Hannover

Die Kunst ist ein Spiel, mit der Welt, mit uns Zuschauern und nicht zuletzt mit der Kunst selbst. Das ist die Botschaft der aktuellen Ausstellung „Gegeben sind“ im Sprengel Museum. Und gegeben ist hier das faszinierende Spiel von drei Größen der Kunstgeschichte: Reuterswärd, Fahlström, Duchamp, wie die große Schau im Untertitel heißt.

In 160 Werken wird erkundet, wie Carl Fredrik Reuterswärd, Öyvind Fahlström und Marcel Duchamp sich gegenseitig beeinflusst haben, wie sie auf kunstgeschichtliche Strömungen vor allem in der zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts reagiert haben und wie sie selbst zur Quelle von Kunstbewegungen wurden.

Wenn der Revolver nicht schießen kann

Der Anlass für diese facettenreiche und innerlich bemerkenswert strukturierte Schau ist eher ein äußerlicher. Das Sprengel Museum besitzt einen umfangreichen Nachlass von Reuterswärd. Norbert Nobis, lange Jahre am Sprengel Museum tätig, arbeitet jetzt für die Reuterswärd Art Foundation. Und es war mal wieder an der Zeit, den Schweden zu zeigen – der durch ein einziges Kunstwerk weltbekannt wurde, nämlich die riesige Skulptur des Revolvers mit dem zugeknoteten Lauf, die vor dem Hauptquartier der Uno in New York steht.

Sieben Begriffe gliedern die Ausstellung, die in sieben Räumen entfaltet werden. Leihgeber sind unter anderem das Centre Pompidou, das Museum für Moderne Kunst in Stockholm, dazu viele private Sammler.

Die Ouvertüre zeigt dann schon gleich ein Prachtstück, das „Große Glas“ von Marcel Duchamp, hier in einer autorisierten Version aus Stockholm. Das Original steht in Philadelphia. Und aus diesem zentralen Werk gibt es dann schon gleich Verweise auf die nicht weit entfernt hängende Bilder von beispielsweise Reuterwärd, der mit Duchamp-Formen auf hintersinnige Weise spielt.

Ein Spiel ohne Regeln

Und Spiel, wie schon gesagt, ist ein zentrales Anliegen der drei Künstler – was vor allem der Raum mit dem entsprechenden Titel „Spiele“ beweist. Im Zentrum befindet sich hier „The False Nose Game“ von Reuterswärd, das aussieht wie ein konventionelles Spiel, mit grünem Filz, diversen Spielfiguren, Karten, Jetons. Und die Regeln für das „Falsche-Nase-Spiel“? Die müssen allein die Spielenden selbst erfinden. In jeder Runde neu. Was ähnlich auch für die großen Vorbilder, die Spielekisten von Marcel Duchamp gilt, die hier zu sehen sind.

Und auch Fahlström macht in seinen „variablen Bildern“ keine Vorgaben. Die Motive (teils aus Batman-Comics) sind beweglich, der Betrachter kann die Figuren oder Begriffe („Checklist for Dr. Schweitzer’s Last Mission“) nach Belieben hin- und herschieben. Was heute natürlich aus konservatorischen Gründen nicht mehr erlaubt ist.

Fesselnde Aktion: Das Happening „Macot“ von Carl Fredrik Reuterwärd zeigte 1961 eine Schaufensterpuppe als Maskottchen. Quelle: Henning Queren

Wer ist wer in der Kunst?

Die Maxime also: Wer spielt, muss sich an keine Regeln halten. Wie in der Kunst, wo auch gerne verschiedene Identitäten durcheinander gewürfelt werden: Duchamp trat gerne als Rrose Selavy auf. Reuterswärd schuf – wie im Raum „Business“ zu sehen – einen ganzen Kosmos, war die deutsche Konzeptkünstlerin „Hannelore Schunke“, der Kunst-Geist „Kilroy was here“ oder auch der Kunsthändler „Pratt-Müller“, der eine ganz besondere Geschäftsidee hatte: Der handelte nämlich nur mit Künstlersignaturen. Unter der Decke hängt ein kleines Modellflugzeug, das als Werbebanner die Unterschriften von Picasso, Paul Klee, Jackson Pollock und anderen unbezahlbaren Großmeistern hinter sich her zieht.

Die Künstler kannten sich, schätzten einander. Und schenkten sich auch Kunst. Wie solche, die Reuterswärd in einer Aktion benutzte. Er sollte für eine Ausstellung ein Maskottchen entwerfen. Heraus kam eine Schaufensterpuppe im bürgerlichen Habit, die an einen Stuhl gefesselt war – das benutzte Tau wurde am Ende Marcel Duchamp verehrt.

Ein Gebet für den Ruhm

Und um selbst ein verehrter Künstler zu werden, helfen manchmal nur Gebete. Der passende Gebetsstuhl steht jetzt im Sprengel Museum, Reuterswärd formte ihn aus einem in Gigantische vergrößerten L der Leonardo-da-Vinci-Signatur.

Kunst dient auch dazu, unsere Umwelt als wandelbar wahrzunehmen. Eine Umwelt, die von metrischen Systemen vermessen wird. Aber was sind Systeme? Eine große sargförmige Arbeit von Marcel Duchamp enthält drei besondere Lineale, die so hergestellt wurden: Der Künstler ließ einen ein Meter langen Faden auf eine Leinwand fallen und machte die so entstandene Form zum Maßstab. Der Zufall übernahm die Steuerung.

Die Signatur zählt: Formatfüllende Rembrandt-Unterschrift von Carl Fredrik Reuterswärd. Quelle: Rainer Dröse

Ein Happening mit Mao

Und im letzten Raum übernimmt die „Weltpolitik“ die Herrschaft. Hier gibt es auch Happenings der drei zu sehen. Unter anderem ein Schwarzweißfilm vom „Mao-Hope-March“ von Reuterswärd, in dem Kunstfreunde mit riesigen Plakaten von Mao und Komiker Bob Hope durch die Fifth Avenue marschieren. Und zum Schluss ist ein Ölgemälde des ikonischen, schießunfähigen Revolvers zu sehen mit dem schlichten Titel „Non Violence“, eine Forderung, die nicht aktueller sein könnte.

Eröffnung: heute ab 19 Uhr. Bis 26. Juni. Der Katalog (174 Seiten) kostet 29 Euro.