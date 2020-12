Schauspiel-Intendantin Sonja Anders über den anhaltenden Lockdown

Hannover

Stillstand geht nicht. Im großen NP-Interview erzählt Hannovers Schauspiel-Intendantin Sonja Anders (55), wie das Theater derzeit arbeitet, und welche Sorgen und Hoffnungen sie mit dem Lockdown verbindet.

Am 10. Januar endet nach jetzigem Stand der aktuelle Lockdown. Am 5. Januar soll über weitere Maßnahmen beraten werden. Reicht Ihnen das als Vorlauf?

Allein um die Zuschauer zu mobilisieren und den Betrieb hochzufahren, brauchen wir mindestens zwei Wochen. Insgesamt gilt für unsere Arbeit, dass wir weit im Voraus planen und jetzt neue Stücke produzieren müssen, um im Sommer spielen zu können. Ganz sicher werden wir Premieren canceln, aber besser die, die noch nicht in Proben sind. Einiges wird auch in der nächsten Spielzeit nachgeholt. Momentan richten wir uns darauf ein, ab 11. Januar wieder zu spielen. Das generiert Kosten und macht viel Arbeit.

Machen die Zuschauer mit?

Wir waren zwischendurch ausgebucht, hatten einen Super-Vorverkauf für November und Dezember. Jetzt ist das Publikum verständlicherweise verunsichert, ob der Spielbetrieb im Januar wieder startet, und zögerlich beim Kauf.

Sie dürften nicht einfach von sich aus beschließen, bis Ende Januar den Betrieb einzustellen?

Nein. Das müssten wir mit dem Aufsichtsrat absprechen, in dem ja auch die Ministerien vertreten sind. Wir stimmen uns auch regelmäßig mit den beiden Niedersächsischen Staatstheatern in Braunschweig und Oldenburg ab. Aber in die Zukunft kann grad keiner schauen.

„Wir würden die Schulen gerne einladen“

Normalerweise wäre jetzt die Zeit, in der die Menschen Karten zum Verschenken kaufen würden ...

... und die Zeit, in der wir viel spielen würden. Ich denke oft an das vergangene Silvester, wo wir hier getanzt haben mit den Zuschauerinnen und Zuschauern und ich ganz gerührt war von der tollen Stimmung – bei Iggy Pop ging die Post ab. Es war so drängelig und heiß. Und ich denke: Wann bekommen wir so etwas wieder? Und dann die Schulklassen, die auf das Familienstück „Aschenputtel“ gewartet haben. Sie würden so gerne kommen – aber dürfen nicht. In anderen Bundesländer gibt es jetzt Verträge zwischen Theatern und Schulen.

Hannovers „Aschenputtel“ Viktoria Miknevich Quelle: Kerstin Schomburg

Wie sehen die aus?

In Nordrhein-Westfalen gibt es die Möglichkeit von Kooperationen, die Bestandteil des Infektionsschutzgesetzes ist. Dort werden Schulen und bildungspolitische Aufgaben in den Infektionsschutz integriert. Es wäre Aufgabe des Kultusministeriums zu sagen: „Wir sehen Kultur als notwendigen Bestandteil der Bildungsarbeit an Schulen.“ Nur so hätten wir die Möglichkeit, mit den Schulen sichere und planbare Konzepte zu erarbeiten. Wir würden die Schulen gern einladen, an den Vormittagen in unseren riesigen Foyers Einführungen und danach die Inszenierungen zu schauen. Die Belüftung in unserem Zuschauersaal ist besser als in den meisten Klassenzimmern.

„Es ist eine Form der Volksverdummung“

Wie groß ist im Moment der psychologische Faktor, die Tatsache, dass der Lockdown suggeriert, in Theatern sei es nicht sicher?

Das verunsichert. Wir haben sehr gute Hygienekonzepte, tragen aber auch mit, dass wir nun wieder eine Weile geschlossen sind. Ich glaube, dass derzeit immer noch einige Menschen zu uns kommen würden, da sie sich hier sicher fühlen. Und nicht unbedingt nur die Jüngeren, sondern auch diejenigen, die sich damit auseinandersetzen, dass ihr Leben jetzt stattfindet und nicht in Zukunft. Bei den steigenden Zahlen ist es aber richtig, dass wir uns einschränken! Umso mehr wir aber darüber erfahren, wie sich die Menschen anstecken, desto mehr sollten wir differenzieren. Ich finde zum Beispiel, die Museen müssten unbedingt früh wieder geöffnet werden – wenn man von Lockdown-Depressionen spricht, dann ist es kein Zustand, dass man nichts Anderes unternehmen kann, als zu shoppen. Es ist eine Form der Volksverdummung. Ich habe noch in keinem Museum einen Auflauf gesehen wie bei H&M.

Man hat die Theater in eine Reihe gestellt mit anderen Freizeitinstitutionen ...

Das empfinde ich schon als Kränkung. Wir werden doch nicht öffentlich finanziert, damit wir Freizeit machen. Wir haben den Auftrag, Kultur in vielfacher Hinsicht zu befördern: die Kultur der Begegnung, die der Bildung, der Literatur und auch die Kultur der Diskussion über politische und künstlerische Inhalte und Formen ... Das gleichzusetzen mit Fitnesscentern und Bordellen, finde ich fatal, auch in Hinblick auf zukünftige Spardiskussionen. Ohne Theater fehlt eine wichtige Möglichkeit der Auseinandersetzung der Gesellschaft mit sich selbst. Seit es den Menschen gibt, gibt es ja diese interaktive, performative Form der Auseinandersetzung.

Was sind Ihre Befürchtungen? Wie steht Niedersachsen da?

Niedersachsen ist ein Flächenland, das seine Kunst und Kultur nicht über die Maßen fördert. Die Summen hören sich vielleicht anders an, sind aber vergleichbar niedrig. Oft wird auch vergessen, was an der Kulturbranche dranhängt, zum Beispiel die Gastronomie: Wenn an einem Samstag 2000 Leute in der Innenstadt die Staatstheater besuchen, gehen davon nahezu die Hälfte in der direkten Umgebung essen. Als großer Arbeitgeber beschäftigen die Staatstheater auch viele freie Künstlerinnen und Künstler sowie Dienstleister und Zulieferer. Kultur ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Sparmaßnahmen würden vor allem die künstlerische Vielfalt der Staatstheater treffen. Und ich fände es schlimm, wenn wir uns beschränken müssten auf Komödien, Musicals und ein paar Klassiker. Darum bin ich so ein Fan der Stadt- und Staatstheater: weil sie die Stadt in ihrer Diversität abbilden. Das dürfen wir nicht aufgeben.

„Das Ensemble will kreativ sein“

Wie geht es Ihrem Ensemble?

Die sind total unglücklich. Die depressive Grundlage kann man nur bekämpfen, indem man alles bewegt, was geht und arbeitet. Das gilt auch fürs Privatleben: Es tut gut, rauszugehen, spazieren zu gehen, nicht nur Serien zu schauen, sondern sich selbst Geschichten zu erzählen. Diese Pause setzt gerade auch im Ensemble Energien frei. Wir planen für das Frühjahr ein kleineres Format, analog vielleicht zu Lars-Ole Walburgs „Montagsbar“. Das Ensemble will kreativ sein!

Wird diese Zeit noch etwas an Ihren Planungen ändern?

Es gibt derzeit Menschen, für die niemand ein Ohr hat. Dazu gehören die Geflüchteten, andere prekär lebende Menschen, auch Angestellte, die jetzt Kurzarbeit machen und kaum über die Runden kommen. Ich glaube, dass wir auch in diesem Sinne noch einmal über die Spielpläne gucken werden. Auch wenn die Menschen nach dem Lockdown sicherlich fröhlichere Stoffe sehen wollen, muss man sich doch damit auseinandersetzen, was passiert ist: Warum geht die Schere weiter auseinander? Warum wird sie auf dem Rücken derjenigen ausgetragen, die, wie Brecht sagt, auf dem unteren Teil der Wippe sitzen?

„Ich wünsche mir, dass wir ganz bald wieder spielen“

Wie viele Produktionen proben Sie im Moment?

Für das große Haus sind es zwei. Die wollen wir auch durchziehen, denn wir hoffen sehr, dass wir im Frühjahr spielen können. Und die Stücke, die wir zu Beginn der Spielzeit herausgebracht haben, können wir zwar noch spielen, aber nicht über ganze Monate.

Hätte am 11. Dezember Premiere gefeiert: „Hedwig and the angry Inch“ mit Mohamed Achour. Quelle: Kerstin Schomburg

Es geht auf Weihnachten zu. Was sind Ihre Wünsche?

Privat freue ich mich, dass wir Weihnachten mit allen drei Kindern feiern, in aller Vorsicht! Was das Theater angeht, wünsche ich mir, dass wir ganz bald wieder spielen dürfen – und irgendwann auch wieder in Nähe und in aller Intensität!

Von Stefan Gohlisch