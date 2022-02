Hannover

Die Kultur kämpft – und es sind auch diese kleinen Aktionen, die vielleicht hilflos wirken, aber bewegend sind. Wenn beispielsweise in London der Bariton Yuriy Yurchuck gleich nach einer „Tosca“-Aufführung in der Royal Opera noch im Bühnenkostüm sich in eine ukrainische Flagge einwickelt, sich vor Boris Johnsons Amtssitz aufbaut – und die ukrainische Nationalhymne schmettert.

Die Weltkultur steht fast einhellig gegen Putin und Putins Russland. Und auch das ist wichtig, neben Swift-Sperre, wirtschaftlichen Sanktionen und Waffenlieferungen. Natürlich nicht die entscheidende Kraft, aber immerhin eine starke in diesem Kräfteparallelogramm gegen Russland. Popstars, Rockbands, Hollywood-Schauspieler, Dirigenten, Sänger, Pianisten, Maler und nicht zuletzt Schriftsteller sind dabei.

Protest überall. Hier einige Beispiele.

Da ist die Pop-Welt: Die US-Band Green Day hat ihr Konzert im May im Spartak-Stadion abgesetzt. Wie auch das Indie-Pop-Trio AJR ihr Konzert im Oktober. Elton John nannte den Angriff einen „Alptraum“ und bekannte sich dazu an der Seite der leidenden Ukraine zu stehen. Wie auch Paul Stanley von Kiss, der ankündigte, für die Ukraine zu beten. Andere zeigten sich mit der ukrainischen Flagge wie Axl Rose, Pearl Jam oder David Coverdale („White Snake“)

Gegen Putins Staatsmusikanten

Da ist die Klassik-Welt: Hier geht es gegen Putins Staatsmusikanten Valery Gergiev. Dem Stardirigenten wurde in München – hier dirigiert er die Philharmoniker – ein Ultimatum gestellt. Wenn er sich nicht von Putin distanziert, ist er seinen Job in München los. Das würde den Musiker allerdings eher wenig treffen, denn er ist der mächtigste Mann in der russischen Klassikwelt – und eng auch mit der russischen Oligarchenszene verbunden. Der Putin-Freund durfte immerhin schon nicht in der New Yorker Carnegie Hall auftreten. Und die Elbphilharmonie hat angekündigt, gegebenenfalls das Gergiev-Konzert in Hamburg zu canceln.

Kirill Petrenko hat Gewicht in der Klassikwelt, der russische Chef der Berliner Philharmoniker verurteilte vor einem Konzert den „heimtückischen und völkerrechtswidrigen Angriff als ein Messer im Rücken der ganzen friedlichen Welt“ und widmete nach einer Schweigeminute Mahlers „Auferstehungssinfonie“ den Leidenden in der Ukraine

Michael Douglas und sein Einstecktuch

Da ist die Film-Welt: Schauspieler Ryan Reynolds („Deadpool“) und Ehefrau Blake Lively („Für immer Adaline“) verdoppeln die Spenden ihrer Fans an das Flüchtlingswerk UNHCR – bis zu einer Million Dollar. Oscar-Preisträger Sean Penn („Mystic River“) erklärte in einem Statement, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und das ukrainische Volk seien „zu historischen Symbolen für Mut und Prinzipien“ geworden.

Die in Kiew geborene US-Schauspielerin Milla Jovovich erklärte: „Mein Blut und meine Wurzeln kommen sowohl aus Russland als auch aus der Ukraine. Ich bin innerlich zerrissen, wenn ich sehe, wie sich das Grauen entfaltet, wie das Land zerstört wird, Familien vertrieben werden und ihr ganzes Leben in verkohlten Bruchstücken um sie herum liegt.“ Michael Douglas signalisiert mit einem blaugelben Einstecktuch seine Solidarität.

Diktatoren und die schönen Künste

Ganz ohne Wirkung kann das in dieser Masse nie sein. Denn Kultur hat für Diktaturen doch immer auch eine gewisse Bedeutung, sie dient der Legitimation, der Erhöhung – vor allem des Herrschers, der sich in ihrem Glanze sonnt. Und der durch Kultur, die Förderung der schönen Künste ganz einfach zeigt, dass und wie kultiviert er ist. Das schmückt eben, wenn sich der Herrscher mit Operndiven der höchsten Klasse zeigt – Anna Netrebko immerhin hat den Krieg an sich mittlerweile verurteilt. Die Londoner Royal Opera hat das Gastspiel vom Bolschoi-Ballett, einem der legendären kulturellen Aushängeschilder Russlands, abgesagt.

Dass Diktatoren Künstler in gewisser Weise ernst nehmen, das zeigen in der Geschichte die gnadenlosen Verfolgungen nicht zuletzt in Russland, in der Stalinzeit. Dafür steht stellvertretend auch Dmitri Schostakowitsch.

Igor Levits besonderes Statement

Igor Levit ist zur Zeit mit Schostakowitsch auf Tournee, spielt dessen komplette Präludien, ein drei Stunden dauernder Meisterzyklus, der musikalisch ein ganzes Leben umfasst. In Brüssel endete das Konzert mit Standing Ovations. Und mit einer besonderen Aussage. Er setzt sich ans Klavier und spielt als Zugabe mit einem zu Herzen gehenden langsamen Tempo die ukrainische Nationalhymne. Seinen Twitteraccount hat der in Russland geborene Musiker ausgeschaltet und für offizielle Statements ist er nicht zu haben.

Das Maxim-Gorki-Theater lässt, stellvertretend für die Literaturwelt, unter dem Motto „Sprachlos für die Sprache“ für die Ukraine lesen, mit Herta Müller, Julia Franck, Deniz Yücel und Durs Grünbein.

... und einer hat ein Problem

Und in der Ballettwelt hat jetzt einer ein ganz gewaltiges Problem: Sergei Polunin, zur Zeit einer der weltbesten Tänzer, hat diese besondere Tätowierung zu Ehren des russischen Diktators ... was macht man jetzt bloß mit dem eingestochenen großen Putin-Kopf mitten auf der Brust?

Von Henning Queren