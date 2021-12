Hannover

Es geht um den täglichen Rassismus – auf der Bühne, in dem neuen Stück „1000 Serpentinen Angst“ nach dem Roman von Olivia Wenzel, und im Alltag – Schauspieler Nicolas Matthews (29) im Interview.

Sie sind in Kitzingen geboren, zogen 1999 mit ihren Eltern in die USA, 2007 wieder zurück und schließlich 2019 nach Hannover. Was war der größere Kulturschock?

Tatsächlich der Umzug aus den USA wieder zurück. Ich war 14 Jahre alt, wurde zurückgestuft, musste mit dem deutschen Schulsystem klarkommen. Kulturschock: Weingegend. Das hieß, jedes Wochenende war irgendwo ein Weinfest, und montags erzählte alle, wie betrunken sie gewesen waren, auch die 13-, 14-Jährigen.

Beim Thema Kulturschock sind wir schon beim Roman. Die Ich-Erzählerin schildert, wie sie in New York auf der Straße eine Banane isst, und nichts daran ist seltsam … Ich vermute, es gibt einige Stellen in dem Buch, an die Sie andocken können.

Zum Teil, aber Sabrina Ceesay, die die Hauptfigur spielt, kann das bei der Bananenszene noch ein bisschen mehr. Als Frau eine Banane zu essen, dann noch als Schwarze Frau – und die Figur aus dem Buch ist auch noch aus dem Osten …

„Zonen-Gabi im Glück“…

Genau: Frau, schwarz, ostdeutsch – das bringt gleich mehrere Klischees auf einmal mit sich.

„Wir sind nun mal da, auch im Ensemble“

Umso wichtiger, davon zu erzählen, oder?

Gerade weil so viele Geschichten, die man am Theater erzählt, von weißen Männern handeln – auch wenn wir das hier in Hannover etwas anders machen. Ich glaube, dass wir, wenn wir von einer jungen afrodeutschen Frau erzählen, auch noch einmal ein ganz anderes Publikum erreichen können. Wir BIPoC sind nun mal da, auch im Ensemble. Das ist wichtig, gerade für Schwarze Jugendliche oder Kinder, die glauben, Theater ist ganz weit weg. Wenn sie so eine Geschichte sehen und die Menschen, die sie spielen, dann denken die: „Oh, krass, das kann ich auch machen.“

Glossar PoC: People (im Singular: Person) of Colour, wörtlich: Menschen von Farbe, eine internationale Selbstbezeichnung von und für Menschen mit Rassismuserfahrungen. BIPoC: Black, Indigenous, People of Color – beschreibt Individuen und Gruppen, die vielfältigen Formen von Rassismus ausgesetzt sind. Schwarz (Großschreibung): „Schwarz wird großgeschrieben, um zu verdeutlichen,dass es sich um ein konstruiertes Zuordnungsmuster handelt und keine reelle ,Eigenschaft’, die auf die Farbe der Haut zurückzuführen ist“, so die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland: „So bedeutet Schwarz-Sein in diesem Kontext nicht, einer tatsächlichen oder angenommenen ‚ethnischen Gruppe’ zugeordnet zu werden, sondern ist auch mit der gemeinsamen Rassismuserfahrung verbunden, auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen zu werden.“

Normalerweise aber werden Sie nicht nach Hautfarbe besetzt, und Sie würden sich vermutlich auch dagegen wehren, wenn Sie immer und ausschließlich den Othello spielen müssten. Was ist hier anders?

Hier ist der Unterschied ganz klar, dass es eine schwarze Regisseurin macht und wir als BiPoC-Ensemble ganz anders in die Arbeit einsteigen können. Rassismus betrifft uns alle, aber wir müssen gar nicht darüber diskutieren, warum es uns trifft, weil wir alle diese Erfahrungen nachvollziehen können. Darüber müssen wir uns nicht groß unterhalten. Bei meiner letzten Produktion, war ich der einzige PoC im Ensemble. Es ging da auch um Kolonialismus, und das war komplizierter, weil ich in manchen Szenen erklären musste, was ich schwierig finde.

„Sie haben den Luxus auch nicht“

Das Buch enthält für einen Weißen wie mich viele augenöffnende Momente, beginnend bei alltäglichen Dingen wie der „Black Music“-Abteilung im Plattenladen – und eine „White Music“-Abteilung gibt es nicht, weil dort differenziert wird. Und man lernt, dass man auch als absolut überzeugter Antirassist voller rassistischer Bilder steckt. Ist dieser Abend auch als Weckruf gedacht?

