Es begibt sich aber zu dieser Zeit, dass die Menschen ihre Isolation verlassen, ihre Nächsten aufsuchen, um ein Fest zu feiern, das der Liebe gewidmet ist, und gute Miene zum alten Spiel machen. Was aber, wenn nicht?

„Ich bin ein kranker Mensch ... Ich bin ein böser Mensch. Ein abstoßender Mensch bin ich“ – so beginnt Dostojewskis Doppelerzählung „Aufzeichnungen aus dem Kellerloch/Bei nassem Schnee“, deren Inszenierung von Lukas Holzhausen nun kurz vor Weihnachten im Ballhof eins Premiere feierte.

Das Streben nach Glück

Ein Mann sitzt in seiner Baracke im Souterrain. Er hatte mal Talente. Jetzt hat er kalte Wut, auf sich selbst, auf eine gottlose Welt, die das Streben nach Glück in seiner kapitalistischen Spielart zum Maß aller Dinge erklärt hat. Nietzsches Übermensch, von Dostojewski bereits 1863/1864 in großer Klarheit vorweggenommen und vorgeführt, dreht sich allein im eigenen Saft und riecht dabei muffig.

Er verachtet sich und all jene, die in ihrer dumpfen Glückseligkeit nicht einmal auf die Idee kommen würden, dass auch sie jemand verachten könnte. Also begibt er sich unter sie, trifft alte Schulkameraden, verachtet ihren Wohlstand und neidet ihn doch. Rache will er und kann sie an ihnen nicht verüben. Also erniedrigt er die zarte Prostituierte Lisa, die einzige Person, die er noch unter sich wähnt.

Erfolgsbesoffene Lappen

Mit starken Schlagschatten auf karger Bühne und nicht immer subtil zeichnet Holzhausen die Szenen um diesen einsamen Menschen. Besonders im zweiten Teil gibt es gar zu viele Drehungen, neoliberale Fremdzitate, Wiederholungstaten und Videospielereien. Dabei kennt man solche Typen zur Genüge – der Originaltext und ein Blick auf ihre teuren Sneaker zur Anzughose hätten gereicht, um diese erfolgsbesoffenen Lappen zu zeichnen (Kostüme und Bühne: Katja Haß).

Die zweigeteilte Erzählung zerbricht in dieser Inszenierung in drei Teile, die disparat wirken, wo sie prägnant hätten sein sollen. Die Klarheit von Dostojewskis psychologischer Feinzeichnung geht verloren. Holzhausen hat unlängst, als er in seiner famosen Inszenierung von „Ein Mann seiner Klasse“ ein menschliches Arbeiterdenkmal auf die Bühne stellte, bewiesen, dass am Theater ein guter Regieeinfall immer besser ist als zu viele.

Messerscharfer, verletzender Verstand

Dem gegenüber steht teils grandioses Spiel: von Wolf List, dessen Figur sich von einem vermeintlichen Handlanger zum bitterbösen alten Ego der Hauptfigur entwickelt, eine ausgelagerte innere Stimme. Von Fabian Dott, der in seiner bisher besten Leistung am Schauspiel Hannover in zurückhaltender Präzision die Lisa als eine Verlorene zeichnet, die verzweifelt um irgendeinen Halt bemüht ist. Und vor allem von Hajo Tuschy.

Es braucht für diese Rolle einen klugen Schauspieler wie ihn, einen, der von der gelegentlichen Last dieser Klugheit weiß, von der Lähmung, die Klarsicht mitunter nach sich zieht, und von der Beherrschung, die es manchmal braucht, um seine Umgebung nicht in Fetzen zu sezieren. Tuschys Wrack verweigert sich ihr mit zittrigem Selbsthass, Neid, Weltekel und messerscharfem, verletzenden Verstand.

Liebe wäre die Antwort. Glücklich, wer die zu geben vermag.

Von Stefan Gohlisch