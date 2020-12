Hannover

Sie finden kein Anfang und kein Ende, kreisen um sich selbst, kreisen umeinander, sind, wie sie selbst sagen, wie „Zombies auf ausgetrampelten Pfaden“ mit der Apokalypse als Normalzustand. Man hat es viel zu lange ausgehalten. Und doch soll hier, im Ballhof, etwas losgehen: „Der Beginn einer neuen Welt“ – ein Theaterabend wie ein Aufschrei.

Ein besonderer Abend für eine besondere Zeit, konzipiert für ein analoges (jugendliches) Publikum und nun ins Netz verlagert, die erste reine Live-Stream-Premiere des Schauspiel Hannover. Entstanden ist er im Lockdown, der für die Kultur sowieso nie wirklich aufgehört hat. Die Regisseurin Theresa Henning hat sich dem System verweigert und etwas Neues geschaffen. Sie wollte nicht das Stück inszenieren, für das sie eigentlich engagiert war, „Every Heart is build around a Memory“ von Markolf Naujoks, und legte einen eigenen, brandaktuellen Text vor, und das Schauspiel Hannover spielte mit, zum Glück.

Soundtrack für neue Geschichten

Es ist ein Text aus der Krise. Wobei: Die Behauptung, dass die erst mit Corona begann, ist schon eine der Lügen, mit denen dieser Abend aufräumen möchte. Sabrina Ceesay, Tabitha Frehner und Nils Rovira-Muñoz sind Hennings Gedankenträger, verleihen einem Stream of Consciousness ansteckend widerspenstige Gestalt, sind drei, sind eins, sind viele.

Sie hasten um und über den achteckigen Bühnenpodest, und die Kameras sind ihnen ständig auf den Spuren. So nahe wie hier kommt ein Stream dem Theater, kommt Theater dem Leben selten.

„Alle behaupten, jetzt sind wir in der Krise“, empören sie sich: „Aber was bitte war denn vorher?“ Das Virus als Brennglas all dessen, was schief läuft – da ist es schon wieder. Und das Gefühl der Leere, die kein Netflix füllen kann, und all die anderen Probleme eines Systems, das global ins Wanken gerät: Rassismus und Chauvinismus, der Neoliberalismus und das Postulat der Vernunft, noch so eine Erfindung alter weißer Männer, Kant und Hegel – diese „rassistischen Dudes“. Neue Geschichten müssten her, fordern sie, und wuchtige Songs von Katie Perry bis Feine Sahne Fischfilet liefern an diesem Abend den Soundtrack dazu.

Schrei nach Leben

Atemlos durch die Nacht, atemlos durch den Tag, und „I can’t breathe“ als gesellschaftliche Zustandsbeschreibung, die bereits galt, bevor einem das Virus buchstäblich die Luft zum Leben nahm. Es ist die Stärke des bewegten Abends, dass er tatsächlich bewegt und nicht verbleibt in einer tristen Bilanz. Worte, vielfach wiederholt, werden zu Mantras der Hoffnung, sind keine ewige Wiederkehr des immer Gleichen.

Dieser Gedankenfluss ist weniger ein Kreislauf als eine Spirale, und im Auge des Orkans findet sich doch ein Kern: Liebe und Aufbruch, Individuum und Einheit, die Vernunft vielleicht nur ein Mittel zum Zweck. Naiv? Vielleicht. Aber irgendwo muss sie ja beginnen, die neue Welt. „Wie konnte ich diesen Schrei nach Leben so lange ignorieren?“, fragen sie einmal. Wie nur?

Von Stefan Gohlisch