Eigentlich wollte der Satiriker Ingmar Stadelmann (40) im März mit seinem neuen Programm „Verschissmus“ auf Tour gehen. Corona kam dazwischen – Zeit für eine Zwischenbilanz der Krise.

Wir haben vor einem guten halben Jahr schon einmal miteinander gesprochen. Dann kam Corona, und wir hatten – beziehungsweise: ich hatte – die tolle Idee: Wir warten mal die paar Wochen ab, bis sich das erledigt hat, und schieben ein, zwei Fragen hinterher. Das hat nicht so gut geklappt, oder?

Ich erinnere mich düster (lacht). Das war kurz vor der geplanten Premiere.

Was passiert ist, wird sich vermutlich ein wenig auf das Programm ausgewirkt haben ...

Naja, „ein wenig“. Es passiert, dass eigentlich alles, was ich mir überlegt habe, obsolet geworden ist. Hinzu kommt: Ich habe seit März vielleicht drei Shows spielen können. Das ist ein bisschen wie im Fußball: Wenn man nicht spielt, ist das, was rauskommt, nicht mehr ganz so geil. Man verlernt es nicht, aber es ist gut, wenn man im Training ist. Das ist ein Problem für ganz viele Künstler: dass sie aus ihren gewohnten Routinen rauskommen. Und: Man kann den Veranstalter, die jetzt noch arbeiten, nicht zumuten, Testshows zu machen und noch den Rest Publikum zu verschrecken.

„Die Leute scheinen das Gefühl von Party zu brauchen“

Sondern?

Im Moment fühle ich mich ein bisschen wie der Überlebenskämpfer für die Theater. Zu mir kommen halt immer noch ein paar Leute. Es ist eine Ausnahmesituation, das Programm hat keine Pause, dauert nur 60, 70 Minuten. Ich habe neulich in Bielefeld gespielt, in einem ausverkauften Biergarten. Es war zwar kurz, aber heftig. Das macht mir Hoffnung.

Wenn die Leute erst einmal da sind, merkt man, wie ausgehungert sie nach Kultur sind?

Die Menschen möchten schon. Aber sie müssen erst einmal hinkommen. Und es gibt eine ganz klare Haltung: Verschone mich mit dem Thema; mach’ irgendetwas, was mich ablenkt.

Zur Person *4. September 1980 in Salzwedel in Sachsen-Anhalt als Sohn des CDU-Politikers Jürgen Stadelmann. Der Satiriker Ingmar Stadelmann begann seine Karriere als Moderator bei dem Radiosender You FM. Seit 2012 ist er auf Deutschlands Kabarett- und Comedy-Bühnen unterwegs – „Verschissmus“ (nach einem tatsächlichen Schreibfehler Stadelmanns als Schüler) ist sein viertes Programm. 2019 übernahm er die „Abendshow“ des Fernsehsenders RBB, die er konsequent zu einer satirisch ausgerichteten Late-Night-Show umbaute. Stadelmann lebt seit gut 20 Jahren in Berlin.

Der berühmte Elefant im Raum.

Genau. Und was die Leute ablenkt, sind die leichteren Themen. Was es mir wiederum nicht leicht macht, denn mir geht es schon auch darum, den schwereren Themen humoristisch etwas abzugewinnen. Und es gibt viele Dinge, die gerade passieren und die es verdienen, dass man sie satirisch aufarbeitet. Das mache ich auch in meiner wöchentlichen Fernsehshow ...

... die „Abendshow“ vom RBB ...

Genau. Und da merke ich, dass die Menschen es brauchen, dass Satire wieder zuschlägt. Live scheinen sie eher, weil sie so ausgehungert sind, das Gefühl von Party zu brauchen.

„Wenn jemand sagt, das Produkt sei umsonst, bedeutet das, du bist das Produkt“

Wenn Sie im Fernsehen also beispielsweise über Moria sprechen, können Sie das live nur schwerlich tun?

Mein Erfahrungswert damit ist 50:50. In Bielefeld hat es gut geklappt. Es war aber auch nicht Teil des Einstiegs. Als es kam, hatten die Menschen schon 30 Minuten befreit gelacht. Das Thema ist Teil der Show, denn wir kommen nicht drum herum.

Es gab ja auch wahrlich genug Themen außer Corona: Moria, Black Lives Matter, die rechten Anschläge ... Als wir damals sprachen, sagten Sie: Eines der Hauptprobleme sei, dass die Menschen nicht mehr miteinander, sondern nur noch übereinander sprechen und der Diskurs fehlt. Das ist durch den Lockdown nicht besser geworden, oder?

Es verschiebt sich nur. Die Mechanismen – Stichwort Corona-Leugner – sind die selben. Der Diskurs ist so ziemlich im Oasch. Ich weiß auch gar nicht, wie wir das zurückgewinnen können. Mein einziger Ansatz ist, dass man weiter dafür sorgt, dass die Menschen verstehen, wie Social Media funktioniert, in welchem Suchtverhältnis wir uns da alle befinden und was mit unseren Daten da tatsächlich passiert; die nämlich gesammelt werden, um uns subtil mit Werbung zu bombardieren.

Und diese Werbung gilt mitunter monströsen politischen Agenden ...

Der Denkfehler beginnt damit, dass die Leute sagen, Facebook sei umsonst. Das ist nicht umsonst: Wenn jemand sagt, das Produkt sei umsonst, bedeutet das, du bist das Produkt. Diese Erkenntnis fehlt.

„Man suggeriert im Moment, dass ein Theater gefährlicher ist als ein Bus“

Worum wird es denn jetzt in dem Programm gehen?

Es ist ein großes Konglomerat an Themen zusammengekommen. Natürlich werden wir uns mit dieser Krise beschäftigen müssen und damit, wie ich damit umgegangen bin. Ich kann jetzt zum Beispiel kochen. Ich trage den Bart jetzt länger, was bedeutet, dass ich Rassismus-Erfahrungen mache. Und ich bin wieder auf Tour, was bedeutet, dass ich die Erfahrung mache, wie es in Hotels aussieht. Da gibt es auch einige Absurditäten.

Sie haben schon gesagt, dass Sie auch deswegen auf Tour gehen, um die Theater zu stützen. Nun haben Sie den Luxus, dass Sie durch Ihre Fernseharbeit nicht komplett arbeitslos sind wie viele Kollegen. Wie blicken Sie im Moment auf die Comedy-/Kabarett-Szene?

Die bittere Wahrheit ist, dass kulturelle Infrastruktur in einem Maße flöten geht, dass wir das in den nächsten Jahren spüren werde. In einigen Bereichen ist das unwiederbringlich. Wir werden das erst mit Verzögerung spüren, aber es wird kommen. Es gibt viele Theater, die jetzt an der Existenzgrenze knabbern, und wenn bis Ende des Jahres keine Änderungen passieren und die Leute nicht zurückkehren, dann sieht es schlecht aus. Es sind ja nicht nur die Regeln, es ist auch der psychologische Effekt: Die Menschen haben Angst, Tickets zu kaufen – oder scheuen sich, weil sie nicht wissen, ob die Veranstaltung wirklich stattfindet. Für Veranstalter ist es momentan die Hölle. Die Frage ist, wie man diese Spirale durchbricht und dafür sorgt, dass die Leute positive Erfahrungen sammeln und wieder zu Shows gehen.

Ich habe mich in den vergangenen Wochen in jedem Theater sicherer gefühlt als in der Fußgängerzone meines Viertels ...

Man suggeriert im Moment, dass ein Theater gefährlicher ist als ein Bus. Das ist geschäftsschädigend. Wenn man sich dann überlegt, wie viel Geld in eine Lufthansa-Rettung gepumpt wird und wie wenig Geld bereit steht für den gesamten Kultur- und Eventbereich ... Und wenn man dann noch sieht – und jetzt argumentiere ich einfach mal kapitalistisch –, was für eine große Nummer die Kultur ist im Vergleich zur Luftfahrt ... Dann muss wohl doch der eine oder andere mal mit der Bundesregierung ein klares Wort reden.

Von Stefan Gohlisch