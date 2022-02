Hannover

Der Monitor gibt den Blick frei auf ein kleines Nerd-Paradies. Die Regale im Hintergrund sind vollgepfropft mit Dinosaurier-Modellen, Funko-Pop-Figuren mit ihren überdimensionalen Köpfen; auch eine „Pirates of the Caribbean“-Box steht da. Und davor sitzt – unverkennbar an Matte, Sonnenbrille und Nasenring – ein Mann, der selber eine Art Actionfigur ist und nun zu einer Interviewrunde geladen hat.

Es geht um sein neues Album – nicht mit der Band Guns n’ Roses, mit der er zu einer der ikonischsten Gestalten der Rockgeschichte wurde, sondern mit seinem Soloprojekt, das – etwas umständlich – „Slash featuring Myles Kennedy & The Conspirators“ heißt. Der Albumtitel ist dafür umso schlichter: „4“. „Wir machen das jetzt seit zwölf Jahren, es ist das vierte Album – ich konnte es selber kaum glauben, als ich das realisiert habe“, sagt der 56-Jährige auf eine der Fragen.

Alles so „amazing“

Journalisten aus aller Welt sind zugeschaltet, von Deutschland über die Färöer Inseln und Finnland bis nach Brasilien. Ein Format, wie es in weniger Videokonferenz-erprobten Zeiten kaum denkbar gewesen wäre, aber dadurch jetzt nicht weniger bizarr ausfällt. Vorher durften alle Beteiligten je eine Frage einreichen. 19 schafften es in die Auswahl, bei der deutlich wird, dass es definitiv nur um die neue musikalische Großtat Slashs gehen soll und nicht etwa um Guns n’ Roses oder gar zu Persönliches.

Die Band: Slash featuring Myles Kennedy & the Conspirators. Quelle: Austin Nelson

Der von der Plattenfirma eingesetzte Moderator findet sowieso jede Frage „amazing“ und jede Antwort „fantastic“, und Slash selbst plaudert viel munterer aus dem Nähkästchen, als es das Prozedere hätte vermuten lassen. Wie ungeduldig er schon immer sei, und wie er durch Corona Geduld habe lernen müssen. Und dass das Album zum Teil auch aus Selbstschutz entstanden sei. Er habe ja eine gewisse Historie darin, mit zu viel freier Zeit nicht klarzukommen, erzählt er – klare Anspielung auf einen exzessiven Sex-Drugs-and-Rock-’n’-Roll-Lifestyle, der ihm wahrlich nicht unbekannt ist. „Ich habe mich beschäftigt, um mich aus Schwierigkeiten rauszuhalten.“

Am liebsten Live-Energie

In Nashville wurde aufgenommen, in einem Studio, in dem bereits Größen des Country wie Dolly Parton, Johnny Cash und Charlie Pride arbeiteten, unter Live-Bedingungen. Er liebe das Rohe daran. Überhaupt: Als er begonnen habe, damals in der 70ern, sei er immer auf Live-Alben abgefahren. „Es war immer wie ein Best-of, aber mit einer Energie, die man im Studio nur schwer erreichen kann“, sagt er. Billiger sei es auch gewesen, als gleich mehrere Studioalben zu kaufen, fügt er amüsiert an.

Das Album-Cover. Quelle: Gibson Records/BMG

Das Album Wenn Slash richtig aufdreht, wird sogar eine Sitar durch den Marshall-Verstärker gejagt. Nachzuhören ist das in „Spirit Love“, einem von zehn Songs auf dem neuen Album des Soloprojekts des Guns-n’-Roses Gitarristen. „4“ (Gibson Records/BMG, ab Freitag) von „Slash featuring Myles Kennedy & The Conspirators“ ist ein Kracher, ein richtig schön altmodisches Rock-Album mit knallharten Riffs vom Meister, Kennedys epischen Refrains und so punkig und roh im Sound, wie es nur eingefleischte Live-Musiker hinbekommen – vom wuchtigen Opener „The River is Rising“ bis zum cineastischen Finale mit „Fall back to Earth“.

Für den Sound heuerte er Dave Cobb an, der sich einen Namen als Produzent im Country-Bereich gemacht, aber auch mit den Rival Sons, einer von Slashs liebsten jungen Rockbands, gearbeitet hat. „Bei ihm klingt es bodenständig“, sagt der Gitarrist: „Sonst ist es bei Country inzwischen doch wie im Pop: Alles klingt, wie durch etliche Filter gejagt.“

Nichts gegen moderne Studiotechnik; die sei „fantastisch“. Aber: „Du kannst damit alles machen, was du willst, ohne wirklich ein Instrument zu beherrschen“, sagt Slash und motzt ein wenig über „Leute, die sich Band nennen, aber noch nie zusammen einen Song gespielt haben“.

Und dann kam Corona...

Schön altmodisch sei es in dem Studio zugegangen, mit Mischpults, deren Regler sich noch per Hand bedienen ließen – „das hatte ich seit den 80er Jahren nicht mehr gemacht“, sagt Slash und spricht von einer ganz besonderen „Band-bonding Experience“, also von einer Erfahrung, die die Band noch einmal ganz anders zusammengeschweißt habe.

Eine Erfahrung, auf die er lieber verzichtet hätte: Kaum waren die Rohaufnahmen beendet, wurde erst Sänger Myles Kennedy positiv auf Corona getestet. Fast alle anderen Beteiligten – Slash inklusive – folgten: „Zum Glück mussten wir da nur noch ein paar Overdubs, Background-Vocals und den endgültigen Mix erledigen.“

„Ich liebe, was ich tue“

Das hat ihn ein bisschen vorsichtiger gemacht, was Prognosen angeht, auch jene, wie das nun ist mit der Europatour von Guns n’ Roses im Sommer: „Ich bin ziemlich sicher, dass es klappt, aber Corona ... Ich drücke die Daumen.“

So oder so: Er werde Musik machen, „until I’m pushing daisies“, also bis er die Radieschen von unten betrachtet. „Ich liebe, was ich tue“, sagt er: „Ich kann mir nicht vorstellen, je damit aufzuhören.“

Slash mit Guns n’ Roses in Hannover: am 15. Juli im Stadion. Karten (75,15 bis 149,90 Euro) gibt es in den NP-Ticketshops. Eine Europatour mit dem Soloprojekt sei, so der Künstler für 2023 angedacht.

Von Stefan Gohlisch