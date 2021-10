Hannover

Es ist das vielleicht relevanteste Stück in dieser Spielzeit des Schauspiel Hannover: die „Klimatrilogie“ von Thomas Köck. Regisseurin Marie Bues (41, „Antigone. Ein Requiem“, „Die Politiker“) inszeniert den Stoff im großen Haus und mit großem Besteck. Ein Interview.

Wie ist es, wieder hier zu sein?

Schön, immer schön. Ich habe ja schon vergangenes Jahr auf der großen Bühne gearbeitet, für „Die Politiker“. Aber das war natürlich unter anderen Voraussetzungen, mit nur zwei Leuten auf der Bühne und Abstandsregeln. Wir hatten ja quasi getauscht und so „Die Klima-Trilogie“ um ein Jahr verschoben. Das war klug. Sie braucht die vielen Körper, um Welthaltigkeit zu erzählen. Das wäre mit den ganz strengen Abstandsregeln schwierig geworden.

Die Intendantin sagt, es werde sehr tänzerisch werden.

Es ist ein postdramatischer Stoff, ein sehr gegenwärtiger und sehr aktueller mit vielen unterschiedlichen Strängen und Geschichten und Bildern, in einer hochartifiziellen poetischen Sprache, der man nicht im Naturalismus oder Realismus gerecht werden könnte. Daher haben wir uns entschieden, auch Choreografie hinzuzunehmen. Es geht um Körper im Raum, und die Bühne ist eine schöne große Setzung, aber gibt immer auch Raum, um die Schauspielerinnen und Schauspieler und die Figuren zu präsentieren. Und auch die Kostüme – wir haben ein sehr spezielles, fantasievolles Kostümbild, über das man auch in die verschiedenen Zeiten eintauchen kann.

Sündenfall Kautschukindustrie

Sie erzählen den Stoff von der Zukunft aus?

Genau. Es fängt an mit einem sehr apokalyptischen Bild: Man befindet sich zu einem Zeitpunkt nach einer nicht näher benannten Katastrophe und versucht, sich zu erinnern, wie es denn dazu kam. Und die Geschichten, die diese beiden Figuren dort erzählen, haben alle im weitesten Sinne mit Klima zu tun, ob es nun das ökologische, das politische oder das soziale Klima ist.

Ich vermute, da haben sich die Schwerpunkte während der vergangenen Monate immer wieder verschoben, oder?

Total. Wir haben aus drei Stücken schöpfen können, haben auch vieles weglassen müssen, aber es sind viele schöne Geschichten. Thomas Köck schafft immer einen tollen Bogen: einerseits Figuren und ihre Geschichten ganz einfühlsam zu erzählen, andererseits aber auch einen großen Bogen zu spannen. Der erste Teil, „Paradies fluten“, geht vom Beginn des Kapitalismus und des Kolonialismus bis in die Zukunft.

Es geht los mit der Kautschukindustrie und der durch ihr verursachten Ausbeutung von Mensch und Natur.

Das wird in diesem ersten Teil durch dieses Material ganz toll durchdefiniert. Er zeichnet diesen brutalen Vorgang des Kolonialismus am Amazonas…

„Ich will nicht die Welt erklären, aber Verbindungen herstellen“

Man lässt die Bäume bluten, um dieses Material zu gewinnen…

...und schickt es dann um die ganze Welt. Die nächste Szene ist ein Unternehmer, der sich selbstständig machen will mit einer Autowerkstatt, und da, in der Nachwendezeit im Osten, geht dann mit den Reifen die Geschichte des Kautschuk weiter. Und dann gibt es den nächsten Sprung zu der Tochter, die Tänzerin ist in der prekären freien Szene in Berlin und versucht, sich durchzuschlagen. Da geht es auch um die Ausbeutung des eigenen Körpers in einem Metier, das man immer noch als frei und fantasievoll und unabhängig definiert, das aber eben auch steckt in diesem Riesensystem des Kapitalismus. Erst Ausbeutung, dann Selbstausbeutung, und am Ende verkauft sie das Haus und verschachert die Eltern ins Heim.

Erzählen Sie die drei Teile der Trilogie mehr oder weniger hintereinander weg?

Köck verschachtelt die Geschichten in seinen drei Teilen ineinander. Ich habe mich dazu entschieden, das eher näher zusammenzurücken. So kann man der einen Geschichte immer folgen bis zum Ende, und dann kommt die nächste. Das funktioniert ganz schön. Es geht darum, diese ganzen Geschichten in einen Zusammenhang zu bringen, in einer Bestandsaufnahme: Wo brennt es gerade? Wie sind die Zusammenhänge? Ich will jetzt ja nicht die Welt erklären, aber Verbindungen herstellen.

„Es ist brennend aktuell“

Was soll der Abend erreichen?

Er soll auf verschiedene Perspektiven aufmerksam machen und dazu animieren, auch einmal andere Perspektiven einzunehmen als die eigene. Der Abend stellt Fragen: Wie könnte man dieses System vielleicht anders denken? Wie könnte man es anders machen? Wie fühlt man sich damit denn überhaupt?

Wie im ICE, der am letzten Teil haltlos dahinrast…

...und an die Wand crasht. Das sind natürlich groteske Bilder, die Thomas Köck entwirft, aber auch sehr sinnbildliche. Das ist manchmal total komisch, manchmal tieftraurig. Aber es berührt immer auch Fragen, die jeden in unserer Gesellschaft betreffen. Und jeder kann an einem anderen Punkt andocken, ob nun an der Klimafrage, an der Familiengeschichte oder an der Geschichte von zwei Geflüchteten, die auch erzählt wird. Es ist eine große Reflexion dessen, wie es gerade ist in der Welt. Und trotzdem gibt es auch so etwas wie Hoffnung, weil über den Abend eine Gemeinschaft zwischen Spielenden und Publikum geben kann: Man kann sich diese Geschichten erzählen, man kann darüber nachdenken, und man kann auch etwas ändern.

Kommt die Inszenierung dann am Ende nicht eine Wahl zu spät?

Das stimmt, einerseits. Eine Premiere am Klimastreik-Tag wäre nicht schlecht gewesen… Aber es ist eben auch ein Thema, das sich über Jahre erstreckt. Es hört nicht auf. Vor fünf Jahren habe ich schon einmal den ersten Teil inszeniert und hatte das Gefühl, es ist brennend aktuell. Und dieses Gefühl habe ich immer noch.

