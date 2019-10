Mit den Songs „Don’t Cha“ oder „Buttons“ und dem dazugehörigen Album „PCD“ feierten die Pussycat Dolls 2005 weltweit große Erfolge. Doch nach einem weiteren Album im Jahr 2008 („Doll Domination“) trennten sich die Wege der Pussycat Dolls 2010 schon wieder. Seitdem hoffen Fans auf ein Comeback, und zuletzt hielten sich Gerüchte über eine mögliche Reunion ziemlich hartnäckig. Diesen hat die ehemalige Frontsängerin Nicole Scherzinger (41) jetzt aber endgültig den Wind aus den Segeln genommen.

„Ich habe diese Gerüchte gehört. Aber ich kann sie nicht bestätigen“, sagte Scherzinger im Interview mit der US-Nachrichtensendung „E! News“. „Ich liebe meine Mädels, mir fehlt es, mit ihnen zu touren, weil wir die beste Zeit überhaupt hatten zusammen“, so die 41-Jährige weiter. Aber sie sei im Moment viel zu beschäftigt, um überhaupt an eine Reunion zu denken. „Ich arbeite an drei verschiedenen Shows, auf drei verschiedenen Kontinenten“, erklärte Scherzinger, die zurzeit unter anderem als Jurorin bei der amerikanischen Version von „The Masked Singer“ tätig ist. Zudem würde sie nebenbei an eigenen Songs arbeiten.

Kleiner Hoffnungsschimmer bleibt doch

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es aber noch für die Fans der Pussycat Dolls: „Ich würde es nicht ausschließen“, so Scherzinger. Obwohl sie schon lange nicht mehr gemeinsam auf der Bühne standen, sei es wie mit gutem Wein: Er werde besser mit der Zeit.

RND/rto/spot