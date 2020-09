Hannover

Die Comic-Vorlage wurde vom Geheimtipp zum Bestseller. Die hannoversche Bühnenfassung musste wegen Corona monatelang ihrer Premiere harren. Regisseurin Franziska Autzen erzählten von den Herausforderungen und der Lust, ein Stück über die weibliche Lust zu inszenieren.

Sie waren im März fast fertig mit dem Stück ...

Wir hatten den ersten Durchlauf; „AmA“ (Alles mit Allem) nennt man das ja hier. Wir hätten noch eine Woche gehabt bis zur Premiere. Dann kam der Lockdown.

Es geht bei dem Stoff natürlich sehr um Nähe und Intimität.

Genau, und so hatten wir zuvor auch geprobt. Mit Nähe. Und das mussten wir dann auseinander inszenieren, um die 1,50 Meter Abstand einzuhalten. Wir müssen zum Beispiel aufpassen, dass wir die Kostümteile der Anderen nicht anfassen, müssen ständig unsere Hände desinfizieren. Das macht alles ein bisschen behäbiger. Aber wir kriegen das hin.

Wie schwierig war es, nach dieser Pause die Energie aufrechtzuerhalten?

Wir haben uns das erste Mal auf der Probenbühne wiedergetroffen und uns wahnsinnig gefreut, uns zu sehen und an dem Thema weiter arbeiten zu dürfen – überhaupt wieder arbeiten zu dürfen.

„Ich hätte mir diesen Comic als Mädchen gewünscht“

Ursprünglich sollte Julia Wissert „Der Ursprung der Welt“ inszenieren. Sie wurde dann Intendantin in Dortmund. Wie sind Sie an den Stoff gekommen?

Ich war im Gespräch für ein anderes Stück, und dann hat die Dramaturgie erzählt, dass das Staatstheater Hannover als erstes Staatstheater diesen Comic auf die Bühne bringt. Ich hatte den selber vor zwei Jahren von einer Freundin geschenkt bekommen, und er zog große Kreise im Bekanntenkreis. Da habe ich geäußert, wie toll ich es finde, dass sie das machen. Und daran hat man sich erinnert.

Man hört, dass der Comic auch auf den Schulhöfen herumgereicht wird.

Ich hätte mir diesen Comic als junges Mädchen oder als Pubertierende wirklich gewünscht. Es hätte vieles einfacher gemacht.

Ein Comic darüber, wie Männer Frauen beschnitten haben

Ich bin nicht unbedingt Zielgruppe Nummer eins. Darum die Frage: Was ist seine Stärke?

Es ist ganz wichtig, dass Mädchen und junge Frauen mit einem Bewusstsein und Selbstbewusstsein für ihren Körper aufwachsen. Dieses Empowerment bringt dieser Comic mit sich – mit großer Leichtigkeit und Witz: Er klärt auf, unter anderem auch kulturhistorisch, darüber, woher gewisse Ängste und Unsicherheiten kommen. Das Wissen halte ich für sehr wichtig.

Die Vorlage: Das Cover von „Der Ursprung der Welt“. Quelle: avant-verlag

Wie haben Sie den Stoff aufbereitet? Liv Strömquist hat eine relativ klare Ordnung, die bei aller Leichtigkeit doch recht wissenschaftlich ist.

Als erstes muss man sich – wie bei jedem anderen Stoff auch – davon verabschieden, dass man alles erzählen kann. Man muss herausfinden: Was sind die wichtigsten Informationen und Emotionen? Da begeben wir uns auf eine kleine Zeitreise, erzählen zum Beispiel, wie männliche Wissenschaftler, Ärzte, Philosophen und so weiter kulturhistorisch in unsere Geschichte eingegriffen haben. Wie sie uns „beschnitten“ haben. Es ist ein Comic für Frauen, der leider wahnsinnig viel von Männern handelt.

Hat es Sie in den Fingern gejuckt, die Männer ganz zu streichen? Was wahrscheinlich schwierig ist, weil die Geschichte nun einmal größtenteils von Männern geschrieben wurde.

Es geht leider nicht. Sie haben so massiv in die Geschichte eingegriffen und in das Verhältnis zu Frauen und von Frauen unter sich, dass es nicht anders geht. Aber wir haben, glaube ich, einen guten Weg gefunden, dass wir da nicht die ganze Zeit sitzen und meckern und motzen und uns beschweren, sondern dass wir sagen: Es ist wichtig, das zu verstehen, und so weiß ich auch besser, woher ich komme und warum ich welche Probleme habe. Aber wir gehen auch immer wieder in das Gefühl der Freude rein, Frau zu sein, was man als Leserin des Comics immer wieder hat.

„Gefühlt habe ich eine kleine Therapie durchgemacht“

Sie haben vier Spielerinnen, die sehr lustvoll, sehr humorvoll, aber auch sehr reflektiert arbeiten. Das ist ein kleines Glück, oder?

Es ist ein großes Geschenk. Ich habe noch nie einen Stoff gehabt, der so viel mit mir und meinen Spielerinnen macht. Da stehen vier völlig unterschiedliche Frauen, und das bringt ganz viel positiven Input mit. Auf der anderen Seite bringt aber auch jede – und ich auch – ihre eigene Geschichte mit, was es sehr komplex macht. Das auf einen Nenner zu bringen, war manchmal nicht einfach. Ich kann nur von mir sprechen, aber gefühlt habe ich eine kleine Therapie durchgemacht. Aber alle können wir jetzt wirklich sagen: Ich stehe morgens gerne auf und gucke mich gerne im Spiegel an.

Die Schauspielerinnen: (von links) Alrun Hofert, Lucia Kotikova, Irene Kugler und Katherina Sattler. Quelle: Kerstin Schomburg

Da besteht vermutlich die Gefahr, dass es ein Selbsterfahrungstrip wird?

Tatsächlich. Das ist es ganz klar für uns gewesen. Wir hatten auch mal kurz überlegt, das Ensemble paritätisch zu besetzen, denn Feminismus heißt für mich nun einmal Gleichberechtigung; wir schaffen das nur gemeinsam. Aber zum einen war die ganze Geschichte viel zu intim, und wir hätten es auch gemein gefunden gegenüber den Männern, sich da abgehängt und außen vor zu fühlen. Dieser Comic schafft es, dass man es feiert, Frau zu sein, mit allen Höhen und Tiefen.

Warum auch Männer das Stück gucken sollten

Der Comic endet mit einem Märchen. Das werden Sie vermutlich nicht tun?

Das werden wir nicht tun. Es endet damit, dass man das Gefühl hat: Hey, wir sind nicht alleine. Wir sind viele, und wir gehen mit einem gestärkten Gefühl da raus.

Gestatten Sie mir zum Abschluss noch diese Frage: Warum sollten Männer wie ich uns das anschauen?

Sie haben ja auch eine Frau und Töchter und Freundinnen. Das ist doch Gleichberechtigung, dass man weiß, woher bestimmte Sachen kommen, warum bestimmte Bezeichnungen und Vorstellungen einfach falsch sind und warum es falsch ist, Frauen in Schubladen zu stecken. Eine Frau ist nicht nur Mutter, Freundin, Tochter und so weiter. Jeder Mensch ist so vieles mehr und hat seine eigene Prägung und Geschichte.

„Der Ursprung der Welt“ feiert am 19. September ab 19.30 Uhr Premiere im Ballhof 1. Weitere Termine und Informationen zum Stück finden Sie hier.

Von Stefan Gohlisch