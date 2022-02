Hannover

„Annette, ein Heldinnenepos“: Oh Himmel, das klingt ja nach einer superpathetischen Angelegenheit. Keine Angst, das war die Uraufführung im Schauspielhaus ganz bestimmt nicht. Tatsächlich hätte sie sogar durchaus etwas heroischer sein dürfen. Zumindest aber spannender.

Stationen eines Lebensweges

Wobei die Hauptfigur der Geschichte zugegebenermaßen keine Jeanne d’Arc ist, die in schimmernder Wehr auf dem Schlachtfeld erscheint, um dem Feind aufs Haupt zu schlagen. Anne „Annette“ Beaumanoir, inzwischen 98 Jahre alt, hat gleichwohl manche Kämpfe ausgefochten, als Mitglied der Résistance ebenso wie später als Unterstützerin der algerischen Aufständischen gegen die Kolonialmacht Frankreich – um nur einige Stationen im Lebensweg der Frau zu nennen, die es bei allem persönlichen Leid fertigbrachte, sich eine Existenz als Ärztin aufzubauen. Dieser speziellen Heldin hat Anne Weber einen Roman gewidmet, der 2020 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde und jetzt die Grundlage für die hannoversche Inszenierung bildete.

Slapstick und viel Musik

Vom Versepos ist dabei nicht mehr viel zu spüren; der Sprachfluss hat über weite Strecken erzählerischen Charakter und kommt zuweilen nachgerade spröde daher. Dafür wird viel musiziert, das sechsköpfige Ensemble singt, betätigt sich an Pauken und Trompeten und mancherlei anderen Instrumenten. Überhaupt hat Regisseurin Lily Sykes hier das Äquivalent einer fahrenden Gauklertruppe ins Rennen geschickt, inklusive Ausflügen in Slapstick-Gefilde und punktuellem Einsatz von roten Clownsnasen. Ein protziges Bühnenbild würde zu alledem nicht recht passen, also hat Jelena Nagorni Fragmente eines offenen Pavillons entworfen, die sich im weiteren Verlauf zusammenfügen.

Hier gibt es keine Hauptrolle

Eine Hauptrolle im klassischen Sinn ist bei dieser Aufführung nicht vorgesehen. Nach dem Motto „Wir sind alle ein bisschen Annette“ trägt das Sextett durch die Bank rote Perücken, wenn auch ungleich frisierte (Kostüme: Ines Koehler). Die drei Damen wechseln sich bei der Darstellung der so menschlichen Heldin ab: Alrun Hofert gibt sehr charmant die jugendliche Annette, Katherina Sattler die ältere, und für die weiter gereifte ist Corinna Harfouch zuständig, die kein bisschen den Star heraushängen lässt – einerseits sympathisch, andererseits hätte ihr Monolog ein paar zusätzliche Zwischentöne sehr wohl vertragen.

Mohamed Achour, Oscar Olivo und der musikalische Leiter David Schwarz ergänzen das Kollektiv, dessen spielerische Momente die Erzählung nur bedingt befördern – wenn etwa eine Erkrankung durch Zusammenkrümmen auf dem Boden dargestellt wird, geht das über das rein Illustrative kaum hinaus, und das unvermittelte Ausbrechen einer Rauferei hat eher circensischen Charakter. Die großen Fragen nach der Verantwortung des/der Einzelnen, nach der persönlichen Opferbereitschaft, nach der potenziellen Verpflichtung zum Widerstand gehen bei alledem zwar nicht unter, kommen aber arg gedämpft daher.

Es wird weiter probiert

Vielleicht waren die Erwartungen besonders hoch gewesen, weil mit Sykes, Harfouch und Olivo wieder das Dreamteam der hannoverschen „Orlando“-Inszenierung (die übrigens wiederaufgenommen werden soll) am Start war. Diese Fallhöhe erreicht die neue Inszenierung nicht. Oder noch nicht: „Ich finde es nicht wichtig“, so lässt Regisseurin Sykes im Programmheft verlauten, „dass Stücke, wenn sie zur Premiere kommen, total perfekt und fertig sein müssen, sondern dass sie Lücken haben, in denen weiter ausprobiert werden kann.“ Legitim. Aber in diesem Fall auch notwendig.

Von Jörg Worat