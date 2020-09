Hannover

Endlich wieder Bühnenluft schnuppern, auf den Brettern stehen, die die Welt bedeuten. Vergleichsweise früh wurde in diesem Jahr das Interesse an der Teilnahme von „ Playstation“ bekundet, dem Jugendtheaterprojekt des Schauspiel Hannover.

Die Clubs des Formats bieten Spielräume für junge, bühneninteressierte Menschen ab zwölf Jahren. Hier können und sollen die Jugendlichen im Kollektiv kreativ werden, sich ausdrücken und entfalten.

Die Sehnsucht der jungen Spieler scheint in der Kultur- und Theaterdürre der vergangenen Monate besonders groß, so fassen es Rabea Schubert und Barbara Kantel zusammen. Die beiden Theaterpädagoginnen verlegen die Vorstellung des kommenden Spielzeitangebots vom Ballhof 2 auf die Videokonferenz-Plattform Zoom – besondere Zeiten verlangen eben besondere Maßnahmen.

Interaktives Warm-Up

Bis zu 55 Teilnehmende zählt das erste digitale Kick-Off der Spielzeit 20/21. Unter ihnen Theaterpädagogen, Projektleiter und interessierte Jugendliche, die ihre Fragen und Anmerkungen zum Programm und den Anmeldebedingungen per Chat äußern können.

Proben- und Aufführungsmitschnitte sowie O-Töne von Teilnehmenden verschaffen einen Einblick in das vergangene Jugendtheaterangebot. Ein interaktives Warm-Up mit einer Gegenstand-Challenge und der kollektiven Bildung einer Ein-Wort-Geschichte baut erste Hemmungen ab, kitzelt die Kreativität hervor und stärkt den Community-Gedanken.

Zwischenland und Widerstand

Dem Setting des digitalen Kick-Offs entsprechend, stellt das Team der künstlerischen Vermittlung und Interaktion den jungen Spielbegeisterten anschließend filmisch das diesjährige Programm vor.

Die Jugendlichen haben die Wahl zwischen sieben thematisch verschiedenen Clubs, genannt „Playstations“. Ob „Zwischenland“, „Widerstand“ oder „Zufall“, ob intersektionelle Diskriminierung, Gender Studies, zeitgenössischer Tanz oder „Humor und alles was Spaß macht“ – die Clubthemen sind vielseitig und sprechen so unterschiedliche Theateransatz- und Arbeitsprozesspräferenzen an.

Die Erarbeitung der Projekte erfolgt gemeinsam mit allen Beteiligten. Einige Gruppen werden sich dann auf eine intermediale Umsetzung konzentrieren, um sich die Abschlusspräsentation in analoger oder eben digitaler Form offen zu halten. Ganz bewusst haben sich die Verantwortlichen gegen eine offensichtliche, fokussierte Beschäftigung mit dem Thema Corona entschieden.

Die „Skriptfabrik“ kehrt zurück

Das Format „Skriptfabrik“ feiert in dieser Spielzeit seine Wiederaufnahme. Hier werden eigene Texte produziert, gemeinsam diskutiert und auf einer öffentlichen Lesung in der Cumberlandschen Galerie schließlich präsentiert.

Coronabedingt ist die Teilnehmerzahl auf acht bis zehn Spieler pro Club begrenzt. Geprobt wird einmal wöchentlich und nach Bedarf. Das passende Hygienekonzepte ohne Spielfreudeverlust hat sich das „ Playstation“-Team der künstlerischen Vermittlung und Interaktion bei den Profis des Schauspiel Hannover abgeschaut: ausreichend Abstände im Probenraum sowie das temporäre Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.

Die ersten Proben sollen bereits im September beginnen. Die Premieren der Playstations sind über die gesamte Spielzeit verteilt.

Anmeldebedingungen und alle weiteren Informationen zu den verschiedenen Clubs auf der Homepage des Schauspiel Hannover .

Von Aline Westphal