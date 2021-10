Hannover

Hedwig kommt in die Stadt! Hedwig mit dem angry Inch, dem kleinen Überbleibsel einer gescheiterten Geschlechtsumwandlung, gibt ein Konzert im Schauspielhaus und erzählt ihre Geschichte. Ensemblemitglied Mohamed Achour (41) spielt und singt die glamouröse Dragqueen in dem Stück von John Cameron Mitchell und Stephen Trask – und das nicht nur einmal.

Wie lange brauchen Sie in der Maske, bis Sie Hedwig sind?

Eine Stunde ungefähr. In der macht man mir die Haare weg. Ich bekomme Grundierung, neue Augenbrauen, Umrandung und Glitzer auf die Lippen, Augenlider, Perücke ...

Und wie ist es dann, die Hedwig zu spielen?

Das weiß ich noch nicht, wie das ist vor Publikum. Wir haben das ja bisher einmal im vergangenen Dezember intern, für ein paar Leute gemacht. Eineinhalb Stunden, zwölf Songs, zwischendurch Entertainment – das kostet auf jeden Fall viel Energie. Es gibt auch wenig Raum, etwas abzugeben. Zwei Songs singt Katherina (Kollegin Katherina Sattler, d.Red.); den Rest mache ich, und es macht total viel Spaß. Wobei Hedwig und ihr Sidekick Yitzhak auch eine große Entwicklung an diesem Abend durchmachen und es eine wahnsinnige Bereicherung ist, mit Katherina auf der Bühne zu stehen. Hedwig ist mit Sicherheit eine meiner Lieblingsfiguren der letzten Jahre.

Das Stück John Cameron Mitchell und sein musikalischer Partner Stephen Trask entwickelten das Off-Broadway-Stück „Hedwig and the angry Inch“ aus Bühnenimprovisationen heraus. Dabei entstand die Figur der Ost-Berliner Dragqueen Hedwig, deren Geschlecht nur beinahe operativ gewandelt wurde – besagtes „angry Inch“ blieb. Die Uraufführung war 1998. 2001 wurde der Stoff verfilmt. Berühmt wurde auch eine Broadway-Version mit Neil Patrick Harris („How I met your Mother“) in der Hauptrolle. Friederike Heller inszeniert das Stück im hannoverschen Schauspielhaus. Premiere ist am Sonnabend, den 23. Oktober um 19.30 Uhr.

Warum?

Im Wesentlichen, weil zwei Sachen zusammenkommen: das Musikalische und das Spielerische. Das ist für mich total beglückend. Ich habe die ganze Zeit mit Peter Thiessen gefachsimpelt ...

„Ich finde es geil, dass es mal richtig knallt“

Peter Thiessen, ehemals bei Blumfeld und Kante, jetzt der musikalische Leiter ...

Ja, mit einer total geilen Band. Peter ist ein wandelndes Lexikon, kennt total viele Sachen und erzählt die dann auch immer so geil. Und ich habe früher total viel Blumfeld und Kante gehört und denke: „Geil, jetzt stehe ich hier mit dem!“ Es ist auch toll, sich mit der Musikgeschichte auseinanderzusetzen: Bowie, Iggy Pop, Andy Warhol Club „Max’s Kansas City“ ... Krass, wie vielfältig die Musikszene Ende der 70er in New York war.

Verwandelt: Mohamed Achour als Hedwig. Quelle: Kerstin Schomburg

Das Stück knüpft an den Glamrock als Protopunk an, oder?

Genau, und zu Glamrock hatte ich nie einen großen Bezug, aber jetzt merke ich, wie weit die damals waren, was Inszenierungen betrifft, dieses Spiel mit den Identitäten. Man hatte so einen Bock, von diesem alten Männerbild wegzukommen, wollte hin zu einer neuen Authentizität und Verletzlichkeit. Es war spannend, in die Untiefen der Musik einzutauchen – gerade mit dieser Band. Peter geht auch behutsam, aber durchaus deutlich auf Abstand zu dem Klangbild der Songs, wie man sie beispielsweise bei Spotify findet. Unser Sound ist moderner, auch roher. Ich finde es geil, dass es im Theater mal richtig knallt.

Welche Hedwig bringen Sie auf die Bühne, die authentische Hedwig, die Bühnenperson Hedwig, eine Mischung?

Ich glaube ihr total, was sie erzählt. Der Grundplot – dass sie sich operieren lassen musste, um diesen Typen zu heiraten und die DDR zu verlassen – ist natürlich hanebüchener Käse. Das ganze Stück ist halt entstanden aus Impros: Die haben auf einer Drag-Bühne angefangen mit ein paar Songs und diese Geschichte erfunden, Puzzlestück für Puzzlestück. Ich glaube Hedwig das alles, aber alleine die Situation – sie steht da und singt und erzählt die Geschichte: Da ist schon ganz viel Spiel drin. Wo versteckt sie sich? Wo baut sie Distanz aus? Darum geht es. Für mich das Interessanteste an ihr ist, dass sie etwas mit sich herumschleppt, was sie nicht zeigen mag, aber war ihr Antrieb ist, sich auf diese Bühne zu stellen.

„Man muss nicht so oder so oder so sein“

Wie viel Echtheit steckt darin?

Naja. Die Behauptung des Stücks ist: Dies ist ein Konzert. Aber eines mit den immer gleichen, schon fertigen Songs. Natürlich ist es eine Show. Und beides verschmilzt miteinander. Aber die Wendung am Schluss ist für mich authentisch. Da lässt sie die Maskerade weg.

Mohamed Achour *5. Januar 1980 in München. Mohamed Achour, Sohn syrischer Eltern, wuchs in Hannover auf. Abitur machte er am Erich-Kästner-Gymnasium in Laatzen. Es folgten Zivildienst im Altenheim, erste Bühnenerfahrungen im Jungen Schauspiel, Ausbildung an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig, Engagements am Theaterhaus Jena, Düsseldorfer Schauspielhaus, Theater Bielefeld und Theater Bern. Seit 2019 ist er Ensemblemitglied beim Schauspiel Hannover und unter anderem in „Der zerbrochne Krug“ und „Mohamed Achour erzählt Casablanca“ zu sehen.

Wie befreiend ist es, das zu spielen?

Sehr. Dieses Stück ist einfach sehr gut gebaut, auch mit diesem letzten Song in all seinem Kitsch, den er sich gönnt. Der passt einfach mit dem emotionalen Gehalt dieses Figur zusammen, dass sie sagt: Auf ins Neue, ins Leben, weg von dem hassenden kleinen bösen und verletzenden Menschen, der sie ist.

Es geht um Selbstbefreiung durch Güte ...

Ja. Und um das Anerkennen von den eigenen Fehlern. Und schließlich um die Einsicht: Man muss nicht so oder so oder so sein.

Von Stefan Gohlisch