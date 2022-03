Hannover

Manche Untote leben im Verborgenen – und kaum einer ahnt, wie viel Leben dann doch in ihnen steckt. Heinrich Marschners Oper „Vampyr“ gehört dazu, ein Repertoirerenner ist sie nicht, ganz selten wird sie mal ins Licht geholt. Und macht dann doch ziemlich viel Spaß, wenn sie so auf die Bühne gebracht wird wie in der Staatsoper.

Ein Stück Hannover-Geschichte

Das hat sicher auch mit dem Geist des Ortes zu tun. Denn Heinrich Marschner war langjähriger hannoversche Kapellmeister. „Der Vampyr“ wurde 1828 in Leipzig uraufgeführt. Drei Jahre später trat Marschner sein Amt in Hannover an – erst im Opernhaus im Leineschloss, ab 1852 dann im neuen Laves-Bau, in dem die Staatsoper noch heute spielt.

Ganz schön schräg: Opernpicknick mit Lord Byron (Benny Claessens, von links), Emmy (Nikki Teurniet) und Ahasver (Torben Appel). Quelle: Sandra Then

Für diese besonders Premiere wird die Bühne mit allerlei Monstern, Vampiren, Untoten und sonstigen schaurigen Gelichtern aus Satans Reich bevölkert. Regisseur Ersan Mondtag verpasst der Oper, über die die Musikgeschichte doch schon ein wenig hinweggegangen ist, eine knallige Infusion aus der Dramaturgie – mit allerlei Anspielungen aufs Heute. Ölkonzerne, die die Erde aussaugen, Konsumtempel, die die Menschen aussaugen. Alles spielt im ersten Akt vor der Ruine der zerstörten Synagoge von Hannover, im zweiten vor dem Braunschweiger Kaufhaus-Stadtschloss (Kapitalismus!).

Ein Lord mit voller Rampen-Power

Pur, da muss man sich nichts vormachen, weilt dieser „Vampyr“ nicht mehr wirklich unter den Lebenden – vor allem von den Texten und der Story her. Da passt es dann ganz gut, wenn der Regisseur die Figur des Lord Byron einführt, der Dichter, der den Vampir literarisch erfunden hat. Benny Claessen gibt den Lord mit voller Rampen-Power, trägt pinkfarbenen Frack und öffnet – it’s Showtime – ganz weit den Käfig voller Narren, kommentiert die gerade laufende Oper schon mal als „sexistisch“, klassifiziert die Sopranistin als „Bitch“ – und erhält reichlich Extra-Applaus.

Heinrich Marschner Vampyr in der Staatsoper. Quelle: Sandra Then

Die Geschichte ist schnell erzählt: Ein Vampir darf weiterleben, wenn er sich drei Jungfrauen gefügig macht, scheitert an der letzten. Die heiratet glücklich ihren Liebsten. Was hier mit einer fröhlichen Fetisch-Party gefeiert werden. Soviel schwarzes Gummi, Lack und Leder waren noch nie auf dieser Bühne. Und das soll auch international gesehen werden, der hannoversche „Vampyr“ wird über Operavision über die Bildschirme flattern.

Nach dem Finale kommt das Schweigen

Die Musik läuft da eher nebenbei, was aber auch an ihr liegt. Marschner klemmt in dieser undankbaren Spalte zwischen „Freischütz“ und „Fliegendem Holländer“ – Dirigent Stefan Zilias holt mit dem gut aufgelegten Staatsorchester ein Maximum an Dramatik heraus. Der Chor ist prächtig. Aus dem umfangreichen Cast der Sängerinnen und Sänger heraus ragen Michael Kupfer-Radecky als Vampir in Silber-Lamé, Nikki Treurniet als verführerische Emmy, Shavleg Armasi als Brautvater im schwarzen Ölscheich-Habit und Mercedes Arcuri als herzige Malwina.

Ganz schön lebendig: Vor dem Braunschweiger Stadtschloss feiern die Vampire – und solche, die es werden wollen. Quelle: Sandra Then

Nach dem Schlussapplaus kündigt der Vampir das „Ukrainische Gebet“ an, bittet um Spenden. Was für ein besonderer, tränenrührender Moment, als der komplette Chor, alle Solisten und das komplette Staatsorchester sich vereinen. Das Publikum erhebt sich – und verlässt danach schweigend das Opernhaus.