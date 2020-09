Schauspiel Hannover: So sind die Wiederaufnahmen der Spielzeit

Hannover

In den vergangenen Tagen sind bereits Stücke wie „Die Politiker“, „Don Karlos“ oder „Der zerbrochene Krug“ auf der Bühne des Staatstheaters Hannover aufgeführt worden. Neben den neuen Produktionen für diese Spielzeit, gibt es auch einige Stücke aus der vergangenen, die wieder mit in das Programm werden. Natürlich finden die Aufführungen weiterhin unter Corona-Bedingungen statt. Eine Übersicht über die früheren Rezensionen der NP:

Der Werther, 29. September: Das ist das Schöne an dieser wunderbaren Inszenierung von Lilja Rupprecht: Sie liefert starke Interpretationsansätze, aber sie zwingt sie der Geschichte nicht auf. Dieser „ Werther“ ist vor allem starkes Theater, das starke Fragen stellt: Wie soll ich leben? Was soll ich tun, wenn ich die absolute Liebe, die Eine, die Richtige gefunden habe? Und: Warum soll ich weiterleben, wenn das, was für mich am wichtigsten ist, unerreichbar bleibt? Lesen Sie hier die ganze Rezension.

Ellbogen, 30. September: Großartiges Schauspiel.. Katharina Sattler spielt diese Hazal, und wie sie das tut, ist spektakulär. Ohrenbetäubend leise und sprachlos laut ist die Inszenierung von Alexander Riemenschneider. Lesen Sie hier die ganze Rezension.

Achour erzählt vom Fluchtpunkt Casablanca, 2. Oktober: Achour erzählt einen einzigen Spagat zwischen Identität und Kunst, und das tut er mit den beachtlichen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, komisch und kontemplativ, tragisch und trivial. Lesen Sie hier die ganze Rezension.

Orlando, 17. Oktober: Das ist Regisseurin Lily Sykes hervorragend gelungen. Bei diesem „Orlando“ räumt nämlich keineswegs nur Starschauspielerin Corinna Harfouch ab – ohne die speziellen Fertigkeiten ihres Partners Oscar Olivo wäre das alles verlorene Liebesmüh. Nach 90 Minuten gibt‘s großen Jubel für einen großen kleinen Abend. Lesen Sie hier die ganze Rezension.

Die verlorene Ehre der Katharina Blum, 20. Oktober: Es ist der Abend von Caroline Junghanns in der Titelrolle. In kleinsten Nuancen zeichnet sie das Bild einer Frau, die – verletzlich und stolz zugleich – stets um Kontrolle bemüht ist und sie doch verliert. Das Publikum, das lange keinen so wuchtigen, überwältigenden Zugriff auf ein Stück mehr erlebt hat, dankt mit dem bislang hartnäckigsten Applaus dieser Spielzeit. So musste es ja enden. Lesen Sie hier die ganze Rezension.

Mitleid, 20 Oktober: Mit welcher Leichtigkeit und Größe Anja Herden sich dieses schwierige Stück zu eigen macht, ist eine Sensation. Lesen Sie hier die ganze Rezension.

Was nie geschehen ist, 22. Oktober: Ein schmerzhaft intensiver Abend über Mütter und Töchter, Wahrheit und Lüge und das Menschsein an sich. So schaut man drei großen Schauspielerinnen dabei zu, wie sie ganz beiläufig und doch mit herzzerreißender Intensität die Positionen und Rollen wechseln, einander so gleich und doch so fremd. Lesen Sie hier die ganze Rezension.

Von NP