Goethes „Werther“ hat Regisseurin Lilja Rupprecht (36) auf die Bühne des Schauspiel Hannover gebracht. Ihre Version von Hebbels „Judith“ wurde durch die Bedingungen der Pandemie gestoppt. Nun feiert ihre Inszenierung von Büchners „Woyzeck“ Premiere als Live-Stream. Ein Interview über das Arbeiten in Zeiten von Corona.

Nach dem Werther der Woyzeck – wie ist der Stand?

Ja, der Werther, der ist noch gar nicht so lange her. Da habe ich Sebastian Nakajew kennengelernt, und der Woyzeck wurde geboren, und er wächst und gedeiht. Es war – und ist immer noch – eine sehr turbulente Probenzeit, wie eigentlich immer in der Pandemie.

Sind Sie von Anfang an mit dem Plan daran gegangen, dass es digital wird?

Es war offen, aber schon klar, dass wir die Möglichkeit nicht ausschließen können, und es gab auch den Wunsch vom Haus. Wir hatten im Team auch Lust darauf. Ich habe mit Moritz Grewenig sowieso einen Videokünstler dabei, der auch ein guter Kameramann ist und sich mit der ganzen Technik auskennt. Aber als die Proben begannen, haben wir erst einmal ganz klassisch am Material gearbeitet. Seit vergangener Woche ist die digitale Technik dabei. Da habe ich erstmal einen Schreck bekommen und bin von den digitalen Bildschirmen zurück in den Zuschauersaal gesprungen. Es ist eine Herausforderung.

„Es ist Live-Theater“

Man lernt ja auch nicht Theaterregie, um dann einen Film zu machen ...

Es ist ja auch doch kein Film, sondern Live-Theater. Darauf habe ich mich erst einmal konzentriert, bevor wir in den letzten Tagen den Fokus verschieben.

Lilja Rupprecht *27. April 1984 in Hamburg. Lilja Rupprecht studierte Regie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Sie inszenierte unter anderem am Deutschen Theater Berlin, dem Volkstheater München, dem Schauspiel Köln und bei den Nibelungen-Festspielen in Worms. Am Schauspiel Hannover brachte sie in der Spielzeit 2019/2020 Goethes „Werther“ auf die Bühne. Ihre Fassung von Hebbels „Judith“, die für das zweite Halbjahr 2020 vorgesehen war, wurde fünf Tage vor der Premiere durch Corona ausgebremst und wird auch nicht mehr gezeigt werden.

Wie setzen Sie die Kameras ein?

Wir arbeiten viel mit Layern, denn es ist gar nicht so einfach, in der digitalen Form tatsächlich einzufangen, was alles auf der Theaterbühne geschieht. Darum war ich anfangs auch skeptisch, ob sich der analoge Abend auf das Digitale übertragen lässt. Jetzt hat aber der Moritz Grewenig, der sowieso das Video für das Stück konzipiert hat, eine gute Form gefunden, wie Dinge ineinander wachsen. Die Spieler gehen kaum ab. Wir haben sehr körperlich gearbeitet, denn darum geht es ja: Wer ist der Mensch? Wer bin ich? Wie definiere ich mich? Wo kommt man in Kontakt? Das findet nicht nur im Woyzeck statt, sondern in jeder Figur.

„Wie animalisch sind wir eigentlich?“

Haben Sie diesmal jede Rolle besetzt? Bei ihrem „Werther“ waren es nur zwei Spieler.

Wir haben Doppelbesetzungen, schon ein reduziertes Personal. Und es gibt ein Kind, das Kind von Woyzeck, das aber ein Wildschweinbaby ist.

Die Frage aus dem Stück – was ist der Unterschied zwischen Mensch- und Tiersein?

Genau, da knüpft es an. Und: Was ist Erziehung, was antrainiert, was der freie Wille? Wie animalisch sind wir eigentlich? Was braucht das Individuum, um sich mit der Welt, dem gegenüber, mit sich Selbst im Kontakt zu spüren? Sprache? Raum? Körper? Bewegung? Liebe natürlich.

Armes Schwein: Sebastian Nakajew spielt den Woyzeck. Quelle: Kerstin Schomburg

Das Stück Der Soldat Franz Woyzeck ist ein armes Schwein, schikaniert vom Hauptmann, dessen Diener er ist, ausgenutzt von einem Arzt, der ihn als Versuchskaninchen missbraucht. Und dann ist da noch Anna, Mutter seines Kindes, die große Liebe – die ihn mit einem Tambourmajor betrügt. Und das Drame nimmt seinen Lauf. Georg Büchners Dramenfragment „Woyzeck“, die Geschichte einer Entmenschlichung, ist eines der meistgespielten Stücke auf deutschen Bühne. Lilja Rupprecht inszeniert es für das Schauspiel Hannover. Vorerst sind Live-Streams vorgesehen. Die Premiere findet am 17. April 2021 um 19.30 Uhr statt. Mehr Informationen unter schauspiel-hannover.de.

Sind wir im Moment nicht alle ein bisschen Woyzeck: in einer Tretmühle ohne all die Qualitäten, die das Leben sonst bietet?

Uns ist ein gewisser Alltag abhanden gekommen. Alles, was uns vorher Struktur gegeben hat, fällt weg. Man hat nicht mehr den inneren, beziehungsweise auch äußeren Ausgleich, und manche Fragen werden viel existenzieller. Man hat sich eingefunden in die Situation, aber darunter verbirgt sich eine große Angst. Die Nervenkostüme sind viel dünner.

„Das Probieren wird existenzieller“

Wie fließt das in die Inszenierung ein?

Schon enorm. Allein, weil ich das Gefühl habe, dass im Moment jeder mehr denn je sein Päckchen zu tragen hat und dadurch das Probieren existenzieller ist. Vielleicht auch, weil wir wissen, dass wir keine reguläre Premiere haben werden. Man ist dazu aufgerufen, aus seiner eigenen Leidenschaft heraus zu agieren. Wir erleben ein Leben mit Woyzeck, der durch die unterschiedlichsten Bereiche von Menschsein geht: Liebe, Paarbeziehung, Geschlechtlichkeit, Freundschaft, Beruf, Gesellschaft, Körperlichkeit, Metaphysik, Spiritualität, Wissenschaft – im Zweifel und im Glauben daran. Er sucht den äußeren Blick, um sein eigenes Ich mehr zu definieren. Zum Ende hin löst er diese Diskrepanz mit der eigenen Auslöschung, und auf einmal ist es vorbei.

Ist das für ihn ein Moment der Erlösung?

Ja, am Ende schon. Manchmal braucht man ja den nötigen Abstand, um zu verstehen, was das alles eigentlich ist.

