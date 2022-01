Hannover

Drei Mann wollen nach oben, dorthin, wo die Luft dünn wird, ob nun alleine oder mit Seilschaften. Mit „Monte Rosa“ legte die junge österreichische Dramatikerin Teresa Dopler ein metaphernreiches Stück über Bergsteiger vor. Wir sprachen darüber mit Matthias Rippert (33, „Nackt über Berlin“), der die Aufsteigergeschichte als deutsche Erstaufführung im Ballhof eins inszeniert.

Sie erzählen die Geschichte von drei Bergsteigern. Was erzählt dieses Stück noch?

Es sind erst einmal tatsächlich drei Bergsteiger: Wir haben uns für drei Männer entschieden; das Stück lässt das offen. Wir haben uns auch für drei Männer aus den unterschiedlichen deutschsprachigen Ländern entschieden. Die treffen aufeinander und versuchen, in Kontakt zueinander zu kommen.

Tun Sie das? Der Text liest sich mitunter wie drei voneinander unterbrochene Monologe.

Es ist eine ständige Selbstvergewisserung, die sie – die Anderen nutzend – selbst betreiben. Es geht um das Bild, das man von sich hat und daraus resultierend Verbindungen, die man eingeht oder eben auch nicht. Es geht ums Verlassensein. Es sind sehr einsame Leute.

„Traurig zu sein, ist auf dem Weg zum Gipfel nicht erlaubt“

Das dürfen sie aber nicht zugehen. Das Selbstbild, so wie sie es im Stück äußern, besteht aus folgendem: Als allererstes sind sie Bergsteiger, als wäre das schon eine Qualität an sich. Man hat stark zu sein und muskulös, und man hat auf jeden Fall lustig zu sein …

Traurig zu sein, ist auf dem Weg zum Gipfel nicht erlaubt, das stimmt. Wir folgen dem Weg von A.

Drei Bergsteiger: (von links) Nikolai Gemel, Lukas Holzhausen und Mathias Max Herrmann. Quelle: Kerstin Schomburg

Das Stück Der Stücktext nennt sie nur A, B und C. Bergsteiger sind sie, ob männlich oder weiblich lässt Teresa Dopler, die Autorin von „Monte Rosa“, offen. Die 1990 in Linz geborene Wienerin ist Spezialistin, lustvoll den Untergang des Kapitalismus zu sezieren. Das tut sie auch in dieser wortkargen Aufsteigergeschichte in einem alpinen Niemalsland. 2019 hatte sie mit „Das weiße Dorf“ den Heidelberger Stückemarkt gewonnen und das Peter-Turrini-DramatikerInnenstipendium des Landes Niederösterreich erhalten. „Monte Rosa“ ist das Ergebnis. In Hannover sind Nikolai Gemel, Lukas Holzhausen und Matthias Max Herrmann als Bergsteiger zu sehen. Für die deutsche Erstaufführung am 14. Januar ab 19.30 Uhr im Ballhof eins gibt es nur noch eventuell Restkarten.

Der Figur, die als A bezeichnet wird, nicht dem Weg von A nach B – ein Ziel scheint es nicht zu geben.

Es ist zumindest nebulös. Vielleicht der Gipfel. Man muss nach oben, weil man halt Bergsteiger ist, eine Kreislogik. Und irgendwann scheinen sie zu verstehen, dass das nicht alles ist. Und diesen Aspekt finde ich wahnsinnig toll an dem Stück. Wir haben es absichtlich besetzt mit zwei älteren und einem jungen Schauspieler, und die beiden Älteren beginnen im letzten Drittel sich zu fragen: Was machen wir hier eigentlich? Es geht natürlich um viel mehr als um das Bergsteigen.

„Das Einzige, woran sie sich erinnern, ist diese vergeudete Zeit“

Ich finde es interessant, was das Stück mit der Zeit macht: Man weiß nie, wie viel Zeit von Szene zu Szene verstrichen ist. Die Figuren, die sich gegen jede Form von Vergänglichkeit sträuben, tun es zumindest nicht.

Genau. Es passiert ja auch sehr wenig in diesem Stück. Das versuchen wir auch umzusetzen. Es gibt an einer Stelle diesen Satz: „Ich bin nur einmal stehen geblieben, um mir die Landschaft anzuschauen.“ Genau das wollen sie nicht. Bloß nicht innehalten auf dem Weg zum Gipfel, denn damit vergeudet man ja Zeit. Das Einzige, woran sie sich erinnern, ist diese vergeudete Zeit. Der Ausgangspunkt des Stücks ist ja, dass einer stehen bleibt und sich Steine anguckt, etwas, was völlig jenseits jeder Funktionalität ist.

Die Besetzung mit drei Männern bringt ja gewisse Dinge mit sich: zum einen eine gewisse Homoerotik, zum anderen aber auch Verstärkung des Bildes vom ewigen männlichen Konkurrenzkampf. Mögen Sie dazu etwas sagen?

Vor allem macht mir diese Besetzung einen vielschichtigeren Raum auf. Es gibt diese Stelle, an der sie Übungen miteinander machen wollen, und einer freut sich total darauf. Es macht total Spaß, uns im Unklaren darüber zu lassen, ob das nun sexuell gemeint ist oder irgendeine abstrakte Übung gemeint ist.

„Es geht auf jeden Fall auch um Anziehungskraft“

Wie man sich beim Lesen überhaupt fragt, ob es um sexuelle Anziehung geht oder um Beurteilung der Leistungsfähigkeit.

Ja. Aber es geht auf jeden Fall auch um eine Anziehungskraft, die der junge Mann, C, mit sich bringt. Der scheint – noch – keine Probleme zu haben und ist durch seine Naivität und Sorglosigkeit einfach wahnsinnig anziehend.

Wenn man die ganze Aufstiegsmetapher ernst nimmt, ist er für diese beiden alten Alphamänner aber natürlich auch ein Konkurrent: die neue Generation.

B, also der, der mit Steinen spielt, ist ja fast schon eine Art Aussteigertyp. C, der sich das System total einverleibt hat, ist das andere Extrem. Und dazwischen steht A, der nicht so richtig weiß, wohin er will.

„Humor spielt schon eine große Rolle“

Das Stück erzählt an sich sehr tragische Dinge und liest sich doch sehr komisch. Wie lustig wird es bei Ihnen?

Das Thema „Bergsteiger müssen witzig sein, und wer nicht witzig ist, ist hart an der Kante, keiner mehr zu sein“ nehmen wir schon sehr ernst. Humor spielt schon eine große Rolle.

Was könnte denn ein Ausweg aus dieser ganzen Bredouille sein?

Sich hinzusetzen und in die Landschaft zu schauen. Das Stück lässt uns erahnen, dass es ausgerechnet die Momente der vergeudeten Zeit sind, die das Leben lebenswert machen.

Von Stefan Gohlisch