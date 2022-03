Hannover

Man setzt sich und zuppelt sich zurecht, nicht zu nah dran an den Nachbarn, aber nicht zu verkrampft auf Abstand. Manche hüsteln und erschrecken darüber, andere reden in übertriebener Lautstärke die eigene Nervosität hinfort. Theater ist eben auch kurz vor dem öffentlich verlautbarten Ende der Pandemie eine Herausforderung, insbesondere wenn man – wie bei „Lenz“ im Schauspielhaus – direkt auf die Bühne platziert wird: zweimal Sitzreihen, einander gegenüber, dazwischen die Spielfläche.

Ein Kasten aus Gaze, darin drei Sprecher und Spieler in Brokat (Bühne und Kostüme: Sigi Colpe), doubelt das Bergkaff Waldbach, in den es den verzweifelten Dichter Lenz verschlägt. Über allen Gipfeln ist Ruh’, doch in ihm eine furchtbare Unruhe. Zwei Erzählstränge bietet Jonathan Heidorn in seiner klugen Inszenierung der Erzählung von Georg Büchner: die einer Gesellschaft, die mit sich selbst hadert, und die eines Fremden, dessen Idealismus ihn in den Wahnsinn treibt.

Tolles Sprechtheater

Zeugen treten auf, keine Zeitgenossen: Bernhard Conrad mit ironischer Distanz, Nicolas Matthews mit jugendlichen Eifer und Hajo Tuschy mit gebrochener Dringlichkeit reden sich in einen kühlen Rausch, der überraschend viel Platz für leise Komik bietet. Tolles Sprechtheater in empfindlich intimer Setzung.

Spielen „Lenz“: (von links) Bernhard Conrad, Hajo Tuschy und Nicolas Matthews. Quelle: Isabel Machado Rios

Vorhänge heben, Schleier lichten sich und geben den Blick frei einerseits auf eine Dorfgemeinschaft, eine beste Gesellschaft, aber immer noch keine gute. Und das eröffnet Assoziationsräume.

„Das kleine wertvolle Stück Text“, wie es Schauspiel-Intendantin Sonja Anders in ihrer anschließenden Rede nennt, wirft existenzielle Fragen auf und sehr aktuelle, ohne dass sie auf der Bühne explizit ausgesprochen werden müssten: Wie viel Irrsinn kann eine Gesellschaft, wie viel Idealismus sollte sie ertragen? Wie geht sie um mit dem, was anders erscheint? Und – dann wirklich mal ins Tagesaktuelle gedreht – wie viel Fremde ist erlaubt? Und warum sind 110.000 Flüchtlinge aus der Ukraine okay, und 5000 aus Moria waren es nicht?

Was ist die Alternative?

Lenz, diese nahezu vergessene reale Person und unsterblich gemachte fiktionalisierte Figur von Büchner, streut Sand ins Getriebe. Er ist es wert, in einer Maschinerie der Gewohnheiten erzählt zu werden, und bringt die Maschinerie ins Stocken. Der kalten Logik der Funktionalität begegnet er mit gottloser Verzweiflung, und Conrad, Tuschy und Matthews arbeiten sich ab an dem Bühnenskelett, das sie selber erst freigelegt haben.

Die Leiter mittendrin, die Lenz verzweifelt erklimmt, sie führt ins Nirgendwo. Gott ist tot, und ihn hat es fast umgebracht. Stattdessen verordnete Heilung und eine Existenz in Trübnis. „Sein Dasein war ihm eine notwendige Last“, sprechen die drei am Ende: „So lebte er hin.“ Schreckliche Vorstellung – was ist die Alternative? Und man schaut auf, über den euphorischen Schlussapplaus hinweg, und sieht direkt gegenüber: Menschen.