Regisseur Armin Petras über Rassismus, Kolonialismus und das „Öl der Erde“

Hannover

In Hannovers Schauspielhaus feiert „Öl der Erde“, ein Stück auch über den Kolonialismus, als deutsche Erstaufführung Premiere, die erste nach sieben Monaten Corona-Pause. Die Regie führt Armin Petras (57), und der spielt auch eine gewichtige Rolle bei den Rassismus-Vorwürfen gegen das Düsseldorfer Schauspielhaus. Wie er mit der Situation umgeht, erzählt er im NP-Interview.

Lassen Sie uns mit den beiden Elefanten im Raum beginnen. Der einfachere Elefant ist Corona: „Öl der Erde“ kann jetzt nun doch noch in dieser Spielzeit analoge Premiere feiern, zumindest für ein paar Vorstellungen ...

Naja, wir wissen ja nicht, ob es nicht noch in den nächsten Spielzeiten hunderte werden. Aber nun hat es den Vorteil, dass es eine etwas exklusivere Veranstaltung ist.

Wie war die Planung? Sollte es zur Bühnenreife gebracht werden und dann ruhen? War eine digitale Variante angedacht?

Wir haben gefilmt wie die Verrückten. Man wird Teile davon in der Vorstellung sehen. Es wird auch eine Internet-Variante geben von zehn Minuten als eine Art Teaser. Und ich arbeite gerade daran, dass es sich nicht überschneidet. Wir haben aber ohnehin von vornherein mit einer wunderbaren Videokünstlerin gearbeitet, weil es gar nicht anders geht. Das Stück geht über 150 Jahre ...

... zwischen „Hateful Eight“ und „Mad Max“ ...

Daran sehen wir, dass wir beide einen ähnlichen kulturellen Background haben: Die jüngeren Schauspieler kannten „Mad Max“ gar nicht. Kulturellen Differenzen gibt es nämlich auch zwischen den Generationen.

„Ich hatte für mich abgespeichert, dass ich sowieso auf der Seite der Guten bin“

Kommen wir zum zweiten Elefanten im Raum: die Rassismus-Vorwürfe des Schauspielers Ron Iyamu gegenüber dem Schauspielhaus in Düsseldorf, bei denen auch Sie eine Rolle spielten. Sie haben sich bei ihm inzwischen schriftlich entschuldigt. Kam eine Reaktion?

Mir gegenüber hat er nicht reagiert, aber Nicolas gegenüber, einem Schauspieler der Produktion. Und ich möchte jetzt ungern für Nicolas sprechen, aber soweit ich weiß, hatten die beiden persönlichen Kontakt, und er hat, weil er auch Teil der schwarzen Community ist, Ron gefragt, ob er etwas dagegen hat, dass er mitspielt. Und das hatte Ron offenbar nicht. Was nichts daran ändert, dass ich mir vorstellen kann, dass es gegenüber meiner Person Vorbehalte gibt.

Die Vorfälle in Düsseldorf Der Vorgang erschütterte die deutsche Theaterwelt, vor allem in ihrem Selbstverständnis als angstfreier Raum: Im März erhob der aus Hannover stammende Schauspieler Ron Iyamu schwere Vorwürfe gegenüber dem Düsseldorfer Schauspielhaus, dessen Ensemblemitglied er war. „Rassistische und sexistische Strukturen“ habe er ausgemacht und als Person of Coolour am eigenen Leibe erfahren. Iyamus Vorwürfe richteten sich unter anderem gegen den Regisseur Armin Petras: Bei den Proben zu Büchners „Dantons Tod“, wo er den ehemaligen Sklaven Toussaint Louverture spielen sollte, habe der ihn auch abseits der Proben als „Sklaven“ gerufen. So sei eine Atmosphäre der Angst und Übergriffigkeit entstanden. Intendant Wilfried Schulz zeigte sich zerknirscht. Die nordrhein-westfälische Landesregierung forderte eine Aufarbeitung. Petras entschuldigte sich schriftlich bei Iyamu. Er habe einen Fehler gemacht, „der nichts mit angeblich behaupteter Provokation oder Übergriffigkeit zu tun hat, sondern mit Dummheit, Nachlässigkeit, Ignoranz“, schrieb Petras: „Vielleicht noch einfacher gesagt, es reicht heute nicht mehr, nur kein Rassist zu sein, es geht darum, sich antirassistisch zu verhalten und das so auch permanent zu kommunizieren.“

Wie haben Sie darauf bei dieser Produktion reagiert?

Wir haben während der Produktionszeit Critical-Whiteness-Workshops gehabt. Wir haben viel über diese Problematik diskutiert, zumal sie in diesem Stück auch sehr stark vorkommt: Es geht um Kolonialismus. Es geht um kulturelle Aneignung, um all diese Themen, die jetzt sehr relevant geworden sind, was ich vor einem Jahr, als ich das Stück das erste Mal gelesen habe, nicht erwartet habe. Vor einem Jahr stand meine persönliche Problematik auch nicht im Raum.

Armin Petras beim Gespräch mit NP-Redakteur Stefan Gohlisch. Quelle: Ilona Hottmann

Was haben Sie gelernt?

Dass die Welt sich verändert, dass sich Sichtweisen verändern, dass ich meine eigene Position auch viel, viel stärker überdenken muss – und dass ich an diesen Veränderungen nicht nur teilnehmen muss, sondern darf. Foucault – der auch nicht unproblematisch ist – hat gesagt, dass ich mir jeden Morgen, an dem ich aufstehe, Gedanken machen muss, auf welcher Seite der Frontlinie ich bin. Mir schien das immer so klar: Ich war im Osten Punk, war im Stasi-Gefängnis, war in der Strafkompanie der NVA, und ich hatte für mich abgespeichert, dass ich sowieso auf der Seite der Guten bin.

Natürlich denkt man das, auch dass man kein Rassist ist.

Ja, das ist eine persönliche Einschätzung, und die ist für mich deutlich revidiert worden im letzten Jahr. Das hat viele negative Folgen, aber auch eine positive: dass man wieder wacher durch die Welt geht. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es so etwas wie positiven Rassismus überhaupt gibt.

„Jede Schikane ist für mich eine Herausforderung“

Warum nun „Öl der Erde“?

Es erzählt vor allem ein großes Thema, in vielen kleinen Aufspaltungen. Erst einmal ist das britische Literatur; man würde aus deutscher Sicht wohl gerade noch „Well-made play“ dazu sagen. Ich glaube, das war die Idee von Sonja Anders, weil sie nämlich weiß: Ich kann gar kein „Well-made play“ machen.

Das Stück: „Öl der Erde“ Es beginnt in Cornwall im Jahr 1889, und dort endet es auch, allerdings im Jahr 2051 – und die ganze Zeit über folgt das Publikum der Geschichte von May und ihrer anfangs noch ungeborenen Tochter Amy. Beide altern, aber unverhältnismäßig. Am Ende der mehr als 160 Jahre ist Amy eine junge Erwachsene, und beide werden die Welt gesehen haben Die junge britische Dramatikerin Ella Hickson beschreibt in ihrem Stück „Oil“ von 2016 über mehrere Epochen die Geschichte einer Mutter-Tochter-Beziehung. Sie erzählt aber auch die Geschichte weiblicher Emanzipation und des Öls, von Ausbeutung, Korruption, Machtverhältnissen und Kolonialismus. Armin Petras bringt das Stück am Schauspiel Hannover unter dem Titel „Öl der Erde“ zur deutschen Erstaufführung. Die Premiere ist am 5. Juni im Schauspielhaus.

Machte sie das als Schikane oder Herausforderung?

Das können Sie sehen, wie Sie wollen. Ich würde sagen, jede Schikane ist für mich auch eine Herausforderung. Ich nehme mal an, sie wird das kriegen, was sie wollte. Und es wird auch anders aussehen als das, was die Autorin sich wohl dachte in einem britischen Theaterkanon: schnell sprechen, Witze machen und wieder nach Hause gehen. Es gibt bei uns schon eine reiche Bildwelt, und es gibt eine Auseinandersetzung mit den Epochen. Das war für mich das Wichtigste. Ohne zu viel verraten zu wollen, aber: Der erste Teil sieht bei uns beinahe aus wie aus einem Theatermuseum, so Peter Stein, und man denkt, jetzt geht das die nächsten drei Stunden so weiter, tut es aber nicht.

Aber es geht drei Stunden?

Es wird kürzer – zwei Stunden und zehn Minuten.

„Bei mir ist Theater immer Gruppenarbeit“

Gibt es eine May und eine Amy?

Überhaupt nicht. Wir haben jede Menge Amys und Mays. Bei mir ist Theater immer Gruppenarbeit. Ich werde nie einsehen können, warum es Haupt- und Nebendarsteller gibt.

Keine Sorge, dass die Trennschärfe verloren geht?

Ich glaube, man erkennt’s. Wir haben auch einen Trick, damit man die Amy wiedererkennt; den verrate ich jetzt aber nicht.

Vordergründig ist es – der Titel sagt es – eine Geschichte des Öls. Es ist aber noch viel mehr eine Geschichte der Frau und dabei vor allem einer Mutter-Tochter-Beziehung.

Das ist für einen männlichen weißen Regisseur natürlich erst recht etwas Interessantes, denn es gibt schlichtweg in der Geschichte der Dramenliteratur gar nicht so viele Mutter-Tochter-Beziehungen, sehen wir einmal von der „Mutter Courage“ ab.

„Es gibt viel zu lernen“

Verstehen Sie Mutter-Tochter-Beziehungen? Mir sind sie als Vater zweier Töchter, zu denen zwei Mütter gehören, nicht fern und doch ganz schön fremd.

Ich habe eine Tochter, zu der gehört eine Mutter. Und ich habe eine Mutter gehabt und habe eine Schwester. Insofern habe ich ein wenig Erfahrung. Trotzdem muss man sich dareindenken, aber ich muss mich auch in Maria Stuart und einen schottischen Prinzen im achten Jahrhundert hineindenken. Das ist unser Job im Theater. Und es ist vor allem der Job der Schauspielerinnen und Schauspieler. Ich bin ja nur der Onkel, der sagt: „Finde ich doof.“

Haben Sie eine Lieblings-Amy oder Lieblings-May?

Natürlich. Aber die werde ich Ihnen auf gar keinen Fall verraten.

Bei der Arbeit: Armin Petras im Schauspielhaus. Quelle: Ilona Hottmann

Welche der Epochen ist Ihnen am liebsten oder am nächsten?

Das ist gar nicht so leicht. Ich finde die am weitesten entfernten am spannendsten, also die erste und die letzte. Die erste ist 140 Jahre her, die letzte ist Science Fiction. Es gibt fünf verschiedene Ästhetiken innerhalb von zweieinhalb Stunden.

Mit welchem Erkenntnisgewinn?

Dass es viel zu lernen gibt: über Frauen, über Mütter, über Töchter, vor allem aber auch über Kolonialismus. Das war für mich das Spannendste: Wo werde ich kolonialisiert, wo werde ich selber Kolonisator?

Von Stefan Gohlisch