Sind sie, fragt sich der sonst doch höchstens bauernschlaue Jacques, vielleicht nur „Figuren in einem fiktiven Drama“, und ihre Existenz dient einzig „dem Amüsement eines anonymen Publikums“? Da gackern schon die ersten im Schauspielhaus und lassen sich fallen in dieses bonbonbunte Popmärchen, bei dem Schein und Sein allzeit das Thema sind – „Aschenputtel“ reloaded.

Das alte „Es war einmal ...“ ist nur noch ein fernes Echo aus dem Off. Regisseurin Swaantje Lena Kleff hat in ihrer Fassung das Grimmsche Märchen gehörig modernisiert. Ihr Aschenputtel ist keine Disney-Prinzessin, sondern eine ziemlich willensstarke Person namens Florence, der Viktoria Miknevich die genau richtige Dosis forsche Verspieltheit verleiht.

Dieses seltsame Mädchen...

Nicht um einen Prinzen zu freien, schleicht sich die Bücherliebhaberin und Naturfreundin Florence zu Hofe, sondern um ihren Garten zu retten. Dass sie sich irgendwann doch in den sehr sanftmütigen Thronerben (Fabian Dott) verliebt, passiert eher nebenher. Da will jemand sein Glück finden, ganz ohne fremde Hilfe. Kein Wunder, dass dieser Louis den Ratgeber „Warum Feminismus auch manchmal ganz okay für Männer ist“, liest, um dieses seltsame Mädchen zu verstehen, das Gertrude Stein zitiert.

Das junge Glück: Das Mädchen Florence (Viktoria Miknevich) und Prinz Louis (Fabian Dott). Quelle: Kerstin Schomburg

Zögerlich, fast widerwillig gestehen sie sich über den Verlauf vergnüglicher eineinhalb Stunden ihre Gefühle ein. So bunt die Kulissen in ihren knalligen Sekundärfarben (Bühne: Anne Horny), so schrill die Kostüme (Miriam Schubach), so zart erzählen Kleff und ihre Spielenden vom Erwachen einer Liebe. Über Gedichte (Emily Dickinsons „Herz“) kommen sie einander näher, erst metaphorisch, dann real. Dieses Familienstück, das nun – aus bekannten Gründen mit einem Jahr Verspätung – Premiere feiert, blickt hinter die Oberflächen seiner Figuren. „Shiny happy People“ sind sie nur kurz einmal, beim Ball, zu den Tönen R.E.M.s. Alles so schön bunt hier.

Alles von „Gewando“: Szene mit Nora Quest (links) und Miriam Maertens. Quelle: Kerstin Schomburg

Die besten Familienstücke sind bekanntlich jene, die die Kindern quietschvergnügt hinterlassen und für die erwachsenen Begleitungen doppelte Böden eingezogen haben. Die gibt es hier zuhauf, ob nun ein bereits aufgesetzter Heiratsvertrag mit dem schwedischen Königshaus wie eine Ikea-Bauanleitung aussieht, die Ballgarderobe von „Gewando“ geliefert wird oder der König seine Vasallen bis in den Mattiswald schickt, also den Schauplatz des letzten Familienstück des Hauses, „Ronja Räubertochter“.

Instagram-Schönheit in Barbie-Pink

Philippe Goos spielt diesen nur eingebildet Souveränen mit der ihm eigenen Schlitzohrigkeit (und auch Florences Kumpel Jacques, der weniger versteht, als er sollte, und mehr, als er dürfte). Miriam Maertens ist eine wunderbar intrigante Operettenstiefmutter. Nora Quest gibt ihre beschränkte Tochter als Instagram-Schönheit in Barbie-Pink.

Werbe-Jingles, Popmusik und Multimediaspäße – dieses „Aschenputtel“ ist ein Märchen aus dem Alltag, für das Hier und Jetzt. Dass die Handlung zum Ende hin ein paar Pirouetten zu viel dreht, damit auch jede Figur geläutert wird: geschenkt. Dafür gibt es auch kein Grimmsches Happy End, sondern einen glücklichen Anfang. Merke: Nach dem ersten Kuss ist noch lange nicht Schluss.

