürlich nicht die Paragrafen vertont“

Und dort studieren Sie, Joy Bogat?

Joy Bogat: Genau. Ich bin gerade in den letzten Zügen meines Musikstudiums, Popular Music. Ich studiere eigentlich Gesang, spiele hier aber den Bass.

Die Frau am Bass – das ist aber ein Geschlechterklischee ...

Bogat: Wir haben auch eine Schlagzeugerin. Wir haben es geschafft, die Band paritätisch zu besetzen.

Pötsch: Das war tatsächlich meine erste Bedingung. Jedenfalls haben Albrecht und ich die Stücke im Vorfeld geschrieben, die Texte zum großen Teil auch. Einige Texte sind dann noch in Zusammenarbeit mit dem Ensemble entstanden. Und generell stehen alle Texte – wir sind ja kurz vor der Premiere – zur Disposition, damit es von allen getragen werden kann. Der demokratische Grundgedanke des Grundgesetzes war auch bei den Proben vorhanden.

Bogat: Größtenteils waren wir uns einig. Es ist auch möglich, dass, wenn das Stück längere Zeit gespielt wird und Dinge in der Welt geschehen, die einfließen können.

Pötsch: Wir haben natürlich nicht die Paragrafen vertont, sondern haben uns gefragt, wie das Grundgesetz mit seinen Werten auf unser Leben einwirkt und wie man das situativ beschreibt, in einfachen Popsongs letzten Endes, damit das auch erfahrbar wird und man nicht ein Theoriegewitter abfeuert.

„Manchmal wird man von der Wirklichkeit überrollt“

Nun ist in den vergangenen Monaten sehr viel passiert. Hat das Einfluss gehabt auf die Texte?

Bogat: Es hat sich tatsächlich wenig geändert. Das liegt auch daran, dass die Texte so gut geschrieben sind, dass sie sehr gut in die heutige Zeit passen. Es sind viele Ohrwürmer dabei, aber trotzdem textlich total auf den Punkt gebracht.

Pötsch: Es gibt ein Stück, das bewusst von Corona beeinflusst wurde, „Lieber Ansgar“, popmusikalisch gesprochen ein Trennungslied über Leute, die plötzlich auf diesen Verschwörungszug aufspringen. Im Stück ist das eine fiktive Figur, aber es gibt in meinem Umfeld Personen, die bei den ersten Anti-Corona-Demonstrationen an der Berliner Volksbühne dabei waren, aus denen die großen Corona-Demos entstanden sind.

Man kann sie gar nicht schnell genug in den sozialen Netzwerken sperren ...

Pötsch: Das Interessante ist ja, dass diese Leute auf den Demos mit dem Grundgesetz in der Hand wedeln. Das hat uns sehr beeinflusst. Dann gibt es Lieder wie „’49/’93“, wo es um den sogenannten „Asylkompromiss“ von 1993 geht, als das Asylrecht des Grundgesetzes extrem verschärft wurde. Das haben wir wochenlang geprobt, und dann brannte das Flüchtlingslager von Moria und es bekam einen ganz neuen Klang. Manchmal wird man eben von der Wirklichkeit überholt.

„In dieses Lied ist viel Wut geflossen“

Sie haben dieses Lied bei der Pressekonferenz zu den Hannah-Arendt-Tagen gespielt, und es klang wie klassischer Agitprop der „ Ton Steine Scherben“-Schule.

Pötsch: Ja, in dieses Lied ist viel Wut geflossen, Wut über die Verschärfung des Asylrechts. Die darf man ruhig spüren.

Bogat: Es gibt wenig Lieder in dem Stück, die so krass nach vorne ihre Aussage treffen. Sonst spielen wir mehr mit unterschwelligen Sachen, gerade wenn man es auch sieht und nicht nur hört.

Was sieht man denn?

Pötsch: Der Fokus liegt ganz klar auf der Musik. Aber es gibt auch eine Videoebene, die die Songs kontextualisiert. Es gibt wechselnde Rollen, und wir spielen auch mit der Kommentarebene: Wenn vorne etwas gespielt wird, kann die Band das kommentieren. Es geht ganz viel um eine bundesrepublikanische Idylle, die wir herstellen, aber immer wieder auch stören.

Bogat: Das macht auch viel Spaß. Zwischen den Liedern gibt es nur wenige Sprechtexte.

Entflammt für das Thema

Wie war die Zusammenarbeit mit den Schauspielern?

Pötsch: Generell ist die Gruppe extrem gut zusammengewachsen. Es ist sehr witzig bei den Proben. Die Bühne ist ein angstfreier Raum, wo jede und jeder sagen kann, was er denkt, und das wird aufgenommen.

Bogat: Wir kommen aus sehr unterschiedlichen Sparten; ich habe vorher nur ein sehr kleines Theaterprojekt gemacht. Aber gerade deswegen ist es so toll, dass wir bereit waren, uns darauf einzulassen.

Pötsch: Wir haben versucht, das Ensemble für die Musik und das Thema zu entflammen und gemeinsame musikalische Referenzen zu finden. Auch auf der Textebene haben wir teilweise mit dem Ensemble zusammengearbeitet. Mit Nicolas Matthews zum Beispiel habe ich zusammen das Lied „Hoffnungsland“ geschrieben, eine bitterböse Abrechnung mit allem, was in Deutschland nicht gut eben nicht im Sinne des Grundgesetzes läuft. Hier sprechen wir auch sehr deutlich über aktuelle Probleme wie beispielsweise das Racial Profiling.

„Die Demokratie war ein Geschenk, das niemand wollte“

Hat das Grundgesetz Sie entflammt?

Pötsch: Wie eingangs gesagt: Es ist eine totale Utopie. Was ich überraschend fand, dass Klimaschutz schon ganz deutlich darin verankert ist. Und was ich am wichtigsten finde, ist, dass dieser Text nur dann lebt, wenn man ihn annimmt und ausfüllt. Das ist auch der Kerngedanke, den wir vermitteln wollen: Der Abend soll emanzipativ sein und dazu auffordern, diese Demokratie herzustellen. Das ist brandaktuell, wenn man sich die gegenwärtige politische Lage anschaut, in der demokratische Werte so sehr in Frage gestellt werden. Und man darf auch nicht vergessen, dass damals das vorherrschende Gefühl war, den Krieg verloren zu haben. Die Demokratie war 1949 ein Geschenk, das niemand haben wollte.

Bogat: Man sollte dankbar dafür sein, gerade wenn wie jetzt Menschen ihr Demonstrationsrecht dafür nutzen, um gegen die Demokratie zu demonstrieren. Gerade da es überall auf der Welt so viele Proteste gibt für Demokratie. Der Abend führt einem vor Augen, was wir an dem Grundgesetz und der Demokratie haben – und dass man wieder lauter ausleben sollte.

Pötsch: Dennoch ist der Abend natürlich kein ununterbrochenes Abfeiern von Deutschland. Er setzt auch auseinander mit den Lücken in diesem Text: vor allem der zwischen Utopie und Verwirklichung.

