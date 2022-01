Die Ausgabe von Gutscheinen für coronabedingte Absagen an ihre Kunden sollten Veranstalter und touristische Unternehmen in der Pandemie vor der Pleite schützen. Doch seit Jahresbeginn können sich Kunden diese Gutscheine auszahlen lassen. Die Klagen der Betroffenen über die Pflicht zur Rückerstattung halten sich in Grenzen.