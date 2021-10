Hannover

Eine langsam ausrollende Pandemie, Inflation, Erstarken neuer nationalistischen Ideologien – draußen geht die Welt unter, und die Berliner Bohème, nun, was macht die eigentlich? Vermutlich weder Dadaismus noch Expressionismus, aber TikTok-Videos sind da ja recht dicht dran. Der Punkt ist: Die 1920er sind, pünktlich zu den 2020ern, zurück. Nur Opium und Kokain sind nicht mehr so leicht zu bekommen wie damals.

„Glanz auf dem Vulkan“ im Theater am Aegi reiht sich in die aktuell überall aufploppenden Reminiszenzen an die Zeit ein. Da gibt es nicht nur „Babylon Berlin“, „Die große Show der goldenen 20er Jahre“ im Admiralspalast und diverse Krimidinner. Denn direkt nach „Glanz auf dem Vulkan“ gastiert im Januar „Berlin Berlin“ im Theater am Aegi. Und zwischendrin gibt es von demselben Team, das auch „Glanz auf dem Vulkan“ zu verantworten hat, „Let’s Burlesque“ zu sehen – die, laut Ankündigungstext, „moderne Wiedergeburt der lasterhaften Vaudeville-Shows der 20er Jahre“.

Jeder Tag könnte der letzte sein

Irgendetwas ist da also, und Miss Evi, die Conférencière des Abends im Aegi (Evi Niessner, die im Programmheft auch als „künstlerische Directrice“ genannt wird) versucht, es in anschlussfähigen Sätzen zu finden: „Der moderne Mensch kennt keine Atempause, es könnte doch jeder Tag sein letzter sein“, sagt sie, oder: „Alles funktioniert, nur der Mensch selbst nicht mehr.“

„Glanz auf dem Vulkan“ vermeidet dabei meist, in die großen Klischeefallen zu tappen: der Big-Band-Jazz in den glanzvollen Ballsälen, die Gatsby-Romantik der Ausschweifung (ohne die anschließende Tragödie). Stattdessen werden drei Figuren vorgestellt: Mitzi, das Flapper Girl, Isadora, die Dame, und Claire, die Tollkühne. Zwar lösen sich diese drei Figuren meist in choreografiertem Tanz in identischen Kostümen auf. Dennoch zeigt zumindest Claire, dass „Glanz auf dem Vulkan“ nicht nur auf billige Nostalgie setzt: Sie ist den real existierenden Frauen Clara Eleonore und Claire Waldoff nachempfunden – eine umrundete als erster Mensch mit dem Auto die Welt, die andere wurde zusammen mit ihrer Lebensgefährtin Mittelpunkt lesbischen Lebens in Berlin.

Im Hintergrund die Figur mit Schädelmaske

Mittelpunkt von „Glanz auf dem Vulkan“ allerdings sind nicht solche Geschichten, sondern die von der Band souverän und teilweise grandios umgesetzten Lieder. Miss Evi chansoniert edith-piafig Gassenhauer, ihr Partner am Piano, Mr. Leu, legt ein grandioses „Minnie The Moocher“ hin, Tigris, der Schlangenmensch, verbiegt sich zu einer Jazzversion von Radioheads „Creep“, hin und wieder gibt es – frivol muss sein – nackte Brüste (mit abgeklebten Brustwarzen) zu sehen, oder auch recht prominente Hosenausbeulungen. Und im Hintergrund tanzt immer auch eine mysteriöse Figur mit Schädelmaske vor expressionistischer Berlinkulisse umher.

„Glanz auf dem Vulkan“ ist immer dann gut, wenn es sich ganz vom Klischee löst – eine eigenartig dadaistische Jazznummer in der zweiten Hälfte zum Beispiel, direkt nachdem auf der Leinwand im Hintergrund der Erste Weltkrieg vorüberzieht, oder das Abtauchen ins Makabre mit dem Lied „Puppenhochzeit“ der Comedian Harmonists und einem gruseligen Marionettentanz. Gerade die zweite Hälfte der Revue driftet ins Dunkle ab – hinter all dem Gerede der großen Ausschweifungen und dem Vergessen im Rausch der Nächte steht dann eben am Ende der Tod. „Ich hätte nicht die Courage gefunden zu leben, wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich sterben muss“, fasst Miss Evi das Geschehen zusammen.

Von Jan Fischer