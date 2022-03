Hannover

Die guten Konzerte im Lindener „Laden für RaumKlangPflege“ haben etwas Konspiratives, etwas von Kult. Ein kleiner Kreis von Eingeweihten trifft sich im Keller, es ist dunkel, es wird gar nicht so viel geredet. Es geht um Musik. Von der Art, die für sich selbst spricht.

Nach dem dritten Konzert-Lockdown binnen zwei Jahren haben die hannoversche Sängerin Joy Bogat und die aus der Ukraine stammende Wuppertalerin Maria Basel am Donnerstagabend den Neustart im Club in Linden-Mitte wieder mit Leben erfüllt. „Irgendwie irreal“ findet Bogat das Gefühl, nach so langer Pause wieder vor Publikum zu stehen. 40 Gäste sind es an diesem Abend, ausverkauft.

Singer-Songwriterinnen ohne Gitarre

Basel und Bogat bespielen beide das Subgenre „Singer-Songwriterin ohne Gitarre“. Ihre Instrumente sind Piano, Synthesizer und Laptop. Und wenigstens diese Ähnlichkeit haben ihre Stimmen und Lieder: Sie sind zugleich zerbrechlich und mutig, klar und hell, doch mit einer Körnigkeit im Unterton. Das fühlt sich so ähnlich an wie ein Frotteehandtuch direkt vom Wäscheständer im ersten Moment, wenn es ohne Weichspüler gewaschen wurde.

Basel: Musik als Licht in düsteren Zeiten

Maria Basel lebt in Wuppertal. Sie hat eine klassische Klavierausbildung, legt auch als DJ in Clubs auf, spielt zuweilen Jazz-Avantgarde, schreibt ihre eigenen Lieder. Und sie stammt aus der Ukraine, hat noch Familie im Westen des Landes, dort, wo Flüchtende zu Zehntausenden unterwegs sind. Sie könnte das in ihrem Teil der Show ansprechen, ein sympathischer, mitfühlender Applaus wäre ihr gewiss gewesen. Aber Basel lässt ihre Lieder für sich sprechen. Erst nach dem Konzert und am Rande des Geschehens wird sie auf Nachfrage deutlich. Angst und Sorgen, natürlich, und das Gefühl, nichts tun zu können, seien überwältigend. „Aber ich will an so einem Abend mit meiner Musik etwas Licht in diese düsteren Zeiten bringen“, sagte sie. Die Publikumsreaktionen an dem Abend auf Songs wie „Traveller“, „Lioness“ und „Same But Different“ zeigen unzweifelhaft: Das hat geklappt.

Bogat: Ein bisschen wie Erykah Badu, aber ganz anders

Joy Bogat beschließt mit ihren Liedern und einem Schlenker zum Neo-Soul den Abend, der zugleich Auftakt einer gemeinsamen Tournee der beiden Frauen ist. Entschleunigung ist eines ihrer großen Themen. Es geht in Songs wie „Slowly“ und „Awake“ (wie bei Basel) mehr um Besinnung als Gesinnung. Ein bisschen wie Erykah Badu meint ein kundiger Konzertgast. Stimmt schon, nicht so sehr, was das Timbre der Stimme betrifft, wohl aber bei Vibe, Groove. Bogat kann wie Badu mit ihren Zeilen, der Phrasierung einen Kilometer hinter dem Beat schleppen und ihn dabei trotzdem unwiderstehlich nach vorne treiben.

Mehr davon! Das war das letzte „Feinkost Lampe“-Konzert nach 2Gplus-Regeln mit FFP2-Maskenpflicht bis zum Platz. Von heute an gelten mildere Corona-Vorschriften. Hoffentlich nicht nur vorerst.

Nächste Veranstaltung: „Feinkost Comix“ mit Illustratorin Bianca Schaalburg – „Der Duft der Kiefern“, Dienstag, 15. März.

Von Volker Wiedersheim