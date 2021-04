Hannover

An sich sollte der Theatermonolog „Judas“ bereits vergangenes Jahr zu Ostern Premiere feiern, was aus den bekannten Gründen scheiterte. Nun, am Karfreitag, kommt das Ein-Personen-Stück als Theaterfilm auf die digitale Bühne des Schauspielhauses. Ein Interview mit Darstellerin Amelle Schwerk (27).

Das Stück kommt mit Verspätung und als digitales Format. Wie geht es Ihnen damit?

Ich war unsicher, weil es zum Beispiel ganz viele Stellen gibt, die direkt mit dem Publikum gespielt hätten. Aber nun haben wir die Hoffnung, dass wir es durch ein Ummodellieren zu einer Art Fernsehshow und einer tollen Kameraführung gut neu greifen konnten. Ein Problem beim Streaming ist ja – und das kenne ich selber als Zuschauerin –, dass man schnell geistig abschaltet. Bei uns geht jetzt vieles direkt in die Kamera. Ich hoffe, dass das etwas mit den Zuschauern tut.

Und was tut es mit Ihnen, dass nun niemand direkt zurückschaut?

Es ist nicht einfach. Wir hatten im September zwei Durchlaufproben mit Leuten aus dem Haus im Publikum. Da dachte ich: „Okay, so könnte das laufen ...“ Dann mussten wir es wieder ruhen lassen. Die Premiere ist ausgefallen. Drei Monate später haben wir einen neuen Durchlauf gemacht, und es war nach all der Zeit katastrophal.

Lesen Sie hier: „Giraffenleben“ im Schauspielhaus

Jesus’ Tod als Deadline

Die Energie war raus?

Ja. Das ist auch jetzt bei den anderen Proben: Wir arbeiten auf die Premiere hin, und dann steht wieder alles auf der Kippe. Eine Deadline sorgt dafür, dass man Entscheidungen trifft, dass ich als Schauspielerin ein wenig unter Druck gerate, dass eine Spannung entsteht, die man sonst gar nicht herstellen kann. Letztendlich geht es darum auch in unserem Stück: „Es gab die ,Deadline’, dass wir nach Jerusalem gekommen sind.“ Alles dreht sich um Jesus‘ Tod. Und ich als Judas merke: Das ist der Moment, in dem ich handeln und etwas bewegen kann.

Und das zeigen Sie zu einer Zeit, in der die Menschen zu Handlungsunfähigkeit verurteilt sind?

Ja. Das merke ich selber: wie sehr ich schwanke zwischen der Frage, ob ich gerade irgendetwas in meinem Leben beeinflussen kann, und dem Wunsch, sich dieser Tatenlosigkeit und dem Stillstand nicht zu ergeben. Das Schauspielleben ist immer davon geprägt, dass man irgendwo hingeht, vorspricht und von Entscheidungen Anderer abhängig ist. Trotzdem muss man da seinen eigenen Raum finden.

Lesen Sie hier: Nummern-Revue im „Dark Room“

Amelle Schwerk *15. Februar 1994 in Berlin. Amelle Schwerk lernte ihr Handwerk an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. 2017 erhielt sie beim Treffen der Schauspielschulen für ihre Rolle „Buch (5 ingredientes de la vida)“ am Studiotheater Hannover in den Solopreis. Zum Ende ihres Studiums, im Frühjahr 2019 und noch in der Ära Walburg, spielte sie die „Giraffe“ für das Junge Schauspiel. Seit der Spielzeit 2019/2020 ist sie festes Ensemblemitglied am Staatstheater Hannover.

Wie fiel denn die Entscheidung für dieses Stück?

Im Dezember 2019 hatte ich meine letzte Premiere mit „Was nie geschehen ist“. Ich wollte unbedingt weiterarbeiten, und ich wollte unbedingt mit Olli, also dem Regisseur Oliver Meyer, zusammen arbeiten. Er kam mit „Judas“, und wir waren uns sofort sehr einig, weil dieses Stück etwas so schön Direktes hat. Und weil es das Thema der Religion in den Hintergrund rückt und sich mit grundlegenden Themen wie Liebe, Beziehung, Verantwortung, Gerechtigkeit und Solidarität auseinandersetzt. Das macht es unglaublich aktuell: Judas sagt, es sei so einfach, einen unschuldigen Eindruck zu hinterlassen – man zeigt einfach auf jemand Anderen. Dann aber zu sagen: Das reicht einfach nicht, dass man sich als Opfer hinstellt. Man muss selbst Entscheidungen treffen und dafür die Verantwortung übernehmen. Angesichts der Querdenker ist das sehr aktuell.

Dadurch, dass das Stück Jesus und Judas nicht historisch, sondern als Zeitgenossen zeigt, wird es gegenwärtig?

Genau. Es geht um die Beziehung der beiden, um Freundschaft, auch um Glauben – aber nicht im Sinne von Religion. Was glaubt man und an wen? Das ist der Unterschied zwischen Jesus und anderen Messiassen: Mehr als an sich glaubt er an andere. Daran, „dass man etwas tun kann“. Und er zeigt die Konsequenzen des eigenen Handelns auf, hält also seinem Gegenüber einen Spiegel vor ohne zu Verurteilen.

Lesen Sie hier: So ist „Was nie geschehen ist“ im Ballhof Eins

„Das sind am Ende nur Worte“

Was macht es mit dem Stück, dass Sie als Frau es spielen?

Nichts. Wir haben auch Stellen dringelassen, in denen ich Sachen sage wie „Ich bin ein Mann, der ...“ Das sind am Ende nur Worte.

Und was macht es mit dem Stück, in ein anderes Medium transferiert zu werden?

Es gibt eine Stelle, die funktioniert nur live; dafür mussten wir eine andere Lösung finden. Es gibt auch wahnsinnig viele Fragen, die Judas dem Publikum stellt. Ich kann insbesondere am Anfang, wenn es darum geht, eine Atmosphäre aufzubauen, keine Fragen stellen, die eine Antwort verlangen; da vergeht sofort die Illusion eines tatsächlichen Kontakts. Ich muss sehr fokussiert auf die Kamera sein. Dadurch entsteht aber auch eine große Konzentration.

Es ist ein Stück über Selbstermächtigung. Ist es auch für Sie ein Stück weit Ermächtigung, weil Sie als Schauspielerin wieder etwas machen können?

Jein. Es gab mir schon das Gefühl, dass ich etwas machen kann. Andererseits bin ich auch jetzt wieder in Proben für ein anderes Stück, war es davor auch. Seit Januar habe ich ohne Pause gearbeitet. Aber ich habe in dieser Zeit auch gemerkt, wie sehr ich den Bühnen-Moment vermisse. Weil dort etwas passiert, was vor diesem konkreten Moment noch nie passiert ist und nie wieder passieren wird. Es war nochmal eine Bestätigung, dass es das ist, was ich machen will.

„Judas“ feiert am Freitag, den 2. April, ab 19.30 Uhr online Premiere. Anschließend gibt es einen Zoom-Talk mit Regisseur Oliver Meyer.

Von Stefan Gohlisch