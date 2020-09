Hannover

Vor wenigen Tagen wurde Bernhard Conrad (39) der Deutsche Schauspielpreis als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in dem Kinofilm „Kahlschlag“ zugesprochen. Ab Sonntag bringt er „Die Politiker“ auf die Bühne des Schauspielhauses, ein Theatergedicht von Wolfram Lotz, sehr sprachmächtig und auch sonst ziemlich gewaltig. Ein Interview über die Politiker in uns allen.

Einen schönen Text haben Sie da vorzutragen, irgendwo zwischen hoher Sprache und Internet-Rant. Wie kommen Sie damit klar?

Es ist schon etwas Besonders, was man zum Teil auch bedienen muss. Wir haben anfangs gedacht, das ist ein Korsett, aus dem man sich gar nicht befreien kann. Aber das stimmt nicht, Wir kriegen das szenisch ganz gut hin. Wenn man den Text erst einmal richtig durchgeknetet hat, entdeckt man immer mehr Freiheiten, die man sich nehmen kann. Das tut gut.

Gemeinsam: Bernhard Conrad mit Bärbel Schwarz. Quelle: Ilona Hottmann

Sie müssen das nahezu allein tragen?

Nein, das muss ich nicht. Bärbel Schwarz ist ja die ganze Zeit dabei, an Gitarre, Drums, und sie singt und springt und spielt mit mir. Hat auch ein paar Texte. Aber natürlich ist das ein Ritt, vor allem in dieser lyrischen bis martialischen Sprache. Es ist kein Shakespeare. Es ist aber auch keine Alltagssprache. Es bewegt sich dazwischen.

Bratkartoffeln und Völkerschlacht

Wer spricht da in Ihrer Fantasie? Wolfram Lotz, Sie selbst, jemand ganz Anderes?

Es ist immer wieder die Rede von „Ich sitze hier und schreibe ...“ Insofern ist es schon die Nacht, in der Wolfram Lotz schreibt und grübelt. Und es sind immer auch „Die Politiker“. Es gibt kein Wir und kein Sie und kein Dort und kein Da. Er spricht von uns allen Politiker*innen, sage ich mal.

Wir alle?

Er macht da keinen Unterschied, er nimmt sich selber mit rein. Dann hat es auch etwas von einer Selbstanklage und einem Selbstbetrug, den er zugibt. Es ist alles drin, von den banalsten Sachen – Bratkartoffeln! – bis in die ganz krassen Geschichten: Völkerschlacht, das Nazi-Regime ... Und dann ganz persönliche Zustände, Freuden, Ängste. es ist für jeden etwas dabei, und jeder findet sich in diesem Text an wenigstens zwei oder drei Stellen wieder.

„So funktioniert der ganze Wahnsinn“

Was schätzen Sie daran?

Es ist schon genial: Er schlägt einen Bogen. Am Anfang verliert man sich in einem Strudel, aber wenn man das dann knackt, kommt man ins geordnetere Denken, und es macht Spaß, sich in diese Lotz-Gedanken hineinfallen zu lassen.

Er arbeitet gerne mit Reizwörtern, die assoziative Räume öffnen, ohne dass er das weiter ausführen müsste: Adolf Hitler, 9/11 ...

Total. Diese Gedankenkonstellationen sind irrwitzig. Aber so funktioniert der Kapitalismus. So funktioniert der ganze Wahnsinn, wenn man einmal den Computer anstellt und wissen will, was passiert ist in dieser Welt. Da wird man ja bombardiert mit Sachen, wo klar wird, die Strukturen sind verwirrt und gefährlich und dann wieder ganz banal. Lotz hat das heutige politische und soziale Leben in seine Sprache einfiltriert und haut es dann heraus. Er öffnet mit ganz wenigen Worten einen Kosmos.

„Das ist Bitternis drin“

Schränkt Corona Sie ein?

Ein wenig. Auf die Interaktion mit dem Publikum hatte ich mich gefreut; die bietet sich so wahnsinnig an, richtig an die Leute ranzugehen. Das ist erst einmal nicht möglich, aber vieles andere, weil der Text einfach so viel hat. Dadurch kann man alles machen.

Wie bespielen Sie diese doch nicht ganz kleine Bühne mit dem Text?

Trotz dieser komprimierten Sprache ist dieser Text auch sehr emotional. Er reiht ja nicht nur sozialpolitische Dinge auf, sondern erzählt auch ganz intime Geschichten. Es gibt natürlich keine klassischen Szenen, aber das kennt man ja auch aus vielen Performances. Und es gibt eine große Szenerie. Da ist Bitterkeit drin, Einsamkeit, die große Frage, wie es weitergehen soll. Und er zählt das zwar alles auf – aber da ist keine Adresse. Höchstens spricht er mal Freunde an, die natürlich nicht reagieren. Man ist im Kapitalismus immer auf sich selbst zurückgeworfen: Wenn du das machst, hat es das und das und das zur Folge. Das war schon vor 150 Jahren so, und das wird wohl in 150 Jahren immer noch so sein.

„Ich bin ein Theatermensch“

Nun haben Sie gerade den Deutschen Schauspielpreis gewonnen, herzlichen Glückwunsch ...

... danke.

Da spielten Sie eine Doppelrolle. Was war die größere Herausforderung: das oder „Die Politiker“?

Der Dreh ist ja schon vorbei ... Auf der Bühne oder vor der Kamera zu stehen, das sind schon zwei verschiedene Herausforderungen. Ich bin ein Theatermensch, habe aber auch sechs Jahre lang fast nur Filme gemacht. Jetzt bin ich wieder da, und es ist wunderbar. Herausforderungen haben wir alle, die da leben und streben. Insofern: Go for it.

Darum geht es bei dem Stück

„Die Politiker die Politiker die Politiker die Politiker“ beginnt das Theatergedicht „Die Politiker“ von Wolfram Lotz. Und weiter: „Die Politiker gehen die verschneiten Abhänge hinab / ich sehe sie aus der Entfernung / Was haben sie vor?“ Die Politiker machen dies, die Politiker machen das.

Ein Mann – vielleicht ist es Lotz selbst – haut einsam in die Tasten und schreibt, was ihm in den Sinn kommt, Banalitäten, persönliche Erinnerungen, Zeitgeschichte. Lotz, 2015 für „Die lächerliche Finsternis“ als Dramatiker des Jahres ausgezeichnet, legt einen monströsen Text zwischen Dadaismus und Weltendrama vor.

Die „ Berliner Morgenpost“ schrieb über die Uraufführung am Deutschen Theater Berlin von der „Rückkehr der Tragödie als Farce“. In Hannovers Schauspielhaus feiert das Stück am 27. September 2020 Premiere, in einer Inszenierung von Marie Bues („Antigone. Ein Requiem“).

Von Stefan Gohlisch