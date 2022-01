Hannover

Die Bühne grünt so grün, dass man sich in ihr verlieren kann. Hohe Gräser, wohin man blickt, bis zu den schwarzen Wänden. Man weiß, dass es endet, aber man glaubt es kaum. Was für eine wunderbare Szenerie für den Sommer des Lebens hat doch Kathrin Frosch in den Ballhof eins gebaut, von dem dieser Abend – auch – erzählt: „Bilder deiner großen Liebe“, nach dem Romanfragment von Wolfgang Herrndorf.

Wir folgen der 14-jährigen Isa, nach ihrer Flucht aus der Psychiatrie. Verrückt ist sie, aber was heißt das schon? Jedenfalls nicht, dass man bescheuert ist, wie sie selbst betont. Kopfüber, im ewigen Augenblick, stürzt sie sich in die Welt, holt sich blutige Füße und trifft Menschen, Männer, einen Schiffer, der vielleicht auch ein Bankräuber ist, einen erstaunlich wortgewandten taubstummen Jungen, natürlich auch die beiden Jungs aus Herrndorfs Roman „Tschick“, in dem Isa erstmals auftauchte.

Lesen Sie hier: NP-Interview mit Regisseur Markus Bothe

Große Intimität

Und wahrscheinlich ist es eigentlich nur ein Mann, der diese Geschichte bevölkert, Herrndorf (1965–2013) selbst, der den Roman im bereits weit fortgeschrittenen Status seiner Krebserkrankung begann. Ganz wenig erzählt dieser Roman – und doch alles, und Regisseur Markus Bothe, eigentlich ein Spezialist für die große Oper, kleidet es in Poesie.

Diese Inszenierung hatte schon einmal Premiere, als reines Streamingformat. Live gespielt und mit Handkameras nah an den Spielenden wurde es ein leuchtendes Beispiel dafür, was Digitaltheater leisten kann. Erstaunlicherweise ist das analoge Original nicht weniger intim. Man sitzt zwar weiter weg, aber ist ohne die semipermeable Membran des Bildschirms zugleich näher dran. Wie könnte es auch anders sein?

Lesen Sie hier: NP-Kritik zur Streaming-Premiere des Stücks

Menschen, Leben, Tanzen, Welt

Immerhin geht es um nicht weniger als die wunderbare Zerbrechlichkeit des Seins – wenn man so will: um Menschen, Leben, Tanzen, Welt, nur eben nicht in den abgeschmackten Kalendersprüchen der neuen doofen Welle deutscher Popmusik, sondern in der poetischen Reinheit der ersten Male und mit einem Soundtrack aus versteckten Mikrofonen und Loop-Stationen statt Getanze.

Seyneb Saleh, die das Schauspiel-Ensemble als festes Mitglied wegen anderer Verpflichtungen verlassen hat (unter anderem den ZDF-Freitagskrimi „Jenseits der Spree“) schwankt in ihrer Darstellung der Isa gekonnt zwischen eherner Stärke, in der sie sich noch zur „Herrscherin über das Universum, die Planeten und alles andere“ erklärt, und kristalliner Verletzlichkeit; voller Facetten steht ihr Torben Kessler gegenüber.

Lesen Sie hier: Die neue Krimiserie „Jenseits der Spree“

Wundervoller Abend

Motive aus anderen Herrndorf-Texten schleichen sich ein, ein Astronaut, ein Pinguin-Kostüm wie jenes, in dem sich der schwerkranke Autor einst selbst in galligem Humor in einer Psychiatrie einweisen ließ (Kostüme: Justina Klimczyk).

Man muss das nicht verstehen und tut es doch, bis zum Ende mit seinem lautlos zarten Knall-Effekt. Wäre die Erde eine Scheibe, man würde Isa glatt noch weiter folgen, bis zum Rande dieser verrückten Welt und, dort angekommen, dem, was dann folgt, die blanke Kehrseite zeigen. Und sei es nur, um diesem wundervollen Abend, der noch die größte Liebe zum Theater rechtfertigt, noch ein Bild hinzuzufügen.

Von Stefan Gohlisch