Da liegt sie, tot, mit nur 32 Jahren von Krebs und Kummer aufgefressen, und ihm, Christian fehlen die Worte. Ausgerechnet ihm, dem Jungen, der den Absprung schaffen wird, dem seine Familie später vorwerfen wird, er halte sich wohl für was Besseres, weil er sich so umständlich ausdrückt. Also spricht er die Zeilen des Liedes, das ihres war: „Und ist auch dein’ Mutter gegangen/Und ist sie gegangen und kehrt nicht mehr heim/Und lässt ihr klein’s Bübchen so ganz allein/Aber Heidschi Bumbeidschi bum, bum“. Er ist halt doch auch „Ein Mann seiner Klasse“. Fast tonlos spricht Christians Darsteller, Nikolai Gemel, diese Sätze, und als Zuschauer im Ballhof Zwei zerreißt es einen förmlich.

„Ein Mann seiner Klasse“, das ist in der Vorlage, Christian Barons autobiografischem Roman, eigentlich dessen Vater, ein Malocher, so stark, dass er alleine eine Waschmaschine in den vierten Stock wuchten kann, der verzweifelt und chancenlos um Würde bemüht ist, einer – so heißt es im Buch und auch im Stück –, „der Aggression speicherte wie ein Akku den Strom“, und der sich entlädt gegenüber der eigenen Familie.

Hier malocht „Minna“

Bittere Armut, Suff und Gewalt, Deutschland ganz unten, im Kaiserlautern der späten 80er bis frühen Nuller Jahre: Ensemblemitglied Lukas Holzhausen blickt in seiner bildstarken Inszenierung in den Maschinenraum einer Gesellschaft, dessen Personal die Allgemeinheit belächelt oder verachtet, wenn sie es denn überhaupt wahrnimmt.

Hier kann man es nicht übersehen. Hier malocht „Minna“, Michael Sebastian, Dachdecker aus Hannover. Während des ganzen Stücks baut er die von Katja Haß konzipierte Bühne aus Pressholz auf, schraubt, hämmert, tapeziert. Klare Kante, jeder Handgriff sitzt, ein lebendes Arbeiterdenkmal voller Würde und Stolz. Nicht er ist konkret Christians Vater; von dem hört man nur die Stimme, aus dem Off gesprochen von Schauspieler Jan Thümer. Es braucht auch gar keine Präsenz, um Angst und Entsetzen hervorzurufen. Manchmal genügt die Erinnerung.

Gekonnte Distanz und Empathie

Christian ist in dieser Inszenierung ein Mensch zwischen den Welten und zwischen den Zeiten. Er wird – gegen alle Wahrscheinlichkeiten – den Bildungsaufstieg schaffen; sonst stünde er nicht da, um diese Geschichte zu erzählen. Aus der Gegenwart fühlt er sich in die Vergangenheit hinein. Im Gestern des Kindes schwingt immer auch das Entsetzen des Erwachsenen mit. Gemel spielt ihn mit jener gekonnten Distanz, die Erkenntnis überhaupt erst ermöglicht.

Für die Empathie ist Stella Hilb zuständig in einer Doppelrolle als Christians Mutter und kämpferische Tante – und mehr noch der Junge, der die Rolle von Christians älterem Bruder Benny übernimmt. Hier wechseln sich Titus von Issendorff und Noah Ilyas Karayar ab (letzterer spielt bei der Premiere). Eine Setzung, die ihre Wirkung nicht verfehlt: So jung waren die Kinder, von denen Baron erzählt, so verletzlich und voller Hoffnung.

Die, daraus macht Holzhausens Inszenierung keinen Hehl, trügerisch ist. „Ein Mann seiner Klasse“ erzählt am Einzelfall das Drama einer reichen Gesellschaft, die Armut nicht nur produziert, sondern auch verachtet. „Verlier’ nie deinen Stolz“, hat der Vater Christian eingebläut. Das ist kaum möglich unter diesen Umständen. Aber diese wichtige Inszenierung schärft den Blick dafür.

Von Stefan Gohlisch