Hannover

Es muss ein bewegendes Buch sein. Denn es taucht in den drei Monologen, die hier gespielt werden, immer wieder auf – und alle, die damit zu tun haben, fühlen sich von ihm inspiriert. „Niemand wartet auf Dich“ heißt es. Der Name der Autorin oder des Autoren wird nicht genannt. Einige kluge Sätze stehen in dem Buch. Zum Beispiel: „Es gibt drei Arten von Angelegenheiten: Deine eigenen, die der Anderen und die Angelegenheiten Gottes.“ Was auch heißt: Die Möglichkeiten des Menschen sind ziemlich eingeschränkt, aber immerhin: Er hat Möglichkeiten.

Von den Möglichkeiten des Menschen und wie er sie nutzt handelt „Niemand wartet auf dich“, ein Monologstück der niederländischen Autorin Lot Vekemans. Deren Stücke werden auf den deutschen Bühnen zurzeit gern gespielt. Ihren großartigen Schuldmonolog „Judas“ zeigt das Schauspiel Hannover gerade im Cumberlandschen Treppenhaus.

„Niemand wartet auf Dich“ ist im Theater in der List zu sehen, dem freien Theater des Schauspielers und Regisseurs Willi Schlüter, das vor wenigen Wochen fast vor dem Aus stand. Der Vermieter des ehemaligen Supermarktes, in dem das Theater spielt, wollte den für das Theater überaus günstigen Mietvertrag erneuern und den aktuell herrschenden Bedingungen anpassen. Das hätte das Theater nicht leisten können. Willi Schlüter berichtete im Bezirksrat von seinen Problemen und fand viel Solidarität. Der Verein, der das Theater trägt , hat seitdem einige neue Mitglieder gewinnen können, die mittelfristige Finanzierung des Theaters ist einigermaßen gesichert, Gespräche mit dem Vermieter laufen. Gerettet ist das Theater noch nicht, aber immerhin: Es sieht ganz gut aus für das Theater in de List.

In einer solchen Situation ist es von Vorteil, eine Produktion im Repertoire zu haben, die Zuschauer zieht und die auch den Anspruch formuliert, mehr zu sein als nur Unterhaltung. „Niemand wartet auf Dich“ – inszeniert von Willi Schlüter – ist solch eine Produktion. Das Stück, das sich aus drei Monologen von Frauen zusammensetzt (und passenderweise am Internationalen Frauentag Premiere hatte), ist unterhaltsam und tiefsinnig. Es geht um die Frage, was jede(r) Einzelne tun kann, um die Welt vielleicht ein bisschen besser zu machen.

Vom Recht zu scheitern

Da ist Gerda, 85 Jahre alt, die den Müll in ihrem Viertel aufsammelt, damit die Stadt ein bisschen schöner wird. Das ist zwar wenig, aber es ist eben nicht nichts. Da ist die Politikerin, die ein Plädoyer für Verletzlichkeit hält und das Recht einfordert, scheitern zu dürfen. Und da ist die Schauspielerin, die davon träumt, mehr zu tun, als nur zu reden. Und die am Ende das Publikum in einen echten Traum entführen will. Die Zuschauer gehen aber nur zum Teil mit: Augen schließen? Ja. Aber Einschlafen? Das dann lieber doch nicht. Dafür ist das Stück – trotz gelegentlich auftauchender Kalenderweisheiten – dann doch zu unterhaltsam.

Werbung für ein Buch: Anke Siefken in und mit „Niemand wartet auf dich“. Quelle: Joachim Giesel

Anke Siefken spielt alle drei Frauen. Sie spricht klar und schön, und sie vermag ihrer Stimme Stärke wie auch etwas sehr Verletzliches zu geben. Von Monolog zu Monolog wird sie hier jünger. Von der Greisin entwickelt sie sich zum Mädchen. Das Alter spielt überhaupt keine Rolle; man kann die Jungen alt und die Alten jung aussehen lassen. Das ist auch so eine schöne Theaterutopie. Schön, dass es so viele verschiedene Orte gibt, an denen sie formuliert werden kann.

Weitere Vorstellungen im Theater in der List (Spichernstr. 13 ) am 11., 12., 16., 26. und 27. März. Eintrittspreis: 18 Euro.

Von Ronald Meyer-Arlt