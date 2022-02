Hannover

Das wird ein Wiederhören mit guten alten Bekannten: Das Programm für das NDR-2-Plaza-Festival am 27. Mai steht fest. Und einige der sechs auftretenden Künstler sind Wiederholungstäter – zuvörderst Headliner Johannes Oerding. Der Pop-Liedermacher („An guten Tagen“) ist nach 2014, 2016 und 2018 zum vierten Mal dabei.

Im Gegenzug wurde seine ursprünglich für den 11. Juni geplante Solo-Show am selben Orte abgesagt. Oerding, einer der erfolgreichsten Live-Musiker des Landes, führt eine Riege weitgehend deutschsprachiger Künstler an. Teenie-Liebling Wincent Weiss („Wer wenn nicht wir“), die Schweizerin Stefanie Heinzmann und Joris. Multiinstrumentalist und Songwriter mit extra rauer Stimme, treten ebenfalls auf.

Calum Scott macht Pop aus Kingston upon Hull

Der irische Sänger Rea Garvey ist spätestens seit dem Hit „Supergirl“ seiner Band Reamonn eine feste Größe der deutschen Musikszene, wurde durch die Sendung „The Voice of Germany“ auch ein beliebtes Fernsehgesicht und ist seit Jahren mit Songs wie „Colour me in“ auch solo ausgesprochen erfolgreich. Garvey war zuletzt 2019 auf der Plaza, Weiss ebenfalls, dieser allerdings damals beim „Stars for Free“-Konzert.

Beim NDR-2-Plaza-Festival 2019: Rea Garvey auf der Expo-Plaza. Quelle: Frank Wilde

Das Plaza-Festival setzt also nach zwei Jahren Corona-Pause auf bewährte Musikanten. Die unbekannteste Größe ist noch Calum Scott aus dem britischen Kingston upon Hull, der seinen Mix aus Pop, Soul und Gospel-Elementen präsentiert. Bekannt wurde er 2016 durch seine Version von Robyns „Dancing On My Own“.

Marteria spielt auf der N-Joy-Starshow

Schon länger bekannt sind die fünf Acts der N-Joy-Party am Folgetag. Headliner davon ist der überaus konsensfähige Rapper Marteria („Lila Wolken“, „Kids (2 Finger an den Kopf)“). Ebenfalls dabei sind die Indierocker AnnenMayKantereit, die inzwischen auch das Zeug hätten, die Plaza alleine zu füllen, und genau das im Jahr 2020 eigentlich auch schon vorhatten – ein weiteres Konzert-Highlight, das wegen Corona abgesagt werden musste. Hinzu kommen mit Zoe Wees, Elif und Matt Simons hoffnungsvolle Pop-Aufsteiger. Ein weiterer Act soll noch hinzukommen.

HaBei „Stars for Free“ 2019: Wincent Weis auf der Expo-Plaza. Quelle: Samantha Franson

Beide Festivaltage finden unter den dann geltenden Hygienebestimmungen und Vorgaben des Landes statt. Karten gibt es für 43 Euro. Tickets für die N-Joy-Starshows und das NDR-2-Plaza-Festivals 2020 und 2021, die Corona zum Opfer fielen, behalten ihre Gültigkeit.

Von Stefan Gohlisch