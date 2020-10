Hannover

Wie spielt man im Theater, dass nichts passiert? Vielleicht so: Jacob Suske setzt einige Metronome in Betrieb, in einer Filmsequenz ist eine Uhr mit Zeigern in Vor- und Rückwärtsbewegung zu sehen. Derweil Hajo Tuschy eine Zeitungsnotiz zum Anlass für eine Reflexion über Nobelpreise nimmt: Die Namen in der Sparte Literatur wären ihm zuletzt meist unbekannt gewesen – gut, „Handke“ habe er wohl schon mal gehört –, und hätten nicht Deutschen irgendwas bei den Naturwissenschaften gewonnen, und könnte man den Friedensnobelpreis nicht auch als Wanderpokal betrachten … Und flugs ist die angeblich ereignislose Episode in Fjodor Dostojewskis „Der Spieler“ durchaus spannend verlaufen.

Wir befinden uns im Ballhof Zwei bei der Hannover-Premiere einer Übernahme vom Theater Bonn. Bühne und Kostüme, beides von Patricia Ghijsens entworfen, sind in Rot und Schwarz gehalten, ein recht großer Drehteller dominiert den Raum. All das ergibt durchaus Sinn, ist der Ort der Handlung doch das fiktive Roulettenburg – das grüne Fach im Kreisverkehr steht demnach für Zero.

„ Aleksej , du musst dich entscheiden!“

In Dostojewskis Roman treten so mancherlei Figuren auf, die Tuschy allesamt unter seine Fittiche nimmt. Meist ist er Aleksej Iwanowitsch, das Überstreifen eines Stiefels kann für den General stehen und das Anspielen einer Perücke für Polina. Andere Figuren erscheinen als Einblendung, ohne groß in Aktion zu treten, und eine Besucherin wird kurzerhand zur Baronin Wurmerhelm ernannt.

Suske ist für die Sounds zuständig, spielt auf dem Klavier, auf der Gitarre, auf Gläsern. Und nervt die Hauptfigur mit dem immer wiederkehrenden Statement: „ Aleksej, du musst dich entscheiden!“ Was dem nun allerdings schwer fällt – er beobachtet sein Umfeld sehr genau, prägnantes Handeln ist weniger sein Ding. Bis die reiche Erbtante, auf deren baldiges Ableben alle gehofft hatten, plötzlich auftritt und auch nichts Besseres zu tun hat, als ihr Vermögen zu verzocken. Für diese Szenen erscheint Tuschy im Rollstuhl auf der Bühne; Beginn einer Klimax, in der es schon mal schnell und schrill wird.

Balance zwischen Ernst und Humor

Erst recht, als Aleksej schließlich seinerseits dem Spiel verfällt, ein Vermögen gewinnt und wieder verliert – das „morgen“, auf das er am Schluss verweist, bleibt eine höchst fragwürdige Angelegenheit.

Tuschy und Suske haben hier auch selbst Regie geführt, dabei den Überblick behalten. Zwar könnte die Aufführung etwas gerafft werden, Langeweile bleibt indes aus. Die Prise Eigenbau ist in Ordnung – Andy Warhol oder Margot Käßmann erwähnt Dostojewski nicht –, die Balance zwischen Ernst und Humor stimmt weitgehend. Und auf der Bühne im Ballhof Zwei kann man sich eben nicht verstecken.

Deshalb: Doch, der Abend hat etwas, zweifellos.

Von Jörg Worat