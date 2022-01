Hannover

Treffen sich zwei Bergsteiger. Sagt der Eine: „Wenn ich zu lange stehen bleibe, werde ich traurig, deshalb vermeide ich das.“ Sagt der Andere: „Traurig, ein lustiges Wort, ich habe es lange nicht gehört.“ Kein Witz, aber ein Theaterstück, Teresa Doplers „Monte Rosa“ im Ballhof eins.

Drei Bergsteiger insgesamt lässt die österreichische Dramatikerin in einer seltsamen künftigen Unzeit aufeinanderprallen: In den Tälern ihrer Alpenlandschaft liegt ein steter Dunst, der das Atmen erschwert. Ein Klimastück wird trotzdem nicht daraus, eher eine Zeitenanalyse, eine Dystopie voller Metaphern, die bewusst im Nebulösen bleibt und den jeweiligen Inszenierungen die Feinheiten überlässt.

Alles Wesentliche im Handyfoto-Format

A, B und C heißen die Figuren im Stücktext, ohne dass ihr Geschlecht definiert wäre. Bei der Uraufführung am Landestheater Niederösterreich spielte eine Frau mit. Regisseur Matthias Rippert wählt eine Besetzung mit drei Männern und damit eine Setzung: Der männliche Konkurrenzkampf steht in dieser Aufsteiger-Geschichte im Fokus – die schwarze Wand im Ballhof (Bühne: Fabian Liszt) lenkt den Blick aufs Wesentliche, ein alpines Schrumpfpanorama hinter einem Ausschnitt im hohen Handy-Foto-Format.

Hier oben wird die Luft klarer. Die Gedanken werden es nicht unbedingt. Es passiert wenig. Die Spielenden treffen in wechselnden Konstellationen aufeinander, ohne sich je aneinander erinnern zu können. Sie taxieren und umschmeicheln sich, wie es Alphamännchen so tun. Und mehr noch tun es die beiden Älteren (Lukas Holzhausen und Mathias Max Herrmann), als ein junger Mann dazustößt, die nächste Generation.

Ganz schön traurig und komisch anzusehen

Nikolai Gemels Figur stellt ihre glückselige Angepasstheit ans allgemeine Glücksversprechen zur Schau, wie es solchen ahnungslosen Erfolgsmodellen vorbehalten ist. Zeit spielt nur eine Rolle, so sie das Altern betrifft. Vergänglichkeit wird noch ausgeblendet, wenn einer stirbt. Stets lustig haben Bergsteiger zu sein. Trauer wird weggelacht. Da wird „Monte Rosa“ auch ganz schön böse.

Das ist alles ganz schön traurig und doch absurd komisch anzusehen. Die Inszenierung bewegt sich zwischen Godot und Loriot, zwischen Vladimir und Estragon auf der einen Seite und Herrn Müller-Lüdenscheidt und Dr. Klöbner auf der anderen. Nur manchmal übertouren die drei Mann in einem Berg, als wären sie bei Heinz Erhardt.

Hanswurste wären diese Bergsteiger, wenn nicht vor allem die Figuren Holzhausens und Herrmanns eine tiefe, existenzielle Traurigkeit umflorte. Die Tragikomödie Mann – selten wird sie mit so viel Humor, Tiefgründigkeit und Spielfreude erzählt wie hier.

Von Stefan Gohlisch