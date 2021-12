Hannover

„Bitte nicht noch eine Geschichte mit rassistischer Pointe“, ruft das Alter Ego. Aber wie soll das schon gehen, bei einer Geschichte, die eintaucht in den Kopf dieser Person und sich mitreißen lässt vom Strudel derer angestauter Traumata? Schwarz ist die Erzählerin von „1000 Serpentinen Angst“, dazu ein DDR-Kind und eine Frau, die auch Frauen liebt, wogegen sie sich zunächst sträubt, weil sie nicht noch einer marginalisierten Gruppe angehören möchte.

Olivia Wenzel hat einen kraftstrotzenden Roman geschrieben über den inneren Kampf, den Menschen, die vielfach Diskriminierung ausgesetzt, auszukämpfen haben. Darüber, wie es ist, in der Kindheit zwingend dazugehören zu wollen und doch gar zu oft ausgegrenzt zu sein, von all den vergangenen Verletzungen, die sich im Erwachsenenalter – manchmal auch unter der Oberfläche – zu schwärenden Wunden entzünden, über Wut, die sich in jeder Glück schleicht.

Mit schneidender Intensität

Ganz weit öffnet Bühnenbildnerin Nicole Marianna Wytyczak den oft so kompakten Ballhof zwei zum Erinnerungsraum für den unsteten, oft vielstimmigen inneren Monolog der Erzählerin, in deren Rolle mit schneidender Intensität Sabrina Ceesay schlüpft.

Das Hirn ist ein unsteter Chronist: Projektionen (von Amon Ritz), Off-Stimmen, sogar Ceesays Kollegen Minh Duc Pham und Nicolas Matthews werden zu Statthaltern einer zersplitterten Erinnerungsarbeit – aus dem wenigen, was ihnen die strenge, illustrative Regie Miriam Ibrahims lässt, machen sie viel. Man könnte sich diesen Abend auch gut als Solo Ceesays vorstellen.

Widerspenstiger Pop

Andererseits: Ohne die Verdreifachung weit weniger intensiv wären einige der stärksten Bilder – oft sehr wuchtig (und dezent zu laut) mit widerspenstigem Pop von Missy Eliot bis System of a Down unterlegt. Über weiße Wege im schwarzen Raum laufen, radeln, tanzen die Spielenden, in farbenfrohen Kostüme (ebenfalls Wytyczak) zwischen Goa-Party, Afrofuturismus und Ostmuff, darauf Videobilder in Sepia.

Ibrahim und ihre Dramaturgin Friederike Schubert haben den Text ins Wesentliche destilliert. Sie haben auch eine zentrale Stelle, im Roman weit hinten gelegen, gleich an den Anfang der Inszenierung gestellt. In atemlosen Duktus werden persönliche Familiengeschichte und postkoloniale Gräuel miteinander verschnitten – jedes persönliche Trauma ist ein gesellschaftliches Problem.

Sehnsucht nach anderen Bildern

„Ich merke auf einmal, dass ich Sehnsucht nach anderen Bildern habe“, sagt die Erzählerin an einer Stelle des Romans. Der euphorisierte Applaus des sehr diversen Premierenpublikums, der das Ensemblesichtlich überwältigt, zeigt, wie notwendig es ist, diese Bilder zu liefern und diese Geschichten zu erzählen. Und wie überfällig.

Kritiken zu diesem Stück über eine junge, afrodeutsche Frau schrieben übrigens fast ausschließlich bestenfalls mittelalte, weiße Männer, diesen Text eingeschlossen. All das sagt von Produktion bis Rezeption vieles über das System Theater. Keine Pointe. Ein Auftrag.

Von Stefan Gohlisch