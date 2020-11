Hannover

Die Premiere am 20. November: geplatzt. Der Ersatztermin am 4. Dezember: mit Verlängerung des zweiten Lockdowns auch gestrichen. Stattdessen gibt es jetzt eine digitale Umsetzung. Aber das passt wohl auch ganz gut in diese Zeit, in der stets der „Neustart Kultur“ beschworen und dann gleich wieder ausgebremst wird. Und es passt wie eine böse Pointe zu diesem Stück, „Der Beginn einer neuen Welt“, das es ohne Corona sowieso nicht gegeben hätte.

Der Text stammt von Theresa Henning, Jahrgang 1984, gefeierte Jungregisseurin aus der Hauptstadt, gerade für den Theaterpreis Faust nominiert gewesen mit ihrer Inszenierung „Ankommen ist WLAN – The Arrival“ im Berliner Gripstheater. Am Schauspiel Hannover hatte sie eigentlich in diesem Herbst „Every Heart is built around a Memory“ von Markolf Naujoks inszenieren sollen. Dann kam die Seuche, und es fühlte sich für sie nicht mehr richtig an, so weiterzumachen wie bislang.

Anzeige

Lesen Sie hier: Schauspiel Hannover verleiht „Faust“-Theaterpreis digital

„Hoffentlich ist der Text schlecht“

„Ich hatte Stress. Erst dachte ich: Hoffentlich ist der Text schlecht“, erzählt Hennings Dramaturgin Friederike Schubert. Erst im Januar hatten sich die beiden kennengelernt. Die Arbeiten an der ursprünglich geplanten Inszenierung hatten begonnen. Mitte August erhielt Schubert eine Mail von Henning, in der diese ihre Pläne schilderte und den Stücktext mitschickte.

Lesen Sie hier: Friederike Schubert inszeniert „Grundgesetz – in Concert“

Schubert erinnert sich: „Und dann fand ich ihn gut und relevant.“ Sie machte sich an die Arbeit: Gespräche mit Dramaturgie und Intendanz, viele Stellschrauben im Hintergrund, die bewegt werden mussten. „Es ist ein fragiles Manöver, wenn man so einen Riesendampfer wie das Schauspielhaus wenden will“, sagt Schubert. Spielpläne in großen Theater werden eher zwei oder drei Jahre im voraus geschrieben. Die Arbeit an den jeweiligen Stücken beginnt Monate vorher.

Bei den Endproben: Nils Rovira-Muñoz, Tabitha Frehner und Sabrina Ceesay (rechts) in einer Szene aus „Der Beginn einer neuen Welt“. Quelle: Isabel Machado Rios

Das Wendemanöver des Dampfers Schauspielhaus

„Ein Teil meiner selbst will manchmal bewusst nicht funktionieren“, sagt Henning: „Der sagte: Es klappt.“ Und es klappte. Das Haus stimmte zu. Die Leitung stimmte zu. Selbst der Verlag, der die Rechte am Naujoks-Text stimmte zu. Schubert: „Es ist an sehr vielen Stellen sehr vielen Menschen zu verdanken, dass es möglich war. Und wir hatten sehr viel Glück.“ Ohne die Pandemie und ihre Zumutungen, die dem Schauspielhaus in den vergangenen Monaten ohnehin viel Improvisation abverlangt hat, wäre das Wendemanöver des Dampfers wohl gar nicht erst in Betracht gezogen worden.

Aktuell im Stream Das Schauspiel Hannover setzt seine Streams aus dem Lockdown fort: Am 28. November ab 19.30 Uhr und dann für 36 Stunden ist „Der Ursprung der Welt“ zu sehen, die Ballhof-Inszenierung nach dem feministischen Comic von Liv Strömquist. „Weniger ein verkniffenes Manifest als beste Sonnabendabendunterhaltung“, urteilte nach der Premiere der NP-Theaterkritiker.

„Der Beginn einer neuen Welt“ erzählt von den Schikanen dieser Zeit – und von ihren Chancen: „Es ist doch auch positiv, wie gerade sichtbar wird, dass viele Strukturen einfach nicht mehr funktionieren, weil sie vielleicht auch überaltert sind“, sagt Henning: „Natürlich hat das auch etwas Angsteinflößendes, wenn etwas ins Wanken gerät, aber so kann etwas Neues entstehen. Wie ein Urknall.“

„Was sind eigentlich meine Bedürfnisse?“

Das Stück soll, so Schubert, sein Publikum – Menschen ab 14 Jahren – ermutigen, „wieder auf sich selber zu hören: Was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Was motiviert mich? Was macht mir Angst? Erst wenn ich mich selber wahrnehme, kann ich auch mein Gegenüber erkennen. Darin liegt die Utopie.“

Eine Aufforderung zum Widerspruch: „Im ersten Lockdown wurde mit ,Solidarität’ ein Wort beschworen, von dem die wenigsten Menschen wissen, was es bedeutet: Für wen sind wir solidarisch? Was soll erhalten werden?“, sagt Schubert: „Ich finde den zweiten Lockdown viel ehrlicher: Erst wenn Haltungen aufeinanderprallen, kann man aufeinander zugehen. Wenn unter dem Titel Solidarität alles ,stillgemerkelt’ wird, heißt es am Ende doch nur: Halt die Fresse!“

Als weder der ursprüngliche Erstaufführungs- noch der Folgetermin zu halten waren, wurde die Generalprobe zur internen Premiere umgewidmet. Aus dem Stück wird nun ein Theaterfilm, für einen Stream, der ab 5. Dezember zu sehen ist. Das Stück, das nicht sein sollte, hat sich also noch einmal neu erfunden. Und so beginnt eine neue Welt.

Von Stefan Gohlisch