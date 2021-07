Hannover

Der kurze Schauer war schnell vergessen, dann ging es rund: Revolverheld (“Leichter“) haben am Donnerstagabend die Gilde-Parkbühne in Hannover gerockt.

Das Konzert passte wunderbar in eine ganze Reihe von „Back on stage“-Auftritten: Am Mittwochabend waren Giant Rooks da, am Freitagabend tritt Johannes Oerding auf.

Wir zeigen die schönsten Fotos vom Konzert:

Von NP/okz