*16. Oktober 1981 in New York. An der Columbia University in seiner Heimatstadt machte Oscar Olivo seinen Bachelor of Arts/Theater. Ein Studium an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch schloss sich an, das er 2008 mit einem Diplom abschloss. Es folgten Arbeiten unter anderem am Nationaltheater Mannheim, St. Ann’s Warehouse, St. Pölten Festspielhaus, am Staatstheater Stuttgart und am Schauspielhaus Graz. Von 2009 bis 2016 war Olivo festes Ensemblemitglied am Schauspiel Hannover. Seitdem arbeitet er frei. Am Maxim-Gorki-Theater in Berlin ist er Stammgast.