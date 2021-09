Hannover

Es ist wohl nicht das einzige Kommunikationsproblem des Tages. Ein Mercedes-Cabrio fährt durch die an sich für den Autoverkehr gesperrte Prinzenstraße. Der Fahrer schaut irritiert auf das Geschehen am Schauspielhaus, hupt, fährt weiter. Halbzeit im Experimentierraum Kulturdreieck. So ganz scheint es sich nicht herumgesprochen zu haben.

Immerhin: Die zwei Dutzend Menschen, die sich auf der behelfsmäßigen Tribüne eingefunden haben, erleben ein schönes Konzert. Paul Pötsch, Sänger der Band Trümmer, spielt zur Akustikgitarre Lieder vom kommenden Album, vor allem aber Songs, die er für den Theaterabend „Grundgesetz – in Concert“ in der vergangenen Spielzeit schrieb.

Am vollsten ist es bei den Grünen

Links vom Eingang hat das Schauspielhaus einen kleinen Stand aufgebaut. Das Glücksrad, bei dem Freikarten zu gewinnen sind, zieht ein paar Neugierige an. Intendantin Sonja Anders freut’s. Sie macht kein Geheimnis daraus, dass dieser Experimentierraum für das Schauspiel zur Unzeit kommt – die Theaterferien sind gerade erst vorbei.

Viel Zeit zur Vorbereitung blieb nicht. Pötsch ist da. Schauspielerin Caroline Junghanns spielt tapfer vor einer Handvoll Menschen Bach am Klavier. Später schauen noch Kollegen vorbei. „Ich hatte die Stadt so verstanden, als würde sie hier auch etwas veranstalten“, sagt Anders.

Immerhin: Auf dem Opernplatz ist mehr los. Eine Jazzband spielt im Schilderwald gegenüber Mövenpick. Die Sitzgelegenheiten sind gut belegt. Kinder bespielen das Klettergerüst. Am vollsten jedoch ist es bei einer Wahlveranstaltung der Grünen am Vormittag.

Ein Chor fürs Asylrecht

Es scheint sich die Situation der ersten Experimentierräume zu wiederholen: Wo ohnehin – wie damals am Marktplatz Passanten unterwegs sind, läuft’s. Wo sonst nur Autos fahren, stockt’s.

Dafür ist die Stimmung am Schauspielhaus gut. Als Pötsch „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht“ anstimmt, klingt der Chor nach mehr Menschen. Kann man ja ruhig mal sagen.

Von Stefan Gohlisch