Eine bleierne „Zeit aus den Fugen“

Hannover

Am Ende verstummen die Stimmen, die von den Schrecken der Gegenwart künden, zum Schweigen gebracht von einer Spiegelfläche, die sich wie ein Vorhang senkt. „Wo ist der Platz?“, fragt der Protagonist in den nun hell erleuchteten Zuschauerraum: Dies ist der Platz, sich den Debatten unserer Zeit zu stellen, soll das heißen, einer „Zeit aus den Fugen“, so der Titel jener Uraufführung, mit der nun die Ära von Intendantin Sonja Anders am Schauspielhaus begonnen hat.

Regisseurin Laura Linnenbaum bringt einen 60 Jahre alten Science-Fiction-Roman von Philip K. Dick als Uraufführung auf die Bühne. Dick, Urheber so frappierend aktueller Stoffe wie „ Blade Runner“ und „Minority Report“, erzählt darin von Ragle Gumm, der ein idyllisch kleines Leben in einem US-Kaff der 50er Jahre zu fristen scheint. Er ahnt nicht, dass sein ganzes Dasein eine Illusion ist und sein skurriler Gelderwerb – das tägliche Lösen eines Zeitungsrätsels – in Wahrheit entscheidend ist für einen futuristischen Krieg, von dem er nichts weiß. Doch dann bekommt seine Wirklichkeit Risse, und Gegenwart bricht herein.

Da hat sich einer in ein Retropia zurückgezogen, in die selbstverschuldete Unmündigkeit einer fahlen heilen Welt, ein sehr heutiges Thema. Linnenbaum schlägt Schneisen in die Gegenwart von Fake News und Filterblasen. Sie zitiert Popkultur von „Pleasantville“ über „Matrix“ bis zu „Clockwork Orange“. Doch es bleibt eine Zukunft der Vergangenheit.

Das Problem ist die an sich interessante ästhetische Setzung: Die Bewohner Oldtowns agieren lange wie in einer angestaubten Screwball-Komödie. Das bietet sich an: Gerade die Frauen sind bei Dick ohnehin Witzfiguren. Zudem haben die Spieler deutliche Timing-Probleme (Ausnahme: Miriam Maertens als Katastrophenschutz-Gouvernante). Pointen versanden reihenweise. Hier hätte man genüsslich überreißen können – wo sind die Lacher vom Band, wenn man sie mal braucht?

Lesen Sie hier: Unser Vorab-Interview mit Regisseurin Laura Linnenbaum

Dass Linnenbaum die Frauen klüger anlegt, als sie sind, bekommt ihnen nicht gut. Gerade die Hauptdarstellerinnen, Stella Hilb als Gumms Schwester und Sabrina Ceesay als tussiges Liebchen, wirken unterfordert. Erst spät kommt die Inszenierung im Theater heute an; viel zu lange wirkt sie wie aus einer anderen Zeit. Da wird konsequent laut und deutlich gesprochen und immer schön nach vorne deklamiert. Das mag Traditionalisten unter Hannovers Theaterfreunden entgegenkommen. Aufregend ist es nicht. Dicks Figuren sind oft holzschnittartig, und hier bleiben sie es auch.Aus diesen 50er-Jahre-Knallchargen ragt einzig Gumm-Darsteller Torben Kessler heraus, der seine Figur mit der wächsernen Verletzlichkeit eines lebenden Toten versieht.

Dick war immer eher Weltenbauer als Literat. Doch selbst einige der stärksten Sätze der Vorlage verpuffen: „Es hat als Spaß begonnen, und jetzt kann ich nicht mehr aufhören“, sagt Gumm einmal. Und ein anderes Mal: „Ich bin der Mittelpunkt des Universums, und ich habe keine Ahnung, warum.“ Hier hätte man anknüpfen können, nein: müssen.

Die Zeit, sie ist nicht nur aus den Fugen. Sie ist auch bleiern. Immerhin sieht sie auch so aus. Valentin Baumeister (Bühne) und David Gonter (Kostüme) haben in umwerfender Konsequenz eine Welt aus Schwarzweiß und Sepia erschaffen. Man ahnt, dass sie farbiger wird, wenn sich das Erzählte der Wirklichkeit nähert. Aber auch nicht richtig.

Dieser Inszenierung fehlt es wahrlich nicht an guten Ideen, aber an Konsequenz bei der Umsetzung. Für die Auftaktpremiere einer Intendanz ist „Zeit aus den Fugen“ seltsam mutlos. Und die Stimmen aus der Gegenwart? Man hat sie kaum gehört.

Weitere Termine und Informationen zum Stückfinden Sie hier.

Von Stefan Gohlisch