Er schafft die Bilder für „Bilder deiner großen Liebe“: Markus Bothe, Jahrgang 1970, inszeniert im Ballhof den letzten Roman des „Tschick“-Autoren Wolfgang Herrndorf. Ein Gespräch über einen großen kleinen Stoff.

Wie ist es, Kamerabilder für die „Bilder deiner großen Liebe“ zu finden?

Wir sind noch dabei. Deswegen kann ich das nicht brillant beantworten, weil ich mich so derartig als Bühnenregisseur fühle und gar nicht als Filmregisseur. Es sind zwei Formate, die ihre Stärken aus ganz unterschiedlichen Sachen beziehen. Es wird für uns alle eine Entdeckungsreise.

Sie haben eine Bühnenversion vorbereitet?

Genau. Wir haben am Freitag eine Generalprobe gehabt, und die werden die Spieler hoffentlich konservieren für die Zeiten, in denen man wieder normal Theater spielen kann. Jetzt müssen wir die Anpassungen vornehmen, vielleicht auch an der Weise, wie gespielt wird. Die Inszenierung arbeitet zum Beispiel sehr stark damit, dass die Spielenden Kontakt zum Publikum aufnehmen und die vierte Wand öffnen. Dafür muss man jetzt einen Ersatz finden – direkt in die Kamera zu sprechen, ist ja mal ganz lustig, aber als Dauerzustand nicht.

“Existiert der Andere wirklich?“

Wie sieht das auf der technischen Seite aus?

Die Kameras brauchen zum Beispiel anderes Licht. Auch die Akustik ändert sich, weil wir an sich mit verschiedenen Sprechebenen spielen, meistens ohne Verstärkung. Es gibt aber auch Stellen, wo die Darsteller Mikrofone nutzen, die am Körper befestigt oder im Bühnenbild versteckt sind, und damit spielen, zum Beispiel über Loopstations. Da müssen wir schauen, dass, was auf der Bühne charmant ist – „Ah, die bauen sich jetzt eine Landschaft!“ –, sich in das andere Medium überträgt, in die Zweidimensionalität Ihres Bildschirms zuhause.

„Bilder deiner großen Liebe“ „Bilder deiner großen Liebe“ ist der große, letzte und unvollendet gebliebene Roman des Schriftstellers Wolfgang Herrndorf (1965–2013). Im fortgeschrittenen Stadium seiner Krebserkrankung beschrieb er den Weg des Mädchens Isa Schmidt, einer Nebenfigur aus seinem Bestseller „Tschick“, als vor Leben strotzendes Stationendrama. Markus Bothe inszeniert den Stoff für das Schauspielhaus im Ballhof als Hybrid-Format: Gespielt wird jeden Abend live vor Kameras. Zu sehen ist das Stück am heimischen Bildschirm. Die Premiere startet am 11. März 2021 um 19.30 Uhr. Karten (zehn bis 20 Euro) und weitere Informationen gibt es unter schauspielhannover.de

Stichwort Landschaften: Der Stoff baut episodenhaft immer neue Geschichtsfelder auf; jede Begegnung ist eine Erzählung für sich. Wie arbeiten Sie damit?

Ich gebe Ihnen recht: Es ist kein Roadmovie mit einer linearen Reise. Es sind literarische Schlaglichter auf Gefühle, auf Begegnungen. Unsere zwei Protagonisten verhalten sich wie Spiegelbilder zueinander; der Autor schwingt mit bei dieser Reise, die den Wolfgang Herrndorf ans Ende geführt hat: Als er das geschrieben hat, war er über die von den Ärzten prophezeite Lebensdauer lange hinaus. Er wusste, dass es dem Ende entgegen geht. Ich glaube, er musste sich in dieser Situation eine andere Figur erschaffen: die Isa, die ihren Weg beginnt. Und so haben wir zwei Figuren, bei denen man überlegen kann: Existiert der Andere wirklich, oder ist das ein Anfall des Wahns? Oder ist es, wie ich es verstehe, ein Beispiel für die Vorstellungskraft des Menschen?