Ich glaube, das ist er tatsächlich – auch. Wir schaffen nicht nur einen Raum für andere BIPoC, die sonst oft das Gefühl haben, im Theater geht es überhaupt nicht um sie. Aber wir zeigen eben auch einem weißen Publikum: Guckt mal, damit müssen wir uns täglich auseinandersetzen. Wir haben nicht den Luxus zu sagen: Heute kümmere ich mich mal nicht darum.

Sie haben vermutlich auch nicht das Privileg, von sich behaupten zu können, dass Sie „farbenblind“ sind.

Nein, und ich glaube, Sie haben den Luxus auch nicht.

„Ich fand den Text wahnsinnig theatral“

Wie bringen Sie diesen Roman auf die Bühne, der völlig fragmentarisch ist?

Ich fand den Text wahnsinnig theatral. Schon beim Lesen konnte ich ihn mir sofort auf der Bühne vorstellen. Es machen ihn ja auch gerade viele Theater. Ich habe ihn zum Beispiel im Gorki in Berlin gesehen, mit, ich glaube, 15 Leuten auf der Bühne; alle Figuren, die vorkommen, wurden besetzt. Bei uns findet alles eher im Kopf der Protagonistin statt, und wir drei sind ihre Erinnerungen und springen mal schnell in alles rein.

Ich hätte jetzt vermutet, dass Sie diesen seltsam anwesend abwesenden Bruder spielen, der sich vor vielen Jahren umgebracht hat.

Auch. Wir haben unsere festen Figuren, aber sind auch alle alles. Auf diese Weise können wir vieles bebildern.

Wie ist es für Sie, dieses Stück zu spielen?

Zum Teil wahnsinnig schwierig. Wir hätten es am liebsten, wenn das Publikum rausgeht und sich fragt: Ist das jetzt die echte Geschichte von den dreien gewesen? Das bedeutet für uns, dass es noch näher an uns ran muss. Es ist auch wahnsinnig schön, mit Miriam Ibrahim, Sabrina Ceesay und Minh Duc Pham diese Geschichte erzählen zu dürfen.

„Krass, warum erzählt ihr gerade meine Geschichte?“

Ich freue mich immer, wenn ich Sie auf der Bühne sehe. Das liegt zum einen an Ihnen. Es liegt zum anderen aber auch an Ihren Eltern: vor allem Ihrem Vater zuzusehen, der bei Premieren im Publikum immer völlig euphorisch reagiert. Das ist er vermutlich auch, weil er stolz auf Sie ist. Ich habe mich aber auch gefragt, ob es damit zusammenhängt, dass es, als er in Ihrem Alter war, kaum Menschen auf der Bühne gab, die so aussahen wie er.

Mein Vater wurde Anfang der 60er Jahre in den USA geboren, also noch zu der Zeit der Rassentrennung. Für ihn ist es schon krass zu sehen, was alles passieren konnte in dieser vergleichsweise kurzen Zeit. Er ist aber kein klassischer Theatergänger – er geht eigentlich nur ins Theater, wenn ich spiele (lacht). Ich glaube, er ist stolz, weil ich es wirklich geschafft habe. Für meine beiden Eltern ist es schön, dass es eben doch geht und dass ich darin Freude finde.

Nicolas Matthews *8. August 1992 im unterfränkischen Kitzingen. 1999 zog die Familie in die USA, 2007 nach Deutschland zurück. Erste Theatererfahrungen sammelte Nicolas Matthews am Nationaltheater Mannheim. Ab 2015 studierte er Schauspiel an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Seit 2019 ist er Mitglied im Ensemble des Schauspiel Hannover. Zu sehen ist er unter anderem in den Inszenierungen „Öl der Erde“, „Klimatrilogie“ und „Grundgesetz – in Concert“.

Machen wir ein bisschen Reklame: Warum sollte ich mir diesen Abend als weiße Person angucken, warum als Schwarze, als queere ..?

Als Schwarze und als queere Person einfach für die Repräsentation, um zu merken: Da geht es um mich; da sind Geschichten, bei denen ich mich nicht anstrengen muss, um zu verstehen, worum es geht. Man sieht sich das an und denkt: „Krass, warum erzählt ihr gerade meine Geschichte?“ Und für weiße Menschen lohnt es sich für diese Momente, in denen sie verstehen: „Ach, so ist das tatsächlich? Das wusste ich alles gar nicht.“ Genau: Das passiert tagtäglich, und wir haben nicht den Luxus, uns damit mal für ein paar Wochen nicht auseinanderzusetzen.

