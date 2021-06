Hannover

Das schönste, immer wiederkehrende Motiv ist das des Goldflitters. Immer wenn hier irgendjemand jemandem eine Gunst erweist, belohnt oder besticht, fliegt das Lametta. Und, da mögen sie sich noch so sehr recken und strecken, es fliegt dahin und rinnt aus Händen. Ein Sinnbild der Vergeblichkeit. Ist es wirklich das, was ihr wollt? Das ist eine der Fragen, die Shakespeares „Was ihr wollt“ in Ronny Jakubaschks Inszenierung im Schauspielhof dem Publikum spiegelt.

Hier schlagen die Spiegel sogar Blasen, so sehr werden sie strapaziert. Glitzernde Auswüchse schließen den Musikerunterschlupf auf der Künstlerhaus-Terrasse ab. Die sieben Spielenden (Kostüme: Anne Buffetrille) tragen silbrige Anzüge und Kappen. Mit halbrunder Tribüne, kreisrunder Bühne und Hecken-Attrappen hat Alexandre Corrazzola den träumerischen Hof in einen Käfig voller Narren verwandelt.

Ein Käfig voller Narren

Denn sie alle hier – zentrale Setzung Jakubaschks – sind Narren, und die spielen nun die etwas seltsame Mär vom Meer, das die holde Viola an den Strand von Illyrien schwemmt, wo sie – als Mann, Cesario, verkleidet – als Liebesbote in den Dienst von Herzog Orsino tritt, für ihn um Gräfin Viola wirbt und ihrerseits allerlei Wallungen hervorruft, bei Männlein wie bei Weiblein.

Echte Gefühle, wie sie gnädigere Inszenierungen nahelegen, entstehen da nicht, eher ein Fegefeuer der Eitelkeiten an diesem doch sehr fußkalten Premierenabend. Allüren in Illyrien. Heinz Rudolf Kunze hatte das fremde Land einst in seiner deutlich volksnaheren Musical-Fassung in Herrenhausen („Kleider machen Liebe“) gleich ganz in Allürien umbenannt.

Und Posen in Pumphosen. Wer Narr ist, kann gleich richtig aufdrehen. Die Rollen werden gnadenlos überzeugen, nach gewisser Anlaufzeit zum großen Vergnügen des Publikums. Sabrina Ceesay etwa ist als Orsino ein Gockel wie frisch aus dem Solarium – und als dessen Objekt der Begierde Olivia eine ganz reizende Mischung aus verkleideter Diva und greinender Göre. In der High Society liebt man halt nur seinesgleichen.

Ein Bild von einem Mann: Sabrina Ceesay als Graf Orsino. Quelle: Katrin Ribbe

Fast jede Geschlechterzuschreibung wird auf den Kopf gestellt, die vierte Wand durchbrochen, Viola/Cesario – ganz historische Aufführungspraxis – von einem Mann besetzt (Nikolai Gemel) und so Shakespeares nassforsche Behauptung ad absurdum geführt, dass hier irgendjemand jemandem verfallen könnte, der nicht dem eigenen Aufstieg dient.

Vor allem Alrun Hofert und Mathias Max Herrmann als Trunkenbolde und wenig elegante Intriganten überziehen gekonnt. Bernard Conrad gibt als Zofe Maria eine Lehrstunde in Charleys Tante. Und gibt es noch Stella Hilb als gernegroßen Hofmarschall Malvolio, Violas Zwillingsbruder Sebastian (ihr gänzlich unähnlich und charmant: Cara-Maria Nagler), Sonne und Sottisen. „Spaß zahlt sich immer aus“, sagt der Narr. Recht hat er.

Am Ende wärmt der Applaus

Die hervorragende Band – Jörg Kunze, Lutz Streun und Christoph van Hal – spielt dazu seltsam flirrende Musik mit Anflügen aus Jazz und Blues und anderen historischen Tönen, mehr Renaissance-Disco als Disco-Renaissance. Manchmal wird recht passabel gesungen. Dieses Hoftheater ist leicht, aber nie leichtfertig.

Posen in Pumphosen: Sir Toby von Rülps (Alrun Hofert), Sir Andrew (Mathias Max Herrmann, Mitte) und Zofe Maria (Bernard Conrad). Quelle: Katrin Ribbe

Das Shakespeare’sche Happy End erspart Jakubaschk dem Publikum. Es wäre und war schon immer unglaubwürdig. Gefühle werden nicht eingelöst in diesem Spiegelkabinett, wo jeder um den anderen und vor allem sich selbst kreist. Lieber – in einer etwas strapaziösen Sequenz – ein Hin und Her des Begehrens. Und Gesang und Tusch.

Das Premierenpublikum und das sichtlich beseelte Ensemble wärmen sich lange am Applaus. Beide Seiten brauchen es ganz offensichtlich. Dann geht es raus. Ein Bühnenarbeiter wirft den Laubsauger an. Goldflitter einsammeln.

Von Stefan Gohlisch