„Gedanken gemacht hat über Leben, Erleben, Menschsein“

Und damit kommen wir zu besagten Bildern.

Genau. Darum dürfen diese Episoden gar nicht ganz klar voneinander getrennt sein. Wenn Isa am Anfang sagt, dass das Eisentor aufgeht und sie rausgeht – geht sie raus? Findet diese Reise wirklich statt? Plötzlich ist für Isa alles möglich. Ob es nun denkmöglich oder real möglich ist, kann man erst einmal offen lassen. Da sind wir wieder bei Wolfgang Herrndorf, der in seinem Buch „Arbeit und Struktur“ eben nicht seine Krankheit dokumentiert hat, sondern sich Gedanken gemacht hat über Zustände, über Leben, Erleben, Menschsein. Darum geht das Buch weit über Fragen der Pathologie hinaus.

Seyneb Saleh und Torben Kessler in „Bilder deiner großen Liebe“. Quelle: Katrin Ribbe

Ist eine Ihrer Figuren Herrndorf selbst?

Für Torben Kessler, der den männlichen Part spielt, und mich war diese Vorstellung zumindest immer ein gutes Zugriffselement; so wichtig es uns auch war, dass man in den Abend ohne Hintergrundwissen gehen kann. Ich möchte, dass man sich fragt: „Huch, wo kommt der jetzt her? Der schlüpft ja in lauter unterschiedliche Rollen! Wer ist denn das?“

„Wie Phoenix aus der Asche“

Wer ist Ihre Isa?

Ein Mädchen, das offensichtlich Verletzungen hinter sich hat. Aber Isa hat auch Eigenschaften, die man haben muss: dass man, auch wenn man immer wieder gegen Hindernisse anrennt, immer wieder aufsteht. Ihr passieren die ganze Zeit Katastrophen – derer sie sich bewusst ist, aber aus denen sie sich immer wieder wie Phoenix aus der Asche erheben kann.

Sonja Anders hat mir vor einigen Monaten gesagt, Sie hätten „ein gutes Gefühl für große Stoffe – auch wenn dieser klein daherkommt“. Wie groß ist dieser Stoff denn?

Das ist ja charmant. Als mir Nora Khuon und Sonja Anders diesen Stoff vorgeschlagen haben, habe ich gesagt: „Ich liebe dieses Buch, aber ich bin nicht der richtige Regisseur dafür. Ich mache doch so viel Opern und so personalintensiven Kram ...“ Hier ist das Gegenteil der Fall. Darum waren wir uns auch sehr schnell über diese Fassung einig: Es gibt kein Brimborium, es gibt keine Livemusiker, keine Band ... Wir haben den Umfang ganz stark auf diese zwei Figuren fokussiert, um genau das herauszukitzeln: Hier geht es um ganz viel. Es geht um das Leben. Nur macht Herrndorf das nie mit dem Zaunpfahl. Ich hoffe, diese Doppelbödigkeit transportiert sich. Schon im Titel, „Bilder deiner großen Liebe“, steckt ganz viel poetischer Zugang.

„Es kann das perfekte Glück geben“

Er öffnet einen Assoziationsraum. Schließen Sie ihn auch?

Ich würde sagen: ja. Am Ende steht ja der Schuss aus der Pistole, die Isa gefunden hat. Dieser Schuss ist für mich eine Vollendung: Es kann das perfekte Glück geben. Es kann in einem Moment alles toll sein. Diesen Moment kann es geben. Dieser Schuss fällt zurück in den Lauf, und für Isa geht etwas los, während es für ihr Alter Ego – ihr Schutzengel oder eben auch Herrndorf – es dort zuende ist.

Die große Liebe ist das Leben selbst?

Ja, und das verkörpert diese Figur der Isa perfekt, in immer wieder neuen Momentaufnahmen.

Von Stefan Gohlisch