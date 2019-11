Reis against the Spülmaschine sind die fitteste Band der Welt

Hannover

Aus „Feliz Navidad“ wird bei ihnen „Fließ mal das Bad“, aus einer ehrwürdigen Elvis-Ballade ein Lied über Supermärkte („In the Netto“). Das Duo Reis against the Spülmaschine ignoriert – das steht schon auf dem Bühnenbanner im sehr vollen Bei Chez Heinz – seit 1981 das Copyright, und das tun sie mit wachsendem Erfolg.

Die Spezialität von Onkel Hanke und Philipp Kasburg ist, so nennen sie es, „Liedermacher-Klamauk mit etwas Niveau“: Sie dichten Klassiker des Pop so um, dass sie mit viel Spaß am Klischee auf dumpfdeutschen Alltag herunterbrechen. Oft trinkfreudig, manchmal anti- (Queens „I want to make Tea“), meist doch sehr alkoholisch ( Klaus Lages „Hast du Sauren schon probiert“). Und Rammsteins „Du hast“ wird zur Ode an die Haftpflichtversicherung. Samt Wunderkerzen-Pyro. Damit sind die beiden im Kabarett ebenso zuhause wie auf Comedybühnen.

Man kann, wie an diesem Abend deutlich zu erleben ist, den doppelten Boden der Texte auch überhören kann, um Spaß zu haben. Zwei Sorten Besucher haben sich im Bei Chez Heinz eingefunden: Stammgäste, die sich hinter die vor die Bühne gereihten Sitze stellen, und Erstkontaktler, die Stühle aus dem Raucherraum dahinter aufbauen und gleichermaßen erstaunt wie erbost sind, dass sie nichts sehen. Manche Fans der „fittesten Band der Welt“ stehen offenbar auf Platzreservierung Was dem allgemeinen Vergnügen abträglich ist.

Das Anti-Nazilied „Schrei nach Liebe“ von den Ärzten singen dann aber alle einvernehmlich – und textlich unverändert – mit. Toleranz macht’s möglich.

Am 10. Oktober 2020 spielen Reis against the Spülmaschine wieder im Bei Chez Heinz.

Von Stefan Gohlisch