Schauspiel Hannover ist dem „Mythos Wirklichkeit“ auf der Spur

Hannover

Wie beendet man die lange bühnenlose Zeit am besten? Eine Möglichkeit: gleich zwei kurze Stücke an einem Abend, wie sie das Staatstheater Hannover am Freitag im Ballhof 2 präsentierte. Unter dem Titel „Mythos Wirklichkeit“ wurden die Arbeiten von Pia Maria Kröll und Jonathan Heidorn zusammengefasst.

Während Kröll sich mit „Kriemhild“ an einer modernen Betrachtung der uralten Sage aus dem Nibelungenlied versuchte, verarbeitete Heidorn in „So oder so ähnlich“ den Fall Claas Relotius, der mit seinen zu großen Teilen gefälschten Reportagen vor ein paar Jahren für einen Skandal in der Medienwelt sorgte. Wirklich überzeugen kann diese Paarung jedoch nicht. So erschließt sich nicht recht, was die Neuinterpretation von Kriemhild will, vielleicht auch, weil die Textverständlichkeit bisweilen zu wünschen übrig lässt.

Die Entscheidung, Tabitha Frehner als Kriemhild ihre Geschichte in einem einzigen Monolog aufsagen zu lassen, macht die Inszenierung dazu reichlich statisch, egal, wie oft Frehner die Bruchstücke einer Statue aufbaut und wieder umwirft. Leider wird ein Stück nicht automatisch modern, wenn die Hauptfigur „macht Sinn“ sagt und ein Musiker auf der Bühne ab und an elektronische Beats und Sprachfetzen einspielt.

Claas Relotius und die „Jedi-Radler“

Zu viel Oberfläche – aber deutlich unterhaltsamer auch im zweiten Stück: Natürlich bieten Relotius’ Spiegel-Reportagen jede Menge bühnentaugliches Material, das Philippe Goos, Nils Rovira-Muñoz und Caroline Junghanns mit großer Spielfreude augenzwinkernd präsentieren. Es ist hübsch, wie sie mit wenigen Requisiten immer neue Situationen erschaffen, ständig blitzschnell die Rollen tauschen, wenn sie kleine Gesten erst ausführen, nachdem der detailfreudige Originaltext im Hintergrund erscheint und so immer wieder die Frage aufwerfen, was eigentlich zuerst da war, die Wirklichkeit oder der sie beschreibende Artikel.

Aber spätestens bei den höchst amüsanten „Jedi-Radlern“, einer Episode, in der Relotius einen privaten Fahrradkauf beschreibt, ertappt man sich bei dem Gedanken, dass hier gar nicht so sehr Mythos und Wirklichkeit verhandelt werden, sondern vielmehr die Reportagen selbst in all ihrer unbestreitbaren Qualität inszeniert werden. Wie sagte Kriemhild gleich zu Beginn des Abends? „Ich suche hier die Wahrheit“. Allzu viel dürfte sie nicht gefunden haben.

Von Matthias Wieland