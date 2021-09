Hannover

Die Bühne ist ein Setzkasten in OP-Grün, ein großes rotes Kreuz in der Mitte der vier Räume. Darin lässt es sich wunderbar kriechen. Doch zu Kreuze kriecht hier niemand – dafür fehlt allen die Demut, wenn Anne Lenk Molières „Der eingebildete Kranke“ zum Spielzeitauftakt im Schauspielhaus als saftige Farce serviert.

Judith Oswald, laut „Theater heute“ die Bühnenbildnerin des Jahres, hat Lenk diesen Setzkasten entworfen. Sibylle Wallum, Kostümbildnerin des Jahres, verpasst den Figuren, fiese Frisuren und Kleidung in allen Farben der Fleischtheke. Gerade waren sie gemeinsam – mit „Maria Stuart“ – zum Berliner Theatertreffen eingeladen. In Hannover haben sie zuletzt „Iphigenie“ realisiert. Jetzt drehen sie richtig auf.

Großes komödiantisches Timing

Philippe Goos in der Titelrolle ist eine Wucht, ein Tyrann mit Flausen im Kopf und Tourette im Vokabular, großes komödiantisches Timing, und dass seine Figur trotz allem noch so sympathisch wirkt, liegt vermutlich daran, dass man sich schon gewöhnt hat an männliche Narzissten, die an Fakten nicht glauben, wenn sie denn schon eine Meinung haben.

Auftritt: Sebastian Jakob Doppelbauer als Doktor Doktor Doppelbauer, ein opportunistischer Quacksalber und Hinterhof-Gottschalk, und Nikolai Gemel als sein depperter Sohn Niki. Während Doppelbauer jedes Wort wie Knödel zerkaut, unterstreicht Gemel Nikolais misogynes Geschwätz („die Frau wird weich, wenn der Mann sich versteift“) mit Instagram-tauglichen Posen, eine Wiederverwertung seines Ballhof-„Dorian Grey“. So wohldosiert wie hier ist dieser Spieleinfall gleich viel wirkungsvoller.

Karikaturen und reale Wiedergänger

Alle Grüppchen haben ihren Groove. Doppelbauer und Gemel, zwei der Österreicher im Ensemble, sind einmal mehr ein Austropop-Dreamteam. Philippe und seine erbschleichende Gattin (Miriam Maertens mit blonder Fönwelle als menschgewordenes Abba-Revival) gurren wie Turteltäubchen. Töchterchen Lea Sophie (schön eigenmächtig: Lea Sophie Salfeld) und ihr Liebster Fabian (mit treuherzigen Ministrantenaugen: Fabian Felix Dott) verfallen in scheußlich-schönen Musical-Pomp – die fröhlich vor sich hin tuckernde Musik stammt von Camill Jammal, einem ehemaligen Ensemblemitglied („Mickybo und ich“). Und alle sind sie furchtbar mit sich selbst beschäftigt, am wenigsten noch Irene Kugler als abgeklärte Haushälterin und Sabine Orléans als Schwester.

Ein fröhliches Gesamtpaket, sehr lustig, das alles, sehr leiwand. Und es spricht nicht eben für unsere Zeit, dass man in ihr so viele reale Wiedergänger für die hier gezeigten Karikaturen an Schaumschlägern und Speichelleckern findet. Nicht, dass das alles sonderlich tief gründelt, wenn mal anklingt, dass Reichtum bessere Gesundheitsvorsorge garantiert, dass Wohlstand schon in der Behauptung Macht mit sich bringt.

Eine „Gesellschaft des aufgepflügten Patriarchats“

Aber es ist schon ein kleiner Coup, mit einem Stück namens „Der eingebildete Kranke“ in die Spielzeit zu starten, in einer Zeit, in der jedes Husten im Publikum lauter klingt als sonst. Anspielungen auf Wellness-Esoterik und Wissenschaftsfeindlichkeit sind sowieso sehr heutig. Und Sätze wie „Wer die Erde pflegt, den wird sie nicht verstoßen“ haben bei einer Premiere am Tag des großen Klima-Streiks, zwei Tage vor der Bundestagswahl, auch einen besonderen Klang.

Nicht zuletzt wird die, wie Regisseurin Lenk es im Programmheft nennt, „Gesellschaft des aufgepflügten Patriarchats“ beerdigt, in all seiner Hasenfüßigkeit. Die Kerle: arme Würstchen, und während sie noch mit sich selbst beschäftigt sind, sind die Frauen – auch das kennt Mann – schon längst einen Schritt weiter, nämlich: weg.

Sie spielen wie befreit auf, und es ist befreiend und beglückend, ihnen dabei zuzuschauen. „Molière konnte ganz ernsthaften Themen Humor abgewinnen und über die eigene Angst lachen“, hatte Intendantin Sonja Anders im NP-Interview zum Spielzeit-Start gesagt: „Es wäre doch traumhaft, wenn wir das auch hinbekommen.“ Und wie sie es hinbekommen haben.

