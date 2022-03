Hannover

Ein ungewöhnliches Kammerkonzert: In der Villa Seligmann war jetzt der Liederzyklus „Kafka-Fragmente“ von György Kurtág zu hören. Den 1926 geborene Komponist hat Ausschnitte aus den nachgelassenen Notizen und Tagebucheintragungen Kafkas für Sopran und Geige vertont. Die fragmentarischen Texte verdichten philosophische Gedanken oft in einem Satz. Ein Beispiel: „Es gibt ein Ziel, aber keinen Weg – was wir Weg nennen, ist Zögern“. Dieser Knappheit der Texte entspricht die komprimierte musikalischen Sprache des 1986 uraufgeführten Werkes.

Von den Darstellerinnen erfordert das immer wieder blitzschnellen Wechsel von einer Atmosphäre zur nächsten. Die Sopranistin Sarah Maria Sun und die Geigerin Elisabeth Kufferath meistern das bravourös, einander zugewandt, mit darstellerischer Freude und virtuosem Können.

Geheimnisvolles Flüstern

Die Sopranistin macht jede Nummer zu einem Kabinettstück szenischer und vokaler Interpretationskunst. Dabei muss sie lyrisch singen oder perlende Koloraturen abspulen, durch alle Stimmregister springen, ausdrucksstark sprechen, geheimnisvoll flüstern, kichern, stottern oder schreien. Und trotz dieser extremen, oft kleinteiligen Vielfalt des Ausdrucks hält sie alles unter einem Bogen zusammen.

Ebenso Elisabeth Kufferath. Sie muss ihrer Geige viel abverlangen: satter Geigenton neben jaulenden Glissandi, leere Quinten neben rasenden Skalen, harte Pizzicati neben knarzigen Geräuschen und harmonische Mehrstimmigkeit. Und wenn es darum geht, durchs Drehen an den Wirbeln gleitend den Klang zu ändern, greift sie zu einer zweiten Geige.

Der Weg durchs Leben

Neben all dem gibt es auch stille Momente voller zärtlicher Innigkeit wie bei der Hommage an Schumann: „Träumend hing die Blume am hohen Stengel. Abenddämmerung umzog sie“. Viele Texte durchweht ein resignativer oder auch wütender Ton. Immer wieder blitzt aber auch Humor auf wie in der skurrilen Geschichte der Tänzerin Eduardowa, die begleitet von zwei Violinisten in der fahrenden Straßenbahn zu tanzen pflegt.

Mit der wie eine Collage zusammen gesetzten Vielfalt der Bilder und Gedanken fügt sich der Zyklus zu einem nachdenklichen Weg durch das menschliche Leben mit seinen skurrilen, surrealen, melancholischen aber auch heiteren Seiten. Die beiden Künstlerinnen haben das berührend vermittelt. Viel Beifall.

Am 21. April ist in der Villa Seligmann das Konzert „Die Berufung des Moses“ zu hören.

Von Claus-Ulrich Heinke