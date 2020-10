Hannover

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ – Caroline Junghanns singt ihn immer wieder mit ihrer schönen hellen Stimme, und die Band spielt Easy-Listening-Musik dazu, während das Publikum im Ballhof Eins Platz nimmt. Er sagt sich, er singt sich so leicht, dieser Satz – aber was bedeutet er noch mal? Der Abend, „ Grundgesetz – in Concert“ wird dieser Frage nachgehen.

Friederike Schubert („Held*innen“) hat einen weiteren Liederabend eingerichtet. Und Paul Pötsch, Frontmann der Band Trümmer, hat mit Albrecht Schrader (Rundfunkorchester Ehrenfeld) die Songs dafür geschrieben. Es ist Abend, der auch dank exzellenter Band (neben Pötsch Bassistin Joy Bogat, Schlagzeugerin Linda-Philomène Tsoungui und Niklas Fischer an Keyboard und Saxofon) wie ein richtig gutes Indiefunk-Konzert funktioniert.

Wut über den „Asylkompromiss“

Gut, Schauspieler wirken auf theatralen Liederabenden immer ein wenig wie Schauspieler, die Liedsänger spielen; das kommt in den besten Westernhagen-Familien vor, und auch Junghanns und ihre Kollegen Nicolas Matthews und Mathias Max Herrmann sind davor nicht gefeit. Und Paragrafen grooven nicht, aber man kann ihre Inhalte zum Tanzen bringen.

Und manchmal geht es eben doch: „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht“ funktioniert wunderbar als Agitpop-Slogan. Wut über den sogenannten „Asylkompromiss“ von 1993, der eine einzige Einschränkung eines Grundrechts darstellt. „Gewissen kann man nicht abschieben“, schreit Herrmann, und ein wenig klingt es wie Mark E. Smith der Postpunker The Fall.

Auf ins „Hoffnungsland“

Wie sieht es aus mit Anspruch und Wirklichkeit des Grundgesetzes? Wie sieht es aus im „Hoffnungsland“? Die Lieder konstruieren eine bundesrepublikanische Idylle, um sie wieder einzureißen: „German Angst und Dosenpfand, dafür sind wir weltbekannt. Lieder sind wunderbare trojanische Pferde. AfD-Frontfrau Alice Weidel ( Junghanns) tritt auf, grinst spöttisch und hat nichts Zielführendes beizutragen. Einem Verschwörungstheoretiker widmet Pötsch das Trennungslied „Lieber Ansgar“.

Am Ende wieder „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, diesmal aber als umwerfend eingängige Retro-Groove-Reprise im Geiste Daft Punks – „Get Lucky“ mit dem Grundgesetz. Ein Ohrwurm, recht so: Man darf diesen Satz ruhig wieder und wieder im Geiste umwälzen. Und ihn feiern.